Meloni rompe Schengen con España y despliega controles fronterizos

El gobierno de Giorgia Meloni ha activado este viernes un dispositivo de control migratorio sin precedentes en las conexiones aéreas y marítimas con España, marcando un punto de inflexión en la política fronteriza europea. La decisión, justificada como «medida de protección nacional», representa la primera vez que Italia suspende el régimen de libre tránsito del espacio Schengen con un país vecino por razones de seguridad migratoria.

La medida responde directamente al flujo masivo de personas que cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta durante los últimos días, un episodio que ha alertado a las autoridades italianas sobre posibles efectos dominó en sus propias fronteras. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, formalizó la disposición tras una sesión urgente del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad Fronteriza, aunque sin establecer una fecha concreta para su levantamiento.

¿Qué cambia para los viajeros?

El nuevo régimen de controles se aplicará de forma selectiva y aleatoria, afectando exclusivamente a ciudadanos de terceros países (no pertenecientes a la Unión Europea). Las autoridades italianas han enfatizado que los nacionales españoles y europeos mantendrán su derecho de entrada sin trámites adicionales, preservando así la esencia del acuerdo Schengen para la mayoría de viajeros.

La implementación se centrará en puertos y aeropuertos, donde los agentes fronterizos realizarán verificaciones documentales aleatorias a pasajeros procedentes de España. El gobierno ha asegurado que la medida será «estrictamente temporal» y ha expresado su intención de minimizar cualquier impacto negativo sobre el turismo estival, uno de los sectores económicos más sensibles de Italia.

Coordinación europea en marcha

En paralelo, Piantedosi mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para acordar el reforzamiento de los controles en la frontera terrestre entre Francia e Italia. Esta coordinación refleja la preocupación compartida entre los países del sur de Europa ante posibles movimientos secundarios de población migrante una vez que la situación en Ceuta se ha estabilizado.

Según datos del Ministerio del Interior español, aproximadamente 48.300 de las 50.000 personas que ingresaron en Ceuta ya han retornado a Marruecos, mayoritariamente de forma voluntaria. No obstante, la rapidez con la que se desarrolló el episodio ha llevado a Roma a adoptar una postura preventiva, replicando una estrategia similar a la aplicada anteriormente en su frontera con Eslovenia durante la crisis de la ruta balcánica.

Reacciones y contexto político

Meloni defendió la decisión en sus redes sociales, describiéndola como una acción «extraordinaria» necesaria para blindar la seguridad nacional italiana frente a «posibles repercusiones». La primera ministra, conocida por su línea dura en materia migratoria, ha convertido este tema en uno de los ejes centrales de su agenda política desde que llegó al poder.

La medida abre un nuevo capítulo en las tensiones entre la soberanía nacional y los principios de libre circulación europeos, especialmente en un momento en que varios países de la UE enfrentan presiones similares en sus fronteras externas. El precedente italiano podría influir en futuros debates sobre la reforma del sistema Schengen y la distribución de responsabilidades migratorias dentro del bloque comunitario.