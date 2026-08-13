Trump afirma que Washington tiene bajo «control total» el estrecho de Ormuz

La tensión en el golfo Pérsico alcanza un nuevo pico después de que Irán anunciara que el estrecho de Ormuz seguirá clausurado mientras no se levanten el bloqueo y las sanciones estadounidenses, se liberen activos congelados y se acuerde un alto el fuego que incluya Gaza y Líbano. Horas después, Donald Trump aseguró desde la Casa Blanca que Washington ejerce “control total” de la vía marítima y advirtió que no confía en las promesas de Teherán.

Un pulso por el control de Ormuz

El estrecho, por donde circula cerca de una quinta parte del crudo mundial, se ha convertido en el tablero central del enfrentamiento. Trump afirmó que el paso “es nuestro” y que Irán “ya no es el matón de Oriente Próximo”, en un mensaje que busca proyectar dominio naval y disuadir nuevos intentos de romper el cerco.

Por su parte, el nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, publicó en X que el canal “no se reabrirá hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y al bloqueo, desbloquee los activos iraníes congelados y acepte un alto el fuego en toda la región, incluidos el Líbano y Gaza”. “Hasta que se cumplan todas las condiciones, el estrecho permanecerá cerrado”, añadió, en una línea que mantiene la postura de su predecesor y añade la exigencia de compensaciones por los daños del conflicto.

Washington dispara contra un carguero que intentó romper el bloqueo

La escalada se hizo tangible cuando el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó que un helicóptero militar disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del buque panameño Vela Nova, que ignoró advertencias mientras se dirigía a un puerto iraní. El impacto inutilizó el sistema de dirección del mercante y obligó a la tripulación a abandonar la ruta; no hubo víctimas mortales, según los primeros informes.reuters+3

CENTCOM precisó que, desde la reactivación del bloqueo naval en julio, ha redirigido 55 embarcaciones comerciales, inhabilitado tres y abordado dos, en operaciones que presenta como “control marítimo” para hacer cumplir el cerco a Irán. Teherán, en cambio, denuncia que estas maniobras son una imposición de superioridad naval para asfixiar económicamente a la República Islámica.

Reconfiguración de la cúpula de seguridad en Teherán

El endurecimiento del discurso coincide con una reorganización interna en Irán. El líder supremo, Mojtaba Jamenei, nombró el domingo a Mohsen Rezaei —excomandante de la Guardia Revolucionaria durante la guerra contra Irak en los 80— al frente del órgano que define las políticas de defensa, nucleares y exteriores. Un día después, renovó parte del alto mando militar, justificando los cambios como preparación para “respuestas oportunas, revolucionarias y eficaces” ante amenazas militares, cognitivas e híbridas en un contexto de escalada con EE.UU. e Israel.

Rezaei es considerado un dirigente ultraconservador y reacio a negociar con Washington, lo que refuerza la percepción de que Teherán apuesta por la línea dura en medio del pulso por Ormuz.

Diplomacia en paralelo: Pakistán intenta mediar

En medio del cruce de fuego retórico y operativo, Pakistán ha intensificado sus contactos con Irán. El ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, llegó el martes a Teherán para conversar con las autoridades, en un momento en que Islamabad busca actuar como mediador entre Irán y Estados Unidos. Hasta ahora, las negociaciones siguen estancadas y se limitan a contactos indirectos; cualquier reapertura del paso depende de un acuerdo que, por ahora, no tiene fecha