Trump aplaza un nuevo ataque contra Irán, con la esperanza de cerrar un acuerdo rápido y abrir totalmente el Estrecho de Ormuz

La declaración llegó en plena madrugada y resonó como un eco familiar: Donald Trump anunció haber alcanzado “las bases de un acuerdo con Irán” que contempla “la apertura inmediata y completa del estrecho de Ormuz”, tal como lo reportaba en directo la cobertura de CNN en su liveblog sobre la guerra con Irán CNN.

Este mensaje vino acompañado de otra promesa contundente: el aplazamiento de un ataque estadounidense que, según la propia Casa Blanca, estaba prácticamente listo para llevarse a cabo.

El anuncio se emite tras meses de conflicto en Oriente Medio, diversas treguas frágiles y una serie de acuerdos parciales entre Washington y Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, el crucial punto de paso del petróleo a nivel mundial.

En este contexto, las palabras de Trump sobre unas “bases de acuerdo” generan una interrogante incómoda: ¿estamos ante un auténtico cambio de rumbo o simplemente ante una maniobra táctica que aplaza lo complicado y se apoya en una reapertura del estrecho que ya se había iniciado en la práctica?

Eliminato dallo Shin Bet. Fadi Falah, terrorista di #Hamas. Qui è ripreso il #7ottobre, mentre inseguiva la povera #KarinaAriev, ginnasta di soli 23 anni, per poi costringerla a inginocchiarsi e spararle un colpo alla testa a bruciapelo.

Per non dimenticare pic.twitter.com/WitpBDJ4JM — Tiziana Della Rocca 🎗️ (@Tiziana_DR) August 2, 2026

Qué ha afirmado Trump y qué significa

El mensaje de Trump abarca tres elementos esenciales:

Posponer un ataque contra Irán.

“Bases de un acuerdo” con Teherán y otras naciones de la región.

Apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la propia administración, el presidente optó por detener las operaciones militares tras recibir solicitudes de Irán y varios aliados regionales, con el fin de abrir paso a un entendimiento político. Este nuevo enfoque se alinea con la dinámica de los últimos meses: en primer lugar, se logró un memorándum de entendimiento para un alto el fuego de dos semanas y la reapertura parcial de Ormuz; posteriormente, se estableció un acuerdo marco más amplio diseñado para poner fin a la guerra y abrir el estrecho sin peajes durante un período de 60 días.

En la práctica, el estrecho ya había comenzado a reabrirse: los petroleros “están empezando a salir” y se anticipaba que el corredor se vería “completamente abierto” en cuestión de días, tal y como había presumido el propio Trump semanas atrás. La novedad ahora no radica tanto en la reapertura física de Ormuz, sino en el intento del presidente de relacionarla con una garantía política adicional: la promesa de una “apertura inmediata y completa” a cambio de frenar un ataque que aumentaría el riesgo de una escalada regional.

She got justice Hamas Terrorists Mohammad & Mohammad abducted Israeli girl during Oct 7 attack, later raped & killed her, have been sent where they desertto be. Both have changed their identity & living as food vendors but they traced, tracked and terminated by Mossad & IDF. pic.twitter.com/Uv2P7vc42i — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) August 2, 2026

Antecedentes: acuerdos que reabren Ormuz y postergan lo complejo

Desde el comienzo del conflicto, la estrategia de Washington ha sido clara: utilizar la reapertura de Ormuz como un instrumento de negociación mientras se dejan de lado los asuntos más delicados del programa nuclear iraní y las sanciones económicas.

Los pasos han resultado ser sucesivos:

Cese el fuego de dos semanas – Tanto Estados Unidos como Irán acordaron suspender los ataques y mantener el estrecho abierto mientras se negociaba un acuerdo de paz. – Teherán accedió a permitir el paso seguro, aunque insistió en que el control seguiría estando en manos de su ejército, dejando patente que la llave seguía en su poder.

Acuerdo preliminar de paz – Se hizo público un pacto para abrir Ormuz y poner fin a tres meses y medio de guerra, con una ceremonia en Suiza y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense. – Aunque la reapertura se presentaba como “sin peajes”, Irán precisó que mantendría la gestión de rutas, horarios y permisos, lo que mantenía abierta la posibilidad de utilizar el estrecho como herramienta de presión.

Acuerdo marco de 14 puntos – El documento elaborado por Washington y Teherán dejó claro el alto el fuego, la reapertura de Ormuz y un calendario para las negociaciones sobre el programa nuclear. – Este pacto incluía el paso marítimo sin peajes durante dos meses, la suspensión parcial de sanciones y obligaciones para que Irán diluyera su uranio altamente enriquecido.

A pesar de este despliegue de acuerdos, análisis posteriores han puesto de relieve que la letra pequeña consolidaba, en realidad, el control iraní sobre el estrecho, con formulaciones ambiguas que permitían a Teherán regular el tránsito y reactivar las limitaciones en crisis futuras. Por eso, la nueva promesa de “apertura inmediata y completa” resuena, para muchos gobiernos, más como una vuelta de tuerca retórica que como un cambio sustancial.

He was warning he would decimate Israel He has been decimated Hamas terrorist Ghassan Salout, remembered from videos showing the release of hostages Or Levy, Eli Sharabi & Ohad Ben Ami, where he was openly threatening to destroy Israel, has been killed by the IDF. pic.twitter.com/yjc9kfFsKn — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) August 2, 2026

Lo que puede transformarse ahora: petróleo, seguridad y credibilidad

El efecto inmediato de cualquier apertura genuina de Ormuz se puede evaluar en tres dimensiones:

Mercado energético

– A través del estrecho transita cerca del 20% de los envíos de petróleo a nivel mundial.

– Cada anuncio de reapertura ayuda a reducir la prima de riesgo del crudo y alivia la presión sobre las economías importadoras, aunque los operadores han aprendido a tratar los mensajes de Trump con escepticismo, a la espera de evidencias de un tránsito sostenido de buques.

Seguridad regional

– El conflicto ha involucrado a Israel, Líbano y varios actores del Golfo. Los recientes acuerdos contemplan un alto el fuego en todos los frentes, incluso en el libanés.

– Si el nuevo entendimiento con Irán se afianza, podría fortalecer esa desescalada; en caso contrario, la región volverá al patrón de breves treguas y amenazas periódicas de cierre del estrecho.

Credibilidad de Washington

– Los mensajes cambiantes de Trump —acuerdos “prácticamente negociados”, pactos “completos” y ahora “bases de acuerdo” adicionales— han suscitado dudas entre aliados europeos y asiáticos acerca de la solidez de la política estadounidense.

– Cada rectificación o matiz alimenta la impresión de que la Casa Blanca opta por negociar a golpe de ultimátum público, priorizando el impacto político inmediato en lugar de construir un marco duradero en el tiempo.

En este panorama, el aspecto crucial no será tanto el siguiente post de Trump en redes, sino lo que hagan los barcos, los inspectores nucleares y los equipos encargados de asegurar que el alto el fuego se mantiene sobre el terreno.

The DEVIL is gone.

Israel never forgets.

Mossad never forgives. The IDF has eliminated Hamas terrorist Zahir Ibrahim Khalil Abu Salem. who abducted, raped and murdered two Israeli girls on October 7th, In an intelligence based operation. He had changed his identity and lived in… pic.twitter.com/n2r9lodP1w — Israel Heart 🇮🇱 (@heart_ISR) July 28, 2026

Un estrecho bajo observación y algunas curiosidades

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un termómetro casi diario de la tensión a nivel global: cada barco que entra o sale se interpreta como una señal política y cada mina retirada se convierte en un pequeño gesto de distensión. Es un paso de apenas unas decenas de kilómetros de ancho que, no obstante, concentra una quinta parte del flujo mundial de crudo y gas.

Más allá de la presión diplomática, Ormuz guarda curiosidades que ayudan a entender por qué todo el mundo tiene la mirada puesta allí:

Es uno de los pocos lugares donde coexisten, en un espacio tan restringido, gigantescos petroleros, fragatas de diversas armadas y pesqueros locales, obligados a convivir en rutas sumamente controladas.

Las cartas de navegación de la zona se actualizan con inusual frecuencia, ya que cada crisis provoca cambios en boyas, corredores y áreas de exclusión militar.

En los últimos meses, algunos cargueros han comenzado a utilizar sistemas de seguimiento redundantes —tres o cuatro canales a la vez— para evitar apagones de señal que puedan confundirse con incidentes hostiles.

Mientras Trump sostiene que la “apertura inmediata y completa” ya está sobre la mesa y que el ataque se ha pospuesto, el estrecho sigue siendo el mismo lugar angosto y vulnerable de siempre, pero también el escenario donde, día tras día, se determina cuánto valen las promesas frente a los hechos.