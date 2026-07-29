Trump y Zelenski sellan un nuevo capítulo en la guerra de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, salió este martes de la Casa Blanca con un mensaje optimista tras reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump. En un encuentro a puerta cerrada, ambos líderes abordaron la producción bajo licencia de interceptores Patriot en territorio ucraniano y otras medidas para reforzar la resistencia de Kiev frente a Moscú, al tiempo que discutieron cómo desempancar un proceso diplomático que lleva meses estancado.

Un “buen encuentro” con consecuencias prácticas

Zelenski describió la reunión como “buena” y agradeció el “firme apoyo” de Washington. En un mensaje en la red X, explicó que habló con Trump sobre “licencias para la producción de interceptores Patriot y varias otras ideas que podrían ayudar”, además de subrayar la necesidad de “revitalizar” la vía diplomática. Funcionarios de ambos países quedarón en organizar nuevas conversaciones para concretar estos puntos.

Este tono distendido contrasta con la relación, en otros momentos tensa y hasta tormentosa, entre los dos presidentes. En las últimas semanas, sin embargo, Trump ha mostrado una actitud más complaciente hacia Zelenski, llegando a ofrecer licencias para fabricar sistemas Patriot en Ucrania y sugiriendo que los ataques ucranianos dentro de Rusia podrían acelerar el fin de la guerra.

Patriotas hechos en Ucrania: un cambio de estrategia

La posibilidad de que Ucrania produzca sus propios misiles Patriot marca un giro significativo en la ayuda militar estadounidense. Hasta ahora, Washington se limitaba a enviar los sistemas y los interceptores; ahora, con la licencia sobre la mesa, Kiev podría integrarse al pequeño grupo de países autorizados a fabricar este escudo antimisiles, junto a Japón, Alemania y Polonia.

Este movimiento llega en un contexto de saturación de los cielos ucranianos. Solo en julio, Moscú ha lanzado 120 misiles balísticos y antinavío de alta velocidad contra Ucrania, de los cuales apenas 35 fueron interceptados, según la fuerza aérea ucraniana [texto original]. A modo de comparación, expertos estiman que Rusia disparó entre 250 y 320 misiles balísticos en todo 2024, lo que ilustra la intensidad creciente de los bombardeos.

El último mes, de hecho, ha sido el más letal para la población civil desde abril de 2022, con ataques masivos que han dejado decenas de muertos en Kiev y otras ciudades.

Diplomacia en punto muerto, pero con nuevos impulsos

Más allá del frente militar, Zelenski y Trump hablaron de reactivar la diplomacia. Los esfuerzos encabezados por Estados Unidos para poner fin a un conflicto que ya supera los cuatro años se encuentran bloqueados, con Rusia y Ucrania intensificando sus ataques mutuos en lugar de acercarse a la mesa de negociaciones.

A pesar de las dificultades, la química entre los dos presidentes parece haber mejorado. Lo que antes eran roces públicos y encuentros tensos ahora deja paso a gestos de mayor cercanía, con Trump elogiando recientemente a Zelenski y mostrando apertura a nuevas fórmulas de cooperación.

Claves del nuevo rumbo

Producción local de defensa: Ucrania aspira a fabricar sus propios interceptores Patriot, reduciendo la dependencia de envíos externos.

Apoyo político reforzado: Zelenski busca consolidar el respaldo de Washington en un momento de recrudecimiento de los ataques rusos.

Diplomacia sin abandonar las armas: Se combina la presión militar con intentos de reabrir canales de negociación, aunque sin avances concretos hasta ahora.

Relación Trump–Zelenski en alza: De la tensión a la cooperación pragmática, con gestos públicos más favorables al líder ucraniano.

Con los cielos de Ucrania bajo fuego constante y la guerra en un punto crítico, este acercamiento entre la Casa Blanca y Kiev podría definir los próximos movimientos en un conflicto que sigue marcando la agenda global.