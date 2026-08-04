Red Foxtrot, la banda escandinava que transformó la violencia en un servicio para Irán

La narrativa de la Red Foxtrot parece sacada de una trama oscura, pero actualmente es el foco de investigaciones que revelan cómo Irán expande su influencia más allá de sus fronteras tradicionales, tal como señala BBC Mundo en un reportaje sobre este grupo. Lo que comenzó siendo una banda de narcotraficantes en Suecia ha evolucionado hasta convertirse en un engranaje fundamental dentro de una maquinaria más amplia dedicada a hostigar intereses israelíes y judíos en Europa.

Desde 2022, se le atribuyen a Foxtrot alrededor de 35 asesinatos y un número variable de ataques, tanto ejecutados como frustrados, dirigidos hacia objetivos relacionados con Israel. Estos incluyen acciones con explosivos y granadas en las cercanías de embajadas y centros diplomáticos. Los servicios de inteligencia europeos la han calificado ya como una de las organizaciones criminales más temibles del continente, gracias a tres elementos clave: su violencia extrema, la conexión con el régimen iraní y el uso sistemático de menores como asesinos a sueldo.

De banda sueca de drogas a herramienta de poder iraní

Foxtrot tuvo sus inicios en los entornos más oscuros de Estocolmo y Uppsala a finales de la década de 2010, en medio de un ecosistema de redes rivales que luchan por el control del comercio de drogas en Suecia. Su líder, Rawa Majid, un sueco-iraquí apodado “el Zorro Kurdo”, cimentó la banda en el tráfico de cocaína y heroína, apoyándose en una logística robusta para introducir armas y explosivos desde los Balcanes.

La organización se ha establecido como una red:

Con un enfoque en el tráfico de drogas en Escandinavia

Estructurada en células que operan por Suecia, Dinamarca, Noruega y, más recientemente, Reino Unido

Capaz de llevar a cabo múltiples actos violentos cada mes para dominar a otras bandas

En 2020, las autoridades suecas intensificaron la presión sobre los clanes criminales. Majid salió de Suecia, transitó por Turquía y, según diferentes pesquisas, se asentó en Teherán, la capital de Irán. Este cambio marcó un antes y un después: Foxtrot dejó de ser apenas una banda de narcotraficantes escandinavos para convertirse en una especie de proxy útil para las operaciones encubiertas del aparato de seguridad iraní.

En 2025, Estados Unidos y Reino Unido sancionaron a la red y a su líder, acusándolos de:

Tráfico de drogas masivo en Europa

Ataques dirigidos contra israelíes y judíos en nombre del régimen iraní

Irán rechaza de manera contundente esta conexión y sostiene que no colabora con ninguna organización criminal extranjera. Sin embargo, varios gobiernos europeos y expertos en terrorismo señalan la existencia de lazos evidentes entre Foxtrot y el Ministerio de Inteligencia y Seguridad iraní (MOIS), en un momento en que Teherán refuerza su ofensiva global contra objetivos israelíes y judíos.

Violencia como servicio: adolescentes convertidos en sicarios

Una de las características que distingue a Foxtrot es su innovador modelo de “violencia como servicio” (VaaS): ofrecen asesinatos, atentados y ataques con explosivos como si fueran encargos a demanda. Para llevar a cabo estos actos, recurren a un recurso que preocupa profundamente a las autoridades:

Reclutan adolescentes de entre 13 y 18 años en Noruega, Suecia y Reino Unido

en Noruega, Suecia y Reino Unido Los atraen en centros de acogida, instituciones de salud mental y plataformas de videojuegos en línea

Les prometen dinero rápido y reconocimiento dentro de la banda

En junio de 2026, un joven noruego fue detenido en Reino Unido, acusado de conspirar para ejecutar un asesinato encargado por Foxtrot. Investigaciones posteriores revelan patrones recurrentes:

Primer contacto a través de redes sociales o en entornos vulnerables. Entrenamiento básico, información sobre el objetivo y promesa de pago. Detenciones antes de la ejecución, con frecuencia tras filtraciones o vigilancia previa.

