Von der Leyen, advierte: “No aceptaremos que la migración se use como arma”

La Comisión Europea ha dado un giro de tono en su respuesta a la crisis de Ceuta. En una misiva enviada este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Ursula von der Leyen no solo ha respaldado la actuación de las autoridades españolas, sino que ha convertido el episodio en un argumento para reclamar un salto cualitativo en la política fronteriza de la Unión.

Un nuevo mantra: “barreras donde sea necesario”

El texto, al que ha tenido acceso Euronews, contiene una frase que resume la nueva línea de Bruselas: “De este incidente está claro que debemos hacer más para reforzar nuestras fronteras en puntos críticos, tanto con vigilancia rigurosa como con el uso de barreras físicas donde sea necesario”. La presidenta de la Comisión vincula directamente la oleada de entradas irregulares registrada la semana pasada en el enclave español con la necesidad de blindar los accesos exteriores al espacio Schengen.

Von der Leyen subraya que la protección de esas fronteras es una “responsabilidad europea compartida” y advierte de que la UE “no aceptará entradas ilegales” ni tampoco “ningún intento de utilizar la migración ilegal como medio para ejercer presión sobre un Estado miembro”. La formulación, que evita nombrar directamente a Marruecos, deja claro que Bruselas quiere disuadir cualquier uso geopolítico de los flujos migratorios.

Elogios a Madrid y Rabat, pero con condiciones

A pesar del tono de exigencia, la carta incluye un reconocimiento explícito a la gestión de la crisis. Von der Leyen califica de “eficiente y eficaz” la actuación conjunta de España y Marruecos para devolver a los migrantes que cruzaron de forma irregular a Ceuta, y destaca que se logró evitar desplazamientos secundarios hacia la península y otros países europeos. Fuentes del Gobierno español han subrayado precisamente ese aval comunitario a su estrategia, que permitió restablecer el control fronterizo en menos de 48 horas sin un aumento significativo de víctimas mortales.youtubegalego.

Ese elogio, sin embargo, viene acompañado de un paquete de medidas que Bruselas espera que se intensifiquen: más cooperación con países de origen y tránsito, sistemas de alerta temprana reforzados, mayor lucha contra las redes de tráfico de personas y aceleración de los retornos. La Comisión se muestra dispuesta a aportar apoyo financiero y operativo, incluido un posible refuerzo del despliegue de Frontex en Ceuta, así como la colaboración de Europol y la Agencia de Asilo de la UE.

La cita clave: reunión de ministros del Interior

La misiva llega horas antes de la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE, convocada para este martes en formato telemático a petición de varios Estados, entre ellos España. Von der Leyen ha acogido con satisfacción la convocatoria y ha expresado su deseo de que los Veintisiete acuerden una respuesta “común, unida y solidaria”.

El encuentro se produce en un contexto de tensiones, después de que algunos gobiernos europeos impusieran controles fronterizos con España tras la crisis de Ceuta. Sánchez ya había manifestado su “profunda preocupación” por esa reacción, que consideró desproporcionada y contraria al espíritu de Schengen, en una carta previa a la propia von der Leyen y al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Marruecos: socio estratégico, pero bajo lupa

En su escrito, la presidenta de la Comisión recuerda que Marruecos es un “socio estratégico importante”, sobre todo en la lucha contra la migración irregular y las mafias de tráfico de personas. Aboga por profundizar la cooperación con Rabat, incluyendo el refuerzo de sistemas de alerta temprana y un mayor apoyo técnico y financiero, siempre en coordinación con España.youtubegalego.

Este enfoque refleja la delicada ecuación que Bruselas intenta resolver: garantizar la seguridad de las fronteras exteriores sin romper la relación con un país clave para el control de los flujos migratorios en el flanco sur de Europa.youtubegalego.

Lo que cambia con este mensaje

El contenido de la carta marca un punto de inflexión en la narrativa europea sobre la migración:

Se normaliza el lenguaje de “barreras físicas” en puntos críticos, algo que antes se mencionaba con más cautela.

Se vincula explícitamente la gestión de Ceuta con la necesidad de reforzar la resiliencia del conjunto de la UE, no solo de España.

Se combina el respaldo a la actuación española y marroquí con una exigencia de más instrumentos de control, vigilancia y retornos rápidos.

En la práctica, el mensaje de von der Leyen traslada la crisis de Ceuta del plano bilateral hispano-marroquí al centro del debate sobre el futuro del modelo de fronteras europeo.