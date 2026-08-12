Damasco condena a muerte a Bashar al-Assad

Un tribunal sirio ha dictado este martes la pena capital contra Bashar al-Assad, derrocado tras casi catorce años de guerra y represión. La sentencia, pronunciada en ausencia del expresidente, le atribuye la responsabilidad directa en una cadena de ejecuciones, torturas, encarcelamientos ilegales y otros crímenes cometidos durante el conflicto.

El antiguo dirigente abandonó Siria en diciembre de 2024, cuando una ofensiva rebelde puso fin al régimen familiar que había gobernado el país durante más de medio siglo. Desde entonces permanece en Rusia, donde obtuvo asilo por motivos humanitarios en 2025.

Según la información conocida sobre su situación, Assad vive en un apartamento de lujo ubicado en el distrito financiero de Moscú, bajo una estrecha vigilancia de los servicios de seguridad rusos. Tiene prohibido realizar declaraciones públicas o participar en actos políticos y sus desplazamientos están restringidos. Solo se le permite viajar ocasionalmente, junto a su familia, a una residencia situada en las afueras de la capital.

En septiembre de 2025 permaneció varios días ingresado en un hospital moscovita. Algunas versiones llegaron a vincular su hospitalización con un supuesto envenenamiento, pero el Ministerio de Exteriores ruso negó esa posibilidad. Desde su llegada a Rusia, el exmandatario apenas se deja ver y, de acuerdo con las informaciones difundidas, pasa buena parte del tiempo recluido en su vivienda y jugando a videojuegos.

El fin de una dinastía

La condena representa el primer fallo judicial contra Bashar al-Assad desde su huida. El exmandatario llegó al poder en el año 2000, tras suceder a su padre, Háfez al-Assad, fundador de una dinastía que mantuvo el control de Siria durante 54 años.

Médico y militar, Bashar asumió inicialmente el discurso de la modernización, pero pronto endureció la persecución contra cualquier movimiento opositor. La llamada Primavera de Damasco, que reclamaba reformas políticas y una mayor apertura, fue sofocada mediante detenciones y medidas represivas.

Durante su presidencia, que se prolongó hasta 2024, las fuerzas gubernamentales fueron acusadas de cometer operaciones que dejaron miles de civiles muertos. A Assad también se le relaciona con una extensa red de corrupción que habría permitido a su familia acumular una fortuna superior a los 12.000 millones de dólares.

Entre los episodios más llamativos figura el traslado a Moscú de dos toneladas de billetes de 100 y 500 dólares en un avión, una operación que alimentó las sospechas sobre la riqueza que el clan Assad habría logrado sacar del país antes de su caída.

Ocho condenas más

La sentencia contra el expresidente se conoció durante un proceso celebrado en Damasco contra antiguos altos cargos de su Gobierno. El tribunal consideró que Assad era quien tomaba las decisiones en una campaña que incluyó el asesinato deliberado de civiles —entre ellos niños—, torturas, detenciones arbitrarias y crímenes contra la humanidad.

Junto a él, otros ocho miembros del régimen depuesto fueron condenados a muerte. Entre ellos se encuentran Maher al-Assad, hermano del expresidente, y Atef Najib, primo de Bashar y antiguo responsable de la Seguridad Política en Daraa.

Esta ciudad fue precisamente uno de los focos iniciales de las protestas reformistas que, tras la respuesta militar del Gobierno, terminaron desencadenando la guerra civil siria. Najib fue el único de los acusados que compareció ante el tribunal. Los demás abandonaron el país antes de ser capturados por las fuerzas rebeldes encabezadas por el actual presidente, Ahmed al Sharaa.

El juicio ha despertado una gran expectación en Siria. Familiares de las víctimas, organizaciones defensoras de los derechos humanos y representantes de la justicia transicional siguieron las vistas junto al fiscal general, Hasan al Turbeh, y al presidente de la Comisión de Justicia Transicional, Abdulbaset Abdullatif.

Para las familias afectadas, el fallo supone un primer intento de llevar ante los tribunales a los responsables de décadas de violencia. Sin embargo, la sentencia deberá afrontar ahora los desafíos políticos y jurídicos derivados de que Assad continúe refugiado en Rusia.