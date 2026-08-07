Trump cierra la puerta al “turismo de maternidad”: niega visas, revoca permisos y promete expulsiones

Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para frenar el llamado “turismo de nacimiento”, con el que extranjeras viajan a Estados Unidos con la intención de que sus hijos obtengan la ciudadanía por haber nacido en el país. La medida se presenta como un “ajuste” tras el revés que supuso hace poco más de un mes el fallo de la Corte Suprema, que blindó el derecho de suelo para los hijos de inmigrantes indocumentados.

El núcleo de la medida: visados en el punto de mira

El decreto, titulado “Ending Birth Tourism”, instruye al Departamento de Estado y al de Seguridad Nacional para que denieguen visados, revoquen autorizaciones de viaje, impongan prohibiciones permanentes de entrada y expulsen a quienes ingresen o intenten ingresar con una visa de no inmigrante con el fin expreso de dar a luz en Estados Unidos. Según la Casa Blanca, la ciudadanía “no es una mercancía” que se consiga mediante un cálculo migratorio y el uso de visas de turista para acceder a “fábricas de bebés”.

Stephen Miller, subjefe de gabinete y uno de los arquitectos de la política migratoria de Trump, explicó que los funcionarios consulares “pueden, deben y van a negar” los visados cuando el propósito declarado sea el turismo de parto, y que la acción se dirigirá tanto a los futuros padres como a quienes organizan estas redes. La administración asegura que, en los últimos años, han proliferado estructuras delictivas que facilitan la entrada organizada de decenas de miles de personas exclusivamente para obtener la ciudadanía por nacimiento.

Qué cambia respecto a la ley vigente

Bajo la normativa actual, un cónsul estadounidense ya puede rechazar un visado si sospecha que el viajero busca obtener la ciudadanía para un hijo mediante el parto en el país. Lo que hace el nuevo decreto es reforzar ese criterio, ampliar la persecución a las redes que lo facilitan y dejar claro que el uso de una visa de no inmigrante con ese fin será tratado como un fraude migratorio con consecuencias de expulsión y veto permanente.

Los críticos, sin embargo, señalan que el problema no son solo quienes piden visado, sino las futuras madres que entran como turistas sin necesidad de visado, lo que dificulta el control en la frontera. La Corte Suprema, en su sentencia del 30 de junio, reafirmó que los niños nacidos en Estados Unidos de padres en situación irregular o temporal están “sujetos a la jurisdicción” del país y, por tanto, son ciudadanos desde el nacimiento.

El telón de fondo: la 14ª Enmienda y la batalla por la ciudadanía

La ciudadanía por derecho de suelo hunde sus raíces en la 14ª Enmienda, aprobada tras la Guerra Civil para garantizar la nacionalidad a los antiguos esclavos y sus descendientes, y establece que toda persona nacida en territorio estadounidense y sujeta a su jurisdicción es ciudadana, salvo excepciones muy concretas. La mayoría del alto tribunal ha mantenido esa doctrina como regla general, y el fallo de junio dejó claro que el estatus migratorio de los padres no anula ese derecho.

El decreto de Trump no deroga la Enmienda, pero busca acotar su aplicación en la práctica mediante la política de visados y la interpretación de qué entradas se consideran fraudulentas, además de anunciar otras restricciones a la ciudadanía por nacimiento para categorías específicas.

Más allá del turismo de parto: otras categorías en la mira

Según han precisado fuentes de la Casa Blanca, otra orden ejecutiva relacionada busca limitar la ciudadanía automática para hijos de miembros de “organizaciones terroristas extranjeras” y de amplios colectivos que actúen en nombre de gobiernos foráneos, así como para nacidos en ciertos contextos diplomáticos y de gestación comercial transfronteriza. Miller ha asegurado que estas medidas evitarán que “un gran número de personas que equivocadamente estarían obteniendo la ciudadanía por nacimiento” sigan accediendo a ese beneficio.

El encaje en la estrategia migratoria de Trump

Esta ofensiva contra el “turismo de maternidad” se suma a un paquete más amplio de restricciones migratorias impulsadas por Trump, que contempla la expulsión de millones de indocumentados y la eliminación de estatus de protección temporal para nacionales de más de una docena de países. La administración presenta la medida como una defensa del “valor” de la ciudadanía estadounidense frente a lo que describe como un sistema explotado por redes organizadas y por quienes “compran” la nacionalidad mediante el parto planificado en territorio norteamericano.

Se espera, no obstante, que la nueva orden sea impugnada en los tribunales, dado que toca un derecho constitucional consolidado y que la Corte Suprema ya ha frenado un intento previo de limitarlo de forma más radical.