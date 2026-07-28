Trump abre la puerta a un pacto con Irán mientras el golfo Pérsico respira tras tres días sin disparos

Donald Trump volvió a mostrar su cara más conciliadora este lunes al afirmar que existen “buenas probabilidades” de cerrar un acuerdo con Irán, justo cuando el conflicto en el golfo Pérsico entraba en su tercer día consecutivo sin combates.

Optimismo desde el Air Force One

A bordo del avión presidencial, el mandatario estadounidense se mostró paciente pero esperanzado ante la posibilidad de retomar las negociaciones que podrían poner fin a una guerra que comenzó a finales de febrero con una oleada de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

“Tengo mucha paciencia… Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder”, declaró Trump, quien además recordó que su país cuenta con “muchas municiones”, aunque reconoció que le gustaría tener más tras los envíos a Ucrania.

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, confirmó el domingo que Trump está “dando espacio” a las conversaciones, pero advirtió que Washington sigue “listo” para atacar si es necesario y que ya ha desplegado recursos adicionales en la región.

El frente saudí: drones interceptados y tensión en el Golfo

Mientras las esperanzas de un acuerdo crecen, el conflicto sigue vivo en otros escenarios. Arabia Saudita anunció este lunes que sus defensas aéreas lograron interceptar varios drones lanzados desde Irak por grupos armados aliados de Teherán.

Riad pidió a Bagdad que “tome todas las medidas necesarias” para evitar que su territorio sea usado como plataforma de ataques, en un momento en que los países del Golfo acusan a milicias proiraníes de haber realizado múltiples ofensivas contra sus instalaciones durante los primeros meses de la guerra.

Aunque estos grupos no han reivindicado operaciones recientes desde la reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, aseguraron el lunes haber lanzado nuevos ataques con drones contra infraestructuras petroleras sauditas en el mar Rojo, después de anunciar la semana pasada un cerco marítimo contra el reino.

Ormuz: negociaciones con Omán y bloqueo estadounidense

El estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto circulaba alrededor del 20% del comercio mundial de hidrocarburos, sigue siendo el epicentro de la crisis. Irán, que mantiene cerrada la vía marítima y exige peajes por el paso, confirmó haber mantenido negociaciones con Omán el viernes y sábado sobre la futura gestión del estrecho.

En respuesta, Estados Unidos ha reanudado el bloqueo de los puertos iraníes. La amenaza de que se sumaran restricciones en el mar Rojo y problemas para las exportaciones desde Arabia Saudita disparó los precios del petróleo en los últimos días, aunque el cese de hostilidades logró estabilizar las cotizaciones, que se mantienen en torno a los 86 dólares el barril.

Teherán subrayó que Estados Unidos no participó en las recientes conversaciones con Omán. “Estas discusiones no tienen nada que ver con Estados Unidos. Se trata de un asunto bilateral entre Irán y Omán y continúan”, declaró el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, quien añadió que la vía marítima “permanece cerrada”.