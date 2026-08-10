Los condenados que llaman angustiados a la BBC desde el corredor de la muerte en Arabia Saudita

La situación de los etíopes que enfrentan la pena de muerte en Arabia Saudita vuelve a poner en el centro de la discusión el corredor de la muerte y la presión que recae sobre Addis Abeba, en un asunto que la BBC ha elaborado a partir de testimonios directos desde las prisiones.

En estas comunicaciones, los reclusos relatan aislamiento, temor y una espera incierta. Habtom, nombre ficticio, lleva más de tres años encerrado en Jamis Mushait y asegura que su situación es la de un número creciente de compatriotas apresados por delitos relacionados con las drogas.

La propia BBC se ha comunicado con siete presos etíopes y sitúa el problema en un rango amplio: van desde «decenas» hasta quizás «200» personas en esa prisión, todas esperando que se ejecute la sentencia.

Una crisis que entrelaza justicia, migración y política

La historia no puede ser entendida únicamente como un relato de encarcelamiento. También se relaciona con una dura ruta migratoria, redes de tráfico humano y un sistema judicial saudí que continúa aplicando la pena de muerte de manera masiva. Según BBC News en inglés, Arabia Saudita ha superado por segundo año consecutivo su récord de ejecuciones, con al menos 347 personas que han perdido la vida en lo que va de año, sobrepasando las 345 registradas en 2024 por Reprieve.

Esto da contexto al temor que sienten los presos etíopes. La BBC señala que muchos enfrentan sentencias por tráfico de drogas y que han logrado establecer contacto con su redacción en tigrinya al obtener un número de teléfono del servicio. El mensaje que repiten insistentemente es el mismo: anhelan que sus familiares y su gobierno actúen antes de que sea demasiado tarde.

Habtom lleva más de tres años detenido en Jamis Mushait .

lleva más de tres años detenido en . La BBC ha hablado con siete etíopes encarcelados en esa prisión.

etíopes encarcelados en esa prisión. Los mismos reclusos señalan que la población es mucho mayor, posiblemente de hasta 200 personas.

personas. Reprieve informa que Arabia Saudita ha alcanzado un nuevo récord anual de ejecuciones.

Hacinamiento y una espera eterna

Los relatos ponen de manifiesto una vida cotidiana marcada por el hacinamiento. Uno de los reclusos mencionados por la BBC, Desta, sostiene que había 100 hombres en una celda diseñada para 90, con 45 literas alineadas contra las paredes. Esa imagen captura el tono de la cobertura: no hay heroísmo, solo espera, ruido y una ansiedad constante ante la posibilidad de recibir la llamada que puede cambiarlo todo.

La presión psicológica se intensifica ya que muchos ignoran cuándo se llevará a cabo la ejecución o si habrá una intervención diplomática de última hora. “Estamos esperando nuestro turno”, expresa uno de ellos en la versión en inglés de la BBC, una frase que encapsula el fatalismo que define su existencia. En realidad, el corredor de la muerte se ha convertido en una suspensión indefinida de la rutina diaria y de cualquier posibilidad de una defensa efectiva.

El rol de Etiopía y las posibilidades diplomáticas

Una de las grandes incógnitas es qué acciones puede emprender Etiopía. La BBC apunta que algunos presos critican a su gobierno por una respuesta lenta o insuficiente, mientras aguardaban señales de negociación que, hasta ahora, no han llegado con claridad. En situaciones como estas, la diplomacia puede oscilar entre el indulto, un canje informal, la conmutación de pena o la mera gestión consular, aunque el margen depende de la disposición del país receptor.

Además, debe considerarse el factor político. Arabia Saudita busca mantener control interno y firmeza en su sistema judicial, al mismo tiempo que intenta sostener una imagen de modernización en otros ámbitos. En este delicado equilibrio, los casos de presos extranjeros por tráfico de drogas se convierten en un tema sensible: si las condenas se llevan a cabo, aumenta el costo humanitario y reputacional; si se detienen, la presión de quienes abogan por la aplicación estricta de la ley se intensifica.

Perspectivas a futuro

A corto plazo, se presentan tres escenarios posibles:

Ejecuciones sin concesiones, si las condenas continúan su curso sin que surja una negociación efectiva. Revisión diplomática, si Etiopía eleva el caso y logra suspender algunas condenas. Soluciones parciales, con conmutaciones o acuerdos limitados para una porción de los detenidos.

No obstante, nada de esto está asegurado. La BBC aclara que los presos viven a expensas de gestiones que no pueden controlar, siendo su única vía visible solicitar ayuda desde la celda para contar su historia. Este detalle, casi increíble, refleja su desesperación y la fragilidad de su situación.

El caso se suma al debate internacional sobre la pena de muerte en Arabia Saudita .

en . El perfil de los reclusos está más alineado a delitos de drogas , no a crímenes violentos.

, no a crímenes violentos. La combinación de hacinamiento, incertidumbre y la ausencia de respuesta diplomática agrava el sufrimiento.

Mientras tanto, en Jamis Mushait, el eco de otras celdas resuena junto a hombres que ignoran si el próximo nombre que escuchen será el suyo.

Curiosidades del caso