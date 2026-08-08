Fenya, la jerga carcelaria rusa que ha irrumpido en el dark web y el Kremlin

Fenya surgió con el propósito de que los reclusos soviéticos se comunicaran sin que sus carceleros pudieran descifrar lo que decían, pero hoy en día también es utilizada por ciberdelincuentes y en el discurso político ruso, particularmente en el entorno de Vladimir Putin.

La BBC revela que este argot clandestino, que combina dobles sentidos con influencias del alemán, griego o yidis, creció con fuerza en las cárceles soviéticas y actualmente se emplea en internet para disfrazar conversaciones relacionadas con fraudes, intrusiones y actividades delictivas. En su versión digital, el lenguaje no solo engaña a una autoridad física; también plantea dificultades a los traductores automáticos y a los sistemas de detección.

De las celdas al lenguaje de la calle

El fenómeno de Fenya ilustra cómo un código penitenciario logra perdurar más allá del sistema que lo generó. La BBC menciona que palabras como babki, que en ruso estándar se traduce como “abuelas”, adquieren el significado de dinero; el término varezhka, que habitualmente se refiere a un guante, puede hacer alusión a la boca; y muchas otras palabras sufren cambios significativos dependiendo de quién las utilice. Esta flexibilidad semántica ha convertido a Fenya en un instrumento valioso para los delincuentes y también en un símbolo de identidad dentro de determinados círculos.

Su expansión no se limitó a los muros de las cárceles. Tras la liberación de millones de prisioneros tras la muerte de Stalin y la gradual aceptación de expresiones del ámbito criminal, un fragmento de este léxico logró penetrar en la cultura popular rusa. Actualmente, la frontera que delimita la jerga de la calle, la relacionada con el hampa y la del poder se ha vuelto más difusa de lo que parece.

Cómo se usa hoy en el cibercrimen

El traslado al entorno digital tiene sentido. Fenya funciona como un criptolecto, es decir, un idioma oculto pensado para marginar a los ajenos. En foros de la red oscura y en canales de mensajería, este código permite discutir sobre cuentas, accesos o ataques sin activar filtros automáticos que se basan en ciertas palabras clave.

La BBC señala que términos como musor, que en el ruso cotidiano equivale a basura, en Fenya se utilizan para referirse a un policía, incluso a uno que se infiltra en comunidades de hackers. Es una forma de comunicación que no solo oculta información, sino que también delimita quiénes son aceptados. Aquellos que comprenden el código muestran su pertenencia; quienes no lo entienden quedan fuera.

Función principal: ocultar intenciones y eludir la vigilancia.

ocultar intenciones y eludir la vigilancia. Uso actual: ciberdelincuencia, foros criminales y mensajería cifrada informal.

ciberdelincuencia, foros criminales y mensajería cifrada informal. Ventaja añadida: crea una identidad colectiva y filtra a los nuevos integrantes.

El Kremlin y la normalización del argot

Lo más desconcertante para Moscú es que Fenya no se restringe únicamente al submundo criminal. La BBC destaca que figuras políticas rusas, incluyendo a Putin, han adoptado términos de esta jerga en comunicados y discursos públicos. El análisis de dekoder respalda esta observación, afirmando que la Gaunersprache —la “lengua de maleantes”— ha penetrado en el lenguaje oficial, al punto de transformarse en un rasgo del estilo político bajo el liderazgo de Putin.

Esta utilización no es meramente anecdótica. Consolida una cultura de agresividad, amenaza y jerarquía donde la debilidad es penalizada y la confrontación se establece como norma. Asimismo, el aparato estatal ruso tiene incentivos para tolerar o incluso aprovechar ecosistemas criminales que pueden servir como palanca en operaciones híbridas, ya sea en campañas de desinformación, ciberataques o presión informal sobre adversarios externos.

Por qué sigue siendo relevante

La duración de Fenya revela un fenómeno más amplio: el lenguaje criminal no solo persiste, sino que se adapta a los cambios tecnológicos y políticos. En un clima de guerra informativa, sanciones, vigilancia digital y cibercrimen profesionalizado, un código concebido para el patio de una prisión se convierte en una herramienta valiosa dentro del dark web y en la comunicación gubernamental.

El futuro se perfila claro: mientras los delincuentes encuentren formas de evadir controles automáticos, y la política rusa mantenga una estrecha relación con la estética del músculo y la intimidación, Fenya seguirá evolucionando. Los expertos entrevistados por la BBC incluso mencionan un emergente concepto de ciberfenya, una fusión entre la jerga clásica y la terminología del hacker ruso.

Un detalle curioso que dice mucho

Lo más sorprendente de Fenya no radica únicamente en que transforme el significado de una palabra, sino que tiene la capacidad de convertir un término común en una genuina contraseña social. Una “abuela” puede representar dinero, una “moufle” puede referirse a una boca y una conversación aparentemente trivial puede encerrar una orden, un aviso o un plan de ataque.

Y ahí reside su poder: no necesita parecer técnica, solo ser reconocible para los iniciados. Por eso, una jerga surgida entre barrotes permanece vibrante en pantallas, despachos y canales cerrados, como un idioma que nunca deja de aprender nuevas maneras de ocultarse.