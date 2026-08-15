Kingsport, el núcleo vibrante que sostiene el trumpismo

En Kingsport, ubicado en las faldas de los Apalaches, la vida transcurre marcada por dos elementos fundamentales: las iglesias y la planta de munición Holston Army Ammunition Plant. Esta última es la protagonista de un reportaje de BBC News Mundo que refleja el pueblo estadounidense que produce misiles y apoya a Trump con un fervor casi religioso. De esta combinación entre creencias, trabajo y conflicto surge una lealtad política que perdura ante la inflación, el agotamiento bélico y las promesas que no se han cumplido.

Mientras el país debate las consecuencias humanas y económicas de la campaña contra Irán, esta localidad de aproximadamente 58.000 habitantes encuentra su reflejo en la fábrica: si las máquinas siguen funcionando, la opción por Donald Trump se percibe, para muchos, como una cuestión de responsabilidad moral y económica.

Un pueblo que vive de la guerra… y la bendice

Kingsport fue concebida como una ciudad industrial destinada a la clase trabajadora. Actualmente, su identidad es inconfundible:

Alberga la planta de explosivos Holston , operada por BAE Systems , la única en EE.UU. que produce compuestos esenciales como RDX y HMX para misiles Patriot, ojivas y otras armas pesadas.

, operada por , la única en EE.UU. que produce compuestos esenciales como y para misiles Patriot, ojivas y otras armas pesadas. Emplea entre 800 y 1.000 personas de manera directa, además de generar una red de empresas auxiliares que dependen de sus contratos militares.

Convive con más de 300 iglesias, una cantidad sorprendente para su tamaño, que refuerza una identidad conservadora marcada.

Este triángulo —industria militar, comunidad religiosa y cultura conservadora— construye una narrativa sencilla: la guerra es dura, pero imprescindible; las armas que salen de Kingsport resguardan a Estados Unidos; el líder que sostiene esta postura merece apoyo. Los vecinos entrevistados lo expresan con frases sencillas y contundentes: mejor pelear allá que aquí, si puede evitar que alguien tenga una bomba nuclear, yo estoy con él.

La contradicción está presente, pero se ha normalizado. Trump prometió no más guerras, y, sin embargo, lleva a cabo una campaña prolongada en Irán que encarece la vida y aumenta la tensión en los hogares. Sin embargo, en las votaciones locales, el apoyo sigue inclinándose del mismo lado.

Guerra con Irán, inflación y un oasis de apoyo

A nivel nacional, la historia pinta diferente:

La aprobación de Trump ronda el 32%, debilitada por el coste de la guerra y la escalada de precios.

ronda el 32%, debilitada por el coste de la guerra y la escalada de precios. Con el combustible superando los 4 dólares por galón y la cesta de la compra más elevada, los hogares sienten la presión económica.

El debate público se encuentra repleto de críticas hacia la gestión del conflicto, el gasto militar y las promesas incumplidas.

Sin embargo, en Kingsport, el enfoque cambia. Las quejas sobre el precio del combustible existen, pero se dirigen a:

El Congreso y la «política de Washington». Los asesores o el “estado profundo”. La guerra misma, pero no al presidente que la comanda.

La planta Holston actúa como un amortiguador. La modernización del complejo, consolidada por un contrato de 8.800 millones de dólares y una extensión de al menos diez años para BAE Systems, asegura carga de trabajo y cierta estabilidad. Aunque la producción actual no alcanza los niveles de tiempos de guerra, la percepción es nítida: el futuro laboral está vinculado a la continuidad de la fabricación de explosivos para un conflicto que parece no tener fin a la vista.

Este lazo económico refuerza el apoyo político. Muchos ven en Trump al garante de la industria de defensa, incluso cuando los efectos del conflicto impactan negativamente en la economía familiar. El argumento, repetido en numerosas entrevistas, puede resumirse en una idea clara: si él mantiene seguro el país y la fábrica abierta, lo demás se tolera.

Conservadurismo social y fidelidad política

La vida diaria en Kingsport se desarrolla en un clima ideológico muy marcado:

Predominio abrumador del voto republicano en las pasadas elecciones; apenas hay candidatos demócratas en las papeletas locales.

Priorización pública de temas como el aborto, temor al «socialismo» y rechazo a agendas consideradas «woke».

La percepción de la identidad nacional está ligada a la fortaleza militar y a un liderazgo firme.

En este entorno, el debate sobre el conflicto con Irán se mezcla con convicciones religiosas y culturales. Para muchos ciudadanos, la intervención se considera un freno al “mal” y una defensa del país. Las armas que emergen de Holston son vistas como herramientas necesarias, casi inevitables.

Sin embargo, existen fisuras, sobre todo entre los jóvenes y aquellos residentes más liberales, quienes comienzan a cuestionar la lógica de “no más guerras” convertida en una campaña interminable. Aun así, describen la cultura política local como abrumadoramente conservadora, difícil de alterar a pesar de los cambios en las circunstancias económicas o en el panorama internacional.

Lo que puede venir: más producción, más tensión

De cara al futuro, Kingsport enfrenta varios escenarios conectados entre sí:

Aumento de la producción de explosivos en Holston, con nuevas inversiones y planes para ampliar capacidad.

Posible inclusión en programas militares de energía, como proyectos de microreactores en instalaciones del Ejército.

Aumento de la presión en temas de seguridad ambiental y riesgos industriales, tras filtraciones y algunos incidentes menores reportados este año.

Si la guerra con Irán se extiende, la ciudad seguirá ocupando un papel crucial dentro de la cadena logística de defensa. Esto implica:

Empleo relativamente estable en el ámbito militar.

Mayor dependencia de contratos asociados a un conflicto específico.

Problemas éticos y políticos que serán más evidentes para las nuevas generaciones.

Por otro lado, si el desgaste económico a nivel nacional se intensifica y el apoyo a Trump desciende más allá del 32%, Kingsport podría convertirse en un símbolo de resistencia cultural: un lugar donde la mezcla de religión, industria militar y conservadurismo sostiene un liderazgo que muestra señales de flaqueza fuera del valle.

En este paisaje repleto de iglesias, chimeneas y banderas, las particularidades cuentan tanto como los números: más templos que bares, lemas de “si no eres conservador, no vengas” que resuenan con naturalidad, y vecinos que imaginan Irán como un espacio vacío, continuando su camino hacia la fábrica que sostiene la guerra. Un pueblo que produce explosivos, vota en bloc y revela hasta qué punto la geopolítica puede a veces resolverse en lo que sucede en la fábrica de la esquina.