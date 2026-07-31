Trump atribuye a las «políticas globalistas de extrema izquierda» de Sánchez la crisis migratoria que ahoga a Ceuta

Estados Unidos arrojó combustible al fuego este jueves mientras Ceuta vivía una de las jornadas más tensas de su historia reciente. La portavoz de la Administración Trump, Ana Kelly, no dudó en señalar directamente al Gobierno español como responsable de la avalancha humana que dejó miles de entradas irregulares y al menos nueve víctimas mortales en las aguas del Estrecho.

«El presidente lleva tiempo advirtiendo a Europa lo que iba a ocurrir si seguía abriendo las puertas a la migración masiva. España y quienes comparten esa visión tienen que dar marcha atrás ya, o se exponen a desaparecer como nación», declaró Kelly a la agencia Efe, en un mensaje que mezclaba advertencia y ultimátum en partes iguales.

La crisis, sin embargo, iba por delante de la retórica. Poco después del mediodía, una marea de personas procedentes del lado marroquí comenzó a caminar por el espigón fronterizo sur del Tarajal sin que los dispositivos de seguridad pudieran frenar el flujo. A lo largo de toda la tarde, grupos sucesivos siguieron entrando a pie en territorio español, saturando una ciudad autónoma ya al límite de su capacidad. Los sindicatos policiales elevaron la cifra de personas que accedieron en una sola jornada por encima de los 20.000.

El balance trágico no se limitó a las cifras de llegada. Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron en las aguas circundantes los cadáveres de nueve personas que habían intentado alcanzar la costa española nadando, un recordatorio del coste humano que se cobra el control de fronteras porosa.

Ante la magnitud de los hechos, Pedro Sánchez anunció que viajará este mismo viernes a la ciudad autónoma para seguir la situación en primera persona. El jefe del Ejecutivo aseguró que su gabinete está movilizando todos los recursos disponibles para restablecer la normalidad con la mayor celeridad. Como medida inmediata, las Fuerzas Armadas se sumarán al dispositivo de seguridad que hasta ahora sostenía en solitario la Guardia Civil.

En el plano diplomático, España y Marruecos activaron un canal de coordinación reforzada. Ambos gobiernos se comprometieron a acelerar la devolución de cuantas personas hayan entrado de forma irregular, aunque los detalles operativos de cómo se ejecutará ese compromiso quedaron pendientes de concretar en medio de la urgencia.