Italia desafía a Sánchez y prolonga los controles con España hasta el 15 de agosto

El Gobierno italiano no dará marcha atrás, por ahora, en los controles fronterizos aplicados a los viajeros procedentes de España. Roma ha comunicado que mantendrá suspendida la aplicación del Acuerdo de Schengen para nacionales de terceros países que lleguen desde territorio español, al menos hasta el próximo 15 de agosto.

La decisión supone un rechazo directo al ultimátum planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que había exigido a Italia retirar las medidas antes de que terminara el domingo. En caso contrario, España había advertido de que adoptaría acciones “proporcionales” para defender los intereses y la dignidad de sus ciudadanos.

En una nota oficial, el Gobierno de Giorgia Meloni ha dejado claro que no acepta “ultimátums ni imposiciones extranjeras” cuando están en juego la seguridad nacional y el control de las fronteras. Roma sostiene que no revisará su decisión mientras persistan los riesgos vinculados a la seguridad y al terrorismo.

El ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, también ha confirmado que los controles continuarán en aeropuertos y puertos con conexiones procedentes de España. La medida podría prolongarse más allá del 15 de agosto, especialmente ante las informaciones sobre una posible nueva llegada masiva de personas a Ceuta, según señaló durante un acto de Hermanos de Italia celebrado en Sorrento.

Roma intenta rebajar el conflicto

Pese a la firmeza de su postura, el Ejecutivo italiano ha tratado de evitar que la disputa derive en una crisis bilateral. Roma afirma que la decisión no pretende deteriorar sus relaciones con España, al que define como “un país amigo”, y recuerda que otros gobiernos europeos han adoptado medidas similares en el pasado.

Italia asegura además que mantiene abierta la puerta a un “diálogo constructivo” con Madrid si desaparecen las circunstancias que, según su versión, justificaron la reintroducción de los controles. También subraya que las autoridades fronterizas facilitarán al máximo la entrada de ciudadanos españoles y del resto de países europeos, que no están afectados por estas restricciones.

La disputa se produce una semana después de que Italia recuperara los controles en sus fronteras aéreas y marítimas con España, en plena crisis migratoria en Ceuta. El Gobierno español considera que la situación ya está bajo control y cuestiona que Roma siga aplicando una medida que afecta a los viajeros procedentes de territorio español.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sostuvo este viernes que “no hay ningún motivo” para mantener los controles. Según explicó, la crisis de Ceuta está “canalizada y reconducida” y la mayoría de las personas que entraron irregularmente en la ciudad autónoma ya han sido devueltas.