Afagnistán cumple 5 años bajo el régimen Talibán: hambre, veto a las mujeres y un país miserable

Afganistán conmemora el quinto aniversario del regreso del Talibán con una realidad que fusiona la seguridad en las calles con un profundo colapso social.

En **CNN** se retrata un país donde millones de menores se enfrentan a la amenaza de la hambruna, mientras las mujeres continúan perdiendo derechos, oportunidades y su futuro.

La contradicción es evidente. El régimen talibán presume de estabilidad y control, pero la vida diaria de gran parte de la población se ha vuelto más vulnerable.

La ayuda internacional ha disminuido drásticamente, la economía sigue siendo precaria y el acceso de las familias a alimentos, trabajos y servicios esenciales se ha deteriorado. Este vacío ha convertido la crisis humanitaria en un problema estructural.

Un país más estable en apariencia, más roto por dentro

Desde la retirada de las fuerzas estadounidenses y la toma de Kabul en agosto de 2021, el Talibán ha afianzado su dominio sin competencia real en el territorio. Esto ha reducido los enfrentamientos armados, aunque no ha traído la normalidad anhelada. Tanto Reuters como CNN coinciden en que la aparente estabilidad de la capital convive con la pobreza, restricciones sociales y una inmensa dependencia de la ayuda internacional.

La situación alimentaria se mantiene como una de las más críticas del planeta. La propia cobertura de CNN resalta que millones de niños están llevando al país hacia la hambruna y que la financiación humanitaria se ha visto drásticamente afectada desde 2022. Además, se estima que casi la mitad de la población afgana depende de algún tipo de asistencia humanitaria, lo que refleja la desesperante situación en la que la supervivencia diaria está atada a fondos externos.

Al mismo tiempo, el descenso de ingresos y la falta de oportunidades han dejado a muchas familias en una situación precaria. El resultado no es solo escasez; se ha configurado una economía de subsistencia centrada en remesas, ayuda ocasional y recortes en todos los ámbitos. Las consecuencias de la retirada internacional, que se había presentado como una transición ordenada, todavía pesan sobre una sociedad que no ha logrado encontrar un nuevo camino.

Mujeres y niñas, el gran retroceso

El cambio más evidente se presenta en los derechos de mujeres y niñas. Afganistán se mantiene como el único país del mundo donde las niñas no pueden acceder a la educación más allá del sexto grado, según informes de medios como CNN y la BBC. Esta limitación no cierra solo una puerta educativa, sino que limita las posibilidades de empleo, autonomía y participación en la vida pública.

La represión ha ido más allá de las aulas. Las restricciones en movilidad, empleo, vestimenta y presencia en espacios públicos han transformado la existencia de muchas mujeres en una serie interminable de prohibiciones. CNN describe este proceso como una erosión sistemática de la autonomía. La BBC, por su parte, ha documentado testimonios de mujeres que relatan arrestos, humillaciones y una vida cada vez más restringida.

Además, existe un efecto menos visible, pero igualmente devastador: la desintegración de servicios que dependen del personal femenino, como la atención sanitaria para mujeres y el acompañamiento en partos. La limitación en educación y empleo de las mujeres no solo afecta sus derechos; también se traduce en la escasez de médicos, matronas y atención básica en zonas que ya eran vulnerables.

Qué ha pasado en cinco años

El Talibán ha recuperado el control político y militar del país.

ha recuperado el control político y militar del país. La ayuda internacional ha disminuido drásticamente, perjudicando el sistema humanitario.

La crisis alimentaria se ha agravado, impactando a millones de menores.

Las mujeres han visto disminuidos sus derechos laborales, educativos y de movilidad.

Las niñas permanecen fuera del sistema educativo más allá de la primaria.

La economía no ha generado un crecimiento que contrarreste la disminución de apoyo exterior.

Este balance permite entender que la cuestión ya no es si Afganistán ha cambiado, sino cuánto podrá resistir en esta situación. A corto plazo, el poder del talibán no parece estar en peligro. Sin embargo, su modelo de gobierno se basa en dos pilares frágiles: control interno y asistencia externa. Si uno de estos pilares falla, la presión social comenzará a intensificarse nuevamente.

Antecedentes y posible evolución

El origen de esta coyuntura radica en el rápido colapso del Estado afgano en 2021, tras dos décadas de intervención occidental. Luego vino una salida internacional expedita, una promesa de moderación por parte del talibán que no se materializó y un lento desinterés global. Esta combinación ha creado un vacío político y humanitario que permanece abierto.

Desde este punto, lo más probable es que el escenario continúe en un estado incómodo. El Talibán no muestra señales de reconsiderar su postura sobre los derechos, y la comunidad internacional tampoco ha hallado una forma efectiva de presionarlo sin castigar aún más a la ciudadanía. Mientras tanto, la ayuda disminuye, la pobreza persiste y la población más joven es la que más sufre.

En este quinto año, una realidad se destaca: el país no está en guerra como antes, pero tampoco disfruta de paz. Las calles pueden parecer más seguras; la vida, sin embargo, no lo es tanto.

Un detalle que dice mucho

En Afganistán, incluso las pequeñas rutinas revelan otra historia. Un paseo por un bazar, una escuela cerrada o una consulta médica con personal insuficiente hablan más que cualquier discurso oficial. Quizás por esa razón el país sigue captando la atención: porque detrás de cada cifra hay una vida luchando por seguir adelante a pesar de todo.