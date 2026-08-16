Caza al criminal: Israel elimina a otro de los terroristas de Hamas que asesinaron el 7 de Octubre

La guerra en Gaza ya no ocupa las portadas de actualidad, pero continúa desarrollándose en segundo plano a través de golpes selectivos, intercambios de mensajes y presión internacional constante. El último episodio ha sido un ataque israelí en la zona de Khan Yunis, donde el ejército ha informado sobre la eliminación del comandante de Hamas Hudhaifa Khaled Suleiman Qawari, según lo señalado por Israel National News en su reporte del operativo.

El perfil del objetivo y la ubicación del ataque revelan la importancia de este bombardeo, que trasciende la mera cifra de víctimas. Qawari no era un combatiente cualquiera; se le asigna el liderazgo de una compañía del brazo armado de Hamas en Khan Yunis y desempeñó un rol fundamental en la reorganización de la estructura militar del movimiento en el sur de la Franja. En resumen, representaba un vínculo operativo en un conflicto que, aunque menos visible, sigue en curso.

Cómo se ejecutó el ataque y quién era Hudhaifa Qawari

Según indica el comunicado militar israelí divulgado en las últimas horas, el ataque tuvo lugar el jueves en el sur de Gaza, utilizando munición de precisión y con apoyo de vigilancia