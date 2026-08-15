Paul Biya, el presidente más viejo del mundo, ha dejado a Camerún en piloto automático

La imagen es familiar en Camerún, aunque nunca con tanta duración: el presidente Paul Biya se marcha a Europa por unos días y el país se adapta a gobernar en su ausencia.

En esta ocasión, el relato se ha extendido hasta convertirse en una prueba de resistencia institucional. Tras más de dos meses fuera, los silencios oficiales y las especulaciones sobre quién realmente gobierna en Yaoundé se intensifican.

El comunicado de la oficina presidencial sostiene que Biya dejó Camerún el 7 de junio para una “breve estancia privada en Europa”.

Sin embargo, dos meses después, esa breve escapada es, de hecho, su ausencia más prolongada en años, convirtiéndose en el centro de atención internacional, tal y como ha reflejado CNN en su análisis sobre the world’s oldest president. Los cameruneses y expertos se cuestionan cuánto puede resistir un sistema político cuando su líder actúa casi rutinariamente desde un hotel en Ginebra.

Un presidente de 93 años que gobierna a distancia

A los 93 años, Paul Biya es el mandatario en funciones más veterano del mundo y lleva más de cuatro décadas al frente del país desde que asumió la presidencia en 1982. Su actual ausencia se ajusta a un patrón conocido:

Partió de Yaoundé el 7 de junio para una “breve estancia privada en Europa”.

el 7 de junio para una “breve estancia privada en Europa”. Se ha mantenido en Ginebra por un tiempo prolongado, según confirmación de representantes oficiales.

por un tiempo prolongado, según confirmación de representantes oficiales. Durante más de 60 días, no ha habido apariciones públicas en Camerún.

En este lapso, Biya ha continuado emitiendo decretos desde Suiza:

Se han llevado a cabo cambios importantes en la alta dirección del ejército, incluidos ascensos y reubicaciones en el Ministerio de Defensa.

Se han aprobado acuerdos de préstamo con entidades financieras internacionales para impulsar proyectos de desarrollo.

El mensaje del Gobierno es inconfundible: el presidente mantiene el control, aunque desde miles de kilómetros de distancia. La comunicación oficial asegura que “el presidente está vivo”, “trabaja desde Ginebra” y “volverá pronto”. Sin embargo, la falta de una fecha específica solo alimenta la percepción de un poder ejercido sin presencia física, respaldado por un círculo extremadamente reducido de colaboradores.

Silencio sobre la salud y debate constitucional

El epicentro de la controversia radica en la salud del presidente y la falta de transparencia. Desde 2024, las autoridades han prohibido a los medios discutir la situación de salud de Biya, considerándolo un asunto de seguridad nacional. Cualquier rumor sobre problemas médicos se niega de inmediato.

Recientemente:

Medios y redes sociales han difundido rumores sobre una posible hospitalización en una clínica de Ginebra.

El Gobierno ha calificado tales versiones de “maliciosas e infundadas”, asegurando que Biya no está en un centro médico ni necesita atención especial.

Portavoces como René Emmanuel Sadi han subrayado que no hay “vacancia del poder” y que el presidente regresará, sin especificar una fecha.

La constitución no establece un límite temporal para la ausencia del presidente del país. Esto permite al Ejecutivo afirmar que la situación es inédita, pero no ilegal. Sin embargo, la oposición destaca otro aspecto: la figura de un vicepresidente simplemente no existe, y su posible creación depende del propio Biya. En caso de que el presidente quedara incapacitado, el mecanismo de sucesión sería opaco y dependería de decisiones del círculo más cercano al poder.

Las críticas recurrentes de partidos de la oposición y de la sociedad civil resaltan tres puntos:

La extensión de una estancia que se anunció como “breve” sin justificación convincente. El peligro de que el país opere en “piloto automático” mientras se tomen decisiones desde el exterior. La escasez de información verificable sobre la salud de un líder prácticamente nonagenario.

Impacto interno: estabilidad aparente, inquietud de fondo

Por fuera, Camerún sigue funcionando. Los ministerios ejecutan sus actividades, las fuerzas de seguridad mantienen el orden y las instituciones no han declarado ninguna situación extraordinaria. Los aliados de Biya afirman que “todo va bien” y que la administración sigue su rumbo. Ese argumento busca frenar los rumores y desactivar cualquier solicitud formal para declarar la vacante de la presidencia.

Sin embargo, bajo esta aparente estabilidad, la prolongada ausencia de Biya actúa como un desencadenante de tensiones subyacentes:

Desgaste político acumulado : más de cuarenta años en el poder, crisis en las zonas anglófonas y reformas económicas pendientes alimentan la urgencia de cambio.

: más de cuarenta años en el poder, crisis en las zonas anglófonas y reformas económicas pendientes alimentan la urgencia de cambio. Incertidumbre sobre la sucesión : con 93 años y sin un segundo al mando claro, la incógnita sobre el “día después” se vuelve ineludible.

: con 93 años y sin un segundo al mando claro, la incógnita sobre el “día después” se vuelve ineludible. Desconfianza ciudadana: la combinación de secretismo sobre la salud, los frecuentes viajes a Europa y decisiones cruciales tomadas desde Ginebra refuerza la percepción de desdén entre el poder y la gente.

En el ámbito internacional, los socios de Camerún observan con interés, aunque sin movimientos bruscos. Mientras los decretos continúan fluyendo, los acuerdos se suscriben y la seguridad se mantiene, el país proyecta una imagen de continuidad. El dilema, como señalan diversos analistas africanos, radica en que la política se ha reducido a gestionar lo cotidiano sin abrir el debate sobre la transición.

Lo que revela este viaje sobre el modelo Biya… y algunas curiosidades

La suma de este viaje de dos meses, la falta de claridad sobre su salud y la gestión remota del poder sintetiza lo que se conoce como el “modelo Biya”: un sistema que se apoya en la longevidad del líder, un partido dominante y una red de leales, eludiendo deliberadamente la discusión sobre el futuro. Que el presidente más anciano del mundo pueda estar tanto tiempo fuera del país sin que cambien las reglas revela mucho sobre la flexibilidad institucional de Camerún, pero también sobre sus limitaciones.

En medio del debate, han surgido detalles más ligeros que ilustran la peculiaridad del personaje:

Biya ha hecho de ciertos hoteles en Ginebra sus residencias habituales, llegando al punto de provocar protestas ciudadanas en visitas previas debido al coste de su seguridad.

sus residencias habituales, llegando al punto de provocar protestas ciudadanas en visitas previas debido al coste de su seguridad. Sus prolongadas ausencias ya son un patrón: en ocasiones anteriores ha pasado semanas en Europa con escasa comunicación oficial, lo que ha generado todo tipo de teorías y bromas en las redes.

A pesar de su avanzada edad, sigue firmando personalmente los decretos de ascensos militares, lo que demuestra un control deliberado sobre el núcleo del poder.

Mientras el Gobierno asegura que Paul Biya “regresará pronto”, la sensación en Camerún es que la verdadera cuenta atrás no se mide en días de ausencia, sino en cuánto tiempo más podrá sostenerse un país cuya política opera, cada vez más, desde la distancia.