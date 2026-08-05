Dos muertos en EE.UU. por el mayor brote de “diarrea explosiva” ligado a la lechuga

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han confirmado las primeras muertes vinculadas al brote multistatal de ciclosporiasis, una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora que se ha propagado a través de lechuga contaminada. Los dos fallecidos vivían en Michigan y presentaban patologías previas que pudieron agravarse con la infección y la deshidratación severa que provoca la enfermedad.

Un brote de magnitud histórica

Este episodio se perfila como el mayor registrado en el país por Cyclospora: hasta la fecha se han documentado 11.234 casos en Michigan, de los que 193 requirieron hospitalización, mientras que a nivel nacional los CDC tienen registrados más de 6.700 casos confirmados y miles adicionales en estudio. La curva de contagios se concentró entre finales de junio y julio de 2026, con síntomas que incluyen diarrea acuosa intensa, pérdida de apetito, náuseas, fatiga y calambres abdominales.

Aunque la ciclosporiasis rara vez es mortal en personas sanas, las autoridades subrayan que la deshidratación y el deterioro clínico pueden ser graves en pacientes con comorbilidades. De hecho, los departamentos de salud han insistido en que las muertes son “poco comunes” en Estados Unidos, pero este brote marca un punto de inflexión por su escala y alcance geográfico.elpais

Lechuga iceberg, principal sospechosa

La investigación epidemiológica, liderada por los CDC y la FDA junto con agencias estatales, ha identificado a la lechuga iceberg como el vehículo más probable del parásito. En concreto, se ha vinculado el brote a lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell de cinco estados (Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental), procedente de cultivos de Taylor Farms en el centro de México.reuters+3

Como medida de precaución, Taylor Farms retiró voluntariamente del mercado toda la lechuga iceberg cultivada en esa región el 17 de julio de 2026, y Taco Bell dejó de utilizar ese producto en sus establecimientos afectados. No obstante, las autoridades mantienen la investigación abierta y advierten de que “no se pueden descartar por completo otros alimentos” como fuentes adicionales del brote.

¿Cómo se transmite y cómo protegerse?

Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico que infecta el intestino y se transmite cuando una persona ingiere agua o alimentos contaminados con heces de alguien infectado. Las frutas y verduras regadas o lavadas con agua contaminada son las vías más habituales de propagación.

Los CDC recomiendan lavar todos los productos frescos bajo el grifo, aunque reconocen que esta medida puede no bastar para eliminar el parásito. Para mayor seguridad, aconsejan cocinar los alimentos a una temperatura mínima de 70 °C, suficiente para destruir el organismo.