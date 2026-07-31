Italia amenaza con romper Schengen con España por la crisis migratoria en Ceuta

La crisis migratoria que vive Ceuta ha desencadenado una severa escalation diplomática entre Roma y Madrid. La jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, ha advertido esta madrugada de que su Ejecutivo está dispuesto a activar «instrumentos extraordinarios» para salvaguardar las fronteras europeas, incluyendo la suspensión temporal del acuerdo de libre circulación Schengen con España.

La decisión se contempla tras la llegada de miles de personas a nado desde Marruecos a la ciudad autónoma en las últimas horas, una situación que, según fuentes del Ejecutivo transalpino, amenaza con extenderse a otros países del continente. Meloni, tras mantener una reunión de urgencia con su ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha declarado en sus redes sociales que las escenas procedentes de Ceuta constituyen «una nueva prueba de que la inmigración ilegal descontrolada supone un riesgo directo para la seguridad de las fronteras europeas». La dirigente conservadora ha sido tajante:

«No daremos ni un paso atrás en la defensa de las fronteras, la persecución de las redes de trata de personas y la garantía de repatriaciones reales».

La respuesta del Gobierno español ha sido inmediata. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado para hoy viernes al embajador italiano en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, tras las declaraciones del titular de Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien se ha mostrado partidario del cierre del espacio Schengen.

Tajani, en un mensaje publicado en redes, ha vinculado directamente la crisis con la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según el diplomático transalpino, la decisión de otorgar ciudadanía española —y por extensión europea— a más de medio millón de personas en situación irregular constituye «un error profundo» que, a su juicio, «alimenta el tráfico de seres humanos». Para el jefe de la diplomacia italiana, la inmigración irregular sin control equivale a «un peligro para la seguridad nacional».

Albares ha replicado en la misma plataforma calificando las palabras de su homólogo como «inadecuadas para un ministro de Exteriores de una nación aliada», y ha reclamado «solidaridad europea en lugar de demagogia partidista».

Un conflicto que venía incubándose

Las tensiones no han surgido de la noche a la mañana. Ya en el mes de abril, el bloque de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) —cuyo principal impulsor es el partido Fratelli d’Italia— remitió una comunicación formal a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al comisario de Interior de la UE. En ella, advertían de que la falta de rigor en el control fronterizo del Gobierno de Sánchez generaría «un flujo continuo e imparable de personas a través del territorio europeo».

El documento parlamentario alertaba además de que la regularización masiva llevada a cabo por Madrid, sin mecanismos de verificación suficientes, acabaría resultando «un lastre permanente para el conjunto de los Estados miembros» al socavar la fiabilidad del sistema de control migratorio comunitario. El grupo conservador subrayaba que, en un plazo de pocos años, gran parte de los regularizados podrían acceder a la nacionalidad española y, con ella, a la libertad de movimiento dentro del espacio Schengen, multiplicando el impacto de la medida en toda la Unión Europea.