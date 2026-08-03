El Gobierno Trump cuestionó en abril la soberanía española de Ceuta y Melilla: «Situadas en territorio marroquí»

En un momento de agitación geopolítica, un informe del Congreso estadounidense ha alarmado a Madrid. Ceuta y Melilla son descritas como ciudades “administradas por España” en territorio marroquí. Este giro en la redacción ha reavivado el temor de que Donald Trump utilice estos dos enclaves como herramienta de presión sobre el Gobierno español, tal como anticipó David Alandete en su análisis sobre la posibilidad de que España pierda control sobre Ceuta y Melilla, una inquietud que ha sido recogida y ampliada por la prensa española.

El trasfondo de este episodio no es casual. En las últimas semanas, se han acumulado señales alarmantes: documentos internos en Washington, declaraciones de congresistas republicanos y filtraciones sobre un supuesto dossier en la Casa Blanca que sugiere abrir el debate sobre la soberanía de estas dos ciudades autónomas a favor de Marruecos. Todo esto ocurre en un contexto de fricción con España, relacionada con el uso de las bases de Morón y Rota, así como por el papel de Madrid en el complejo tablero del Sáhara Occidental.

Qué ha dicho realmente Estados Unidos

El punto de partida es un documento de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, un influyente comité encargado de decidir la distribución de fondos federales. En uno de sus párrafos, el informe:

Se refiere a Ceuta y Melilla como “ciudades administradas por España” localizadas en “territorio marroquí”.

y como “ciudades administradas por España” localizadas en “territorio marroquí”. Indica que todavía son objeto de la “reivindicación histórica” del reino alauí.

Sugiere al secretario de Estado que promueva la “implicación diplomática” entre Marruecos y España sobre su futuro estatus.

No se trata de una ley ni de una resolución vinculante, por lo que no altera por sí sola la posición oficial de Washington, que todavía reconoce a las ciudades como bajo administración española y dentro del territorio español. Sin embargo, la modificación en la terminología no es trivial: la palabra “administradas” es comúnmente usada por Estados Unidos para territorios en disputa o con soberanía controvertida, lo que produce un desconcierto palpable en Madrid.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart, quien ha promovido esta formulación, ha ido más allá en sus declaraciones, asegurando que Ceuta y Melilla “están en territorio marroquí” y que “no están en territorio español”, señalando que su estatus debe ser un asunto a discutir entre aliados. Para Marruecos, que desde 1956 considera ambos enclaves como “territorios ocupados”, este párrafo ha sido recibido como un triunfo simbólico que refuerza su narrativa.

La respuesta de España: firmeza jurídica, nervios geopolíticos

El Gobierno español ha optado por una doble estrategia: reafirmación jurídica interna y una diplomacia más activa pero discreta.

Por un lado, La Moncloa ha subrayado que “la soberanía española sobre Ceuta y Melilla está fuera de toda duda” y que defenderá con rigor la integridad territorial de España conforme a la Constitución. Los Estatutos de Autonomía de ambas ciudades, aprobados en 1995, las contemplan como “parte integrante de la Nación española”, dentro de la unidad indisoluble del país. La ONU no las considera entre los territorios pendientes de descolonización y el Derecho Internacional no las clasifica como colonias, sino como ciudades totalmente integradas en la estructura política y constitucional de España.

Por otro lado, el Ejecutivo ha activado contactos en Washington para desactivar la idea de que el estatus de Ceuta y Melilla esté “abierto a debate”. La diplomacia española recuerda que:

Se trata de fronteras exteriores de la Unión Europea , que están sujetas al acervo comunitario y al marco legal europeo.

, que están sujetas al acervo comunitario y al marco legal europeo. Han permanecido bajo soberanía ibérica durante más de cinco siglos (Primero portuguesa en Ceuta y luego española), mucho antes de la creación del Estado marroquí moderno.

No forman parte del Protectorado que España y Francia establecieron sobre Marruecos hasta 1956, y nunca han estado bajo el control del reino alauí.

El dilema no radica tanto en lo jurídico como en lo geopolítico: estos enclaves españoles están situados en suelo africano, rodeados exclusivamente por territorio marroquí, lo que los convierte en activos sensibles en caso de tensiones bilaterales o en la reconfiguración de equilibrios de poder que involucren a Estados Unidos, Israel y otros países del entorno atlántico.

El tablero Trump: bases, Sáhara y “gran Marruecos”

La nueva controversia se da en un contexto más amplio donde sectores afines a Trump están reexaminando el rol de España como aliado fiable. Diversos análisis sugieren que:

Se está haciendo un uso instrumental de Ceuta y Melilla como herramienta de presión frente a Madrid por su negativa a ceder un mayor control sobre las bases de Morón y Rota .

y . Existe la tentación de beneficiar a Marruecos por su alineamiento estratégico con Washington e Israel, reforzado por los Acuerdos de Abraham , trasladando la lógica del reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a otros territorios “problemáticos”.

, trasladando la lógica del reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a otros territorios “problemáticos”. Ciertos informes cualifican a España como un “socio no fiable” y sugieren “abrir el debate” sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, motivando a Rabat a adoptar una postura más intransigente.

Para Marruecos, que ha llegado a hacer públicos mapas oficiales en los que incluye las dos ciudades como parte de su territorio, la reciente acción del Congreso estadounidense refuerza la noción del “gran Marruecos”, que debería englobar el Sáhara, Ceuta, Melilla e incluso, en algunos discursos marginales, las Islas Canarias. En contraste, para España, esto añade un factor de incertidumbre en una cuestión que se creía asegurada dentro del marco europeo y atlántico.