Putin desafia a Japón con su histórica visita a las islas Kuriles

La disputa por las islas Kuriles volvió a escalar este jueves después de que Vladímir Putin se convirtiera en el primer presidente ruso en visitar el archipiélago desde 2010. El mandatario llegó a Iturup, una de las cuatro islas cuya soberanía enfrenta desde hace décadas a Moscú y Tokio.

Durante su recorrido, Putin visitó una escuela, conoció una planta dedicada al procesamiento de pescado y probablemente caviar local. En un vídeo difundido por el Kremlin, el presidente ruso elogió las condiciones del lugar: “Qué buen clima tienen aquí, es como un resort”, comentó.

Para Rusia, las islas forman parte de las Kuriles del Sur. Japón, que reclama su soberanía, las denominas Territorios del Norte. El conflicto se remonta a 1945, cuando las tropas soviéticas ocuparon el archipiélago al término de la Segunda Guerra Mundial.

La reacción japonesa fue inmediata. La primera ministra Sanae Takaichi calificó el desplazamiento de Putin de “absolutamente inaceptable” y afirmó que la visita “aquí los sentimientos del pueblo japonés”. Además, el ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, convocó al embajador ruso en Tokio, Nikolái Nozdrev, para trasladarle una protesta formal.

Moscú rechazó las críticas. María Zajárova, portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, demostró que las declaraciones japonesas carecen de fundamento jurídico y acusó al Gobierno de Tokio de desarrollar una política “rayana en la hostilidad” contra Rusia.

“Tokio vuelve a estar obsesionado con discursos revisionistas”, sostuvo Zajárova, en una respuesta que evidencia el deterioro de la relación bilateral.

Un conflicto reactivado por la guerra

La tensión entre ambos países se agravó tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Ese mismo año, Japón retomó una expresión que no utilizaba oficialmente desde 2003 y describió la parte meridional de las Kuriles como un territorio “ocupado ilegalmente”.

El Kremlin, por su parte, ha cuestionado las sanciones impuestas por Tokio contra Moscú. Putin afirmó el miércoles que Japón ha señalado a Rusia como una amenaza, pese a que, según dijo, su país no amenaza al archipiélago nipón. En cambio, acusó a Tokio de mantener reclamaciones territoriales contra Rusia.

La ONU pidió a las dos partes actuar con moderación. La oficina del secretario general, António Guterres, recordó que la cuestión corresponde a un asunto bilateral entre Estados miembros y reclamó evitar capaces de aumentar la tensión.

Una posición estratégica para Moscú

La visita a Iturup se produjo un día después del desplazamiento de Putin a Sajalín, una isla situada cerca del archipiélago. Allí, la Marina rusa realizó ejercicios militares y el presidente encabezó una reunión centrada en la seguridad de las fronteras orientales del país.

Las cuatro islas en disputa —Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai— tienen un importante valor estratégico y económico. La zona cuenta con recursos de oro y plata, además de abundantes caladeros de pesca. Cerca de 20.000 ciudadanos rusos viven actualmente en el archipiélago.

Tokio fundamenta su reclamación en el tratado firmado en 1855 por el Imperio ruso y Japón, que fijó la frontera al norte de las islas. Moscú invoca, en cambio, los acuerdos alcanzados en la conferencia de Yalta, en febrero de 1945, según los cuales las Kuriles pasarían a la Unión Soviética a cambio de su entrada en la guerra contra Japón.