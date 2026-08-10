Israel rechaza el plan de Trump para Gaza y endurece su posición

La tensión entre Israel y Estados Unidos ha aumentado este domingo, tras el rechazo de Benjamin Netanyahu al documento de 15 puntos referente a Gaza. El primer ministro ha endurecido sus شروط sobre el futuro del territorio, dejando claro que no habrá retirada israelí mientras Hamás mantenga armas o capacidad operativa, tal como informó CNN.

Este escenario complica la estrategia de Donald Trump, quien había presentado su propuesta como una posible solución para encauzar la siguiente fase del conflicto y abrir un nuevo marco político. La discrepancia con Netanyahu pone de manifiesto una evidente desavenencia sobre el ritmo de la retirada, el desarme y quién ejercerá el control sobre Gaza en el futuro.

Qué ha dicho Netanyahu

En su encuentro de gabinete, Netanyahu fue concluyente: Israel rechaza el documento de 15 puntos, y no tendrá movimiento alguno de sus fuerzas hasta que Hamás esté “realmente desarmado”. Reuters y la versión en español de CNN también revelan que el primer ministro subrayó que la desmilitarización debe incluir todas las armas, ya sean pesadas o ligeras, y que vincula la retirada militar a un desarme completo del grupo.

Esta afirmación no es un simple detalle. En términos prácticos, indica que Israel se reserva el control sobre cualquier avance posterior y que no acepta una retirada automática ni en fases, a menos que se garantice un desarme que pueda ser verificado. Esta postura robustece la línea más radical dentro del gobierno israelí, que desconfía de cualquier documento que se pueda interpretar como una concesión estratégica.

Por qué el plan queda tocado

El problema va más allá del rechazo público. El plan de Trump empezaba con un equilibrio delicado: intentaba mezclar la seguridad para Israel, la presión sobre Hamás y una salida política que permitiera la formación de una administración transitoria en Gaza. BBC y The New York Times ya habían señalado que el texto limitaba considerablemente la autodeterminación palestina, un aspecto que Netanyahu ha rechazado de forma reiterada.

Además, el primer ministro israelí ha dejado claro que no aceptará una retirada que genere vacíos en la seguridad. Según sus declaraciones, el ejército no realizará ningún repliegue mientras no exista un desarme efectivo del grupo islamista. Esta exigencia entra en conflicto con el enfoque del plan, que pretendía usar la retirada como una palanca para facilitar el cierre de la negociación.

Qué está en juego ahora

La discusión ya no se centra únicamente en Gaza, sino que también afecta la capacidad real de maniobra de Trump ante su aliado más complicado. Israel necesita una buena coordinación con Washington, mientras que Netanyahu debe responder a una coalición interna que no perdona cualquier señal de debilidad frente a Hamás.

A este respecto, se presentan tres consecuencias inmediatas:

Más presión diplomática sobre Israel para que aclare qué acepta y qué no.

sobre para que aclare qué acepta y qué no. Más incertidumbre para Hamás , que debe decidir si el plan sigue vigente o se vuelve políticamente inviable.

para , que debe decidir si el plan sigue vigente o se vuelve políticamente inviable. Más riesgo de que el debate sobre Gaza desemboca en otra ronda de tensiones regionales si el alto el fuego se tambalea.

La BBC advertía anteriormente en su análisis que el plan contenía ambiciones elevadas, pero generaba muchas dudas prácticas, especialmente en cuestiones de seguridad, administración civil y cronograma de retirada. La negativa de Netanyahu no solo reafirma esos interrogantes, sino que los amplifica.

Antecedentes que explican el choque

La relación entre Trump y Netanyahu ha sido beneficiosa para ambos, aunque también inestable. El presidente estadounidense ha buscado presentarse como el único capaz de forzar una solución, mientras que el primer ministro israelí ha intentado proteger su terreno en dos aspectos que considera innegociables: la seguridad del Estado de Israel y la oposición a un Estado palestino soberano.

Además, medios como Reuters indican que el ejército israelí ya había reducido sus ataques en Gaza en días recientes, sugiriendo una fase de reajuste operativo bajo la presión de Washington. Sin embargo, este gesto no ha sido suficiente para convertir el plan en una hoja de ruta común. La distancia entre el documento diplomático y la postura de Netanyahu continúa siendo muy amplia.

Cómo puede evolucionar

La siguiente etapa dependerá de si Washington decide ejercer presión en privado o aumentar la presión públicamente. Si Trump persiste, podría intentar presentar ajustes al plan como un compromiso aceptable para Israel. Si no lo logra, el documento podría terminar como un marco político sin aplicación real.

También influirá la reacción de los actores árabes y de Hamás. Si el grupo islamista percibe que Israel no está dispuesta a aceptar ningún tipo de retirada ni siquiera bajo condiciones, el incentivo para la negociación se debilitará. En caso de que el gobierno israelí mantenga su postura actual, cualquier solución quedará supeditada al desarme total, un objetivo complicado de lograr a corto plazo.

En las calles de Gaza, la situación sigue atrapada entre la necesidad humanitaria y una estructura diplomática que no termina de materializarse. En este contexto, cada palabra de Netanyahu cobra más relevancia que un simple comunicado: establece el verdadero margen político que queda para Trump y para una guerra que aún no ha encontrado su salida.

Entre los aspectos que han captado más atención en las últimas horas destaca el lenguaje de Netanyahu en relación al desarme: no se refiere a una reducción de capacidades, sino a todas las armas, sin excepciones. Además, ha circulado la idea de que el plan estadounidense podría abrir un marco de transición más amplio, aunque esto dependerá de una aceptación que hoy parece bastante lejana.

Y hay un dato que, aunque poco visible, resulta significativo: la batalla por Gaza ya no se libra solo con bombardeos o mediaciones, sino también con el control del relato. Quien consiga imponer su versión del plan marcará, en parte, el próximo movimiento en el tablero.