Curiosamente, Foxtrot rara vez compensa a estos adolescentes: muchos de ellos son arrestados antes de cumplir su misión. El costo humano, no obstante, es elevado: familias desestructuradas, barrios estigmatizados y una nueva generación de jóvenes atrapados entre la marginalidad y la explotación por parte de redes criminales transnacionales.

Irán, la guerra en la sombra y el papel de Foxtrot

Simultáneamente a la guerra abierta entre Israel e Irán, los servicios de inteligencia israelíes denuncian una campaña global de terror que utiliza tanto milicias chiíes como estructuras de crimen organizado para atacar embajadas, centros comunitarios y líderes judíos en diversos continentes. En Europa, esta ofensiva incluye:

Atentados y tentativas de ataque contra embajadas israelíes en ciudades como Estocolmo y Copenhague

Bombas y artefactos incendiarios frente a sinagogas, escuelas y organizaciones judías

Amenazas con drones y agresiones contra centros proisraelíes y empresas con conexiones a Israel

Foxtrot se inserta en esta estrategia como subcontratista:

Se beneficia de su infraestructura de armas y explosivos.

Usa su red de reclutamiento juvenil para contar con operativos que son fáciles de sacrificar.

Combinan ataques «políticos» en favor de Irán con venganzas derivadas del control del narcotráfico.

Para las autoridades europeas, el riesgo es doble. En primer lugar, se observa un aumento de la violencia urbana relacionada con las guerras entre bandas suecas, noruegas y danesas. En segundo lugar, surge la preocupación por la infiltración de esta violencia en la agenda geopolítica de un Estado como Irán, que busca atacar intereses israelíes y judíos lejos de los frentes tradicionales del conflicto.

Lo que puede venir: presión policial, alianzas y evolución del grupo

En los últimos meses, la policía sueca ha detenido a figuras cruciales del entorno de Majid, como Mohamed “Moewgli” Mohdhi, señalado como su mano derecha dentro de Foxtrot. Tanto Reino Unido como Estados Unidos han colocado a la red y a su líder en el centro de sus sanciones y de su cooperación policial con los países nórdicos.

Es probable que el futuro inmediato de Foxtrot requiera transitar alguna de estas dinámicas:

Mayor fragmentación interna si las detenciones se intensifican.

si las detenciones se intensifican. Desplazamiento de sus actividades hacia naciones con una presión policial más laxa.

Incremento de la importancia de los encargos “externos”, incluidos aquellos supuestamente ligados a intereses iraníes, en un contexto donde el negocio de las drogas se complica.

Mientras tanto, los gobiernos europeos revisan sus enfoques sobre la prevención del crimen juvenil y la supervisión de redes sociales, conscientes de que la mezcla entre vulnerabilidad social y reclutamiento criminal se ha transformado en una herramienta de guerra híbrida.

Curiosidades de un grupo tan letal como extraño

La Red Foxtrot acumula peculiaridades que la asemejan más al imaginario de un videojuego que a la de una banda criminal convencional:

Uno de sus contactos clave en Noruega opera bajo el alias de “Agente 47” , compartiendo nombre con el protagonista del videojuego Hitman.

, compartiendo nombre con el protagonista del videojuego Hitman. Los informes policiales describen su actividad como “violencia como servicio”, un término que podría parecer propio de una startup, pero que aplicado a asesinatos y atentados resulta escalofriante.

Su líder, Rawa Majid, ha evolucionado de ser un narcotraficante local a símbolo global del uso del crimen organizado como herramienta de política exterior, un ámbito que hasta hace poco se consideraba casi exclusivo de mafias tradicionales y guerrillas.

Foxtrot representa, en suma, una nueva era en la criminalidad: bandas que ya no se limitan a pelear por territorios y rutas de tráfico, sino que se ponen al servicio del mejor postor en una guerra sin fronteras, donde un adolescente armado con una granada puede convertirse en la cara más visible de la geopolítica oculta.