Meloni y Frederiksen endurecen el pulso migratorio y reclaman centros de retorno fuera de Europa

La crisis migratoria desencadenada tras la entrada masiva de miles de personas en situación irregular en Ceuta continúa elevando la temperatura política dentro de la Unión Europea. Italia y Dinamarca han unido sus voces para reclamar un cambio de rumbo en la gestión comunitaria de la inmigración y han defendido la creación de centros de repatriación situados fuera del territorio europeo.

La propuesta parte de dos dirigentes con perfiles ideológicos muy diferentes. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, representante de la derecha conservadora, y la jefa del Gobierno danés, Mette Frederiksen, vinculada a la socialdemocracia, coinciden en reclamar una política migratoria más restrictiva y coordinada entre los Estados miembros.

En un comunicado conjunto, ambas dirigentes reconocen sus diferencias políticas y las características distintas de sus respectivos países, pero aseguran compartir una misma prioridad: reforzar la protección de Europa frente a la inmigración irregular. Su posición se apoya, especialmente, en los casos en los que personas sin autorización para permanecer en un país europeo están implicadas en delitos graves.

El Gobierno italiano ha vuelto, además, a señalar directamente a España por su política migratoria. Roma considera que el proceso de regularización de extranjeros en situación irregular impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez pudo contribuir a aumentar la presión migratoria sobre la frontera española.

El episodio que ha disparado el enfrentamiento se produjo el pasado 30 de julio, cuando más de 72.000 personas cruzaron, según las cifras manejadas en el contexto de la crisis, la frontera entre Marruecos y España con destino a Ceuta.

El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, ha utilizado el caso para reclamar una respuesta común de la UE. A su juicio, la crisis demuestra que la gestión de los flujos migratorios no puede quedar exclusivamente en manos de cada Estado, ya que las decisiones nacionales terminan teniendo consecuencias para el resto de socios comunitarios.

El conflicto entre Madrid y Roma se ha trasladado también al ámbito bilateral. España anunció el viernes controles aleatorios sobre viajeros procedentes de Italia después de que las autoridades italianas hubieran adoptado medidas similares con ciudadanos españoles.

Bruselas ha tratado de rebajar el enfrentamiento y ha recordado a ambos gobiernos la importancia de preservar la confianza entre los miembros del espacio comunitario. La Comisión Europea considera esa confianza un elemento esencial para garantizar el funcionamiento de la cooperación entre los Veintisiete.

Desde el Ejecutivo español, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha defendido que no se ha producido ninguna vulneración del espacio Schengen, ya que las personas que llegaron a Ceuta no habrían continuado posteriormente hacia la Península. Aagesen ha insistido además en que el Gobierno pretende proteger tanto la integridad del sistema europeo de libre circulación como los derechos de los ciudadanos españoles.

Mientras tanto, Roma continúa presionando para que la UE adopte medidas más contundentes. Tajani ha planteado la creación de centros de retorno en África para acelerar la expulsión de quienes no tengan derecho a permanecer en territorio europeo.

El ministro italiano también reclama más recursos y competencias para Frontex, la agencia europea encargada de la gestión de las fronteras exteriores, además de una ofensiva coordinada contra las redes dedicadas al tráfico de personas.

La estrategia defendida por Italia pasa igualmente por reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito mediante inversiones, formación sobre el terreno y vías de migración legal. El objetivo, según Roma, es combinar un mayor control de las fronteras con mecanismos que permitan reducir la presión de los flujos irregulares.

La crisis de Ceuta, lejos de quedar circunscrita a España, se ha convertido así en un nuevo foco de debate sobre el futuro de la política migratoria europea y en un escenario de creciente fricción entre varios gobiernos de la UE.