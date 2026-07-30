Trump promete pegarle «una paliza» a Teherán

El conflicto con Irán ha entrado en una fase de máxima ebullición tras un ataque coordinado entre Washington y Riad contra posiciones de grupos armados vinculados a Teherán en el este de Irak. La ofensiva, llevada a cabo en las primeras horas del miércoles, responde al lanzamiento de más de una treintena de drones por parte de estas milicias contra efectivos norteamericanos y pozos petrolíferos saudíes en los últimos días.

Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la operación ha reducido a escombros varios depósitos de munición y centros de abastecimiento logístico. El balance, reconocido por las propias milicias proiraníes en un comunicado, asciende a unos veinte fallecidos y más de treinta heridos. El mando estadounidense ha enviado un mensaje directo a la Guardia Revolucionaria iraní ya sus aliados: cesen los bombardeos o se enfrentarán a nuevas represalias militares.

Riad abandona su cautela histórica

Arabia Saudita ha confirmado de forma oficial su participación en los bombardeos, un hecho insólito que marca un punto de inflexión en su estrategia en el Oriente Próximo. El reino, históricamente reacio a intervenir militarmente, ha esgrimido su derecho «inherente» a la legítima defensa tras atribuir a estos grupos armados los ataques contra sus instalaciones energéticas. También confirma haber abatido varios drones que cruzaron desde territorio iraquí. El Ministerio de Defensa saudí ha subrayado que los blancos eran «selectivos y precisos» y ha dejado claro que repelerá «cualquier agresión que sufra».

La operación conjunta llega apenas después de que Washington asegurara haber neutralizado un lanzamiento sorpresa de misiles balísticos iraníes contra sus tropas desplegadas en la región, lo que habría sido el primer movimiento de este calibre desde que el presidente Donald Trump anunció que su país e Irán mantenían una nueva ronda de negociaciones.

Teherán acusa a Washington y Riad de inflar el conflicto

Irán ha reaccionado con celeridad. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en un comunicado difundido este miércoles, culpa a Estados Unidos y Arabia Saudita de buscar deliberadamente extender la contienda por todo el Próximo Oriente. El texto denuncia que los bombardeos vulneran tanto la soberanía iraquí como el derecho internacional y los vincula con «las ambiciones de Estados Unidos y del régimen sionista de ampliar el alcance de la guerra y el conflicto en Asia Occidental».

La tensión también arde en el estrecho de Ormuz, arteria vital del comercio energético mundial. Allí, la Guardia Revolucionaria asegura haber interceptado y retenido a tres buques petroleros tachados de «rebeldes» por supuestamente navegar por una ruta «insegura e ilegal».

Misiles sobre Jordania y la amenaza de Trump

La espiral de violencia tocó un nuevo techo cuando Irán disparó misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania. La Guardia Revolucionaria justificó el ataque como respuesta a las «acciones agresivas» de Washington. El Ejército jordano, por su parte, informó de haber interceptado cinco proyectiles lanzados desde territorio iraní.

La reacción desde la Casa Blanca no se hizo esperar. En una entrevista con Fox News, Trump se arremetió contra el régimen de los ayatolás con un lenguaje contundente:

«Le vamos a dar una jodida paliza», afirmó tajante, en una nueva advertencia de represalias militares.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria ha elevado la apuesta con una advertencia inequívoca difundida por la agencia Fars. Mientras persistan las amenazas contra Irán y las «acciones ilegales» de las fuerzas estadounidenses, la resistencia no cesará. «Las amenazas de los funcionarios estadounidenses y las intervenciones ilegales contra nuestros intereses deben detenerse», reza el comunicado castrense, dejando entrever que la región camina hacia un escenario de confrontación abierta sin retorno aparente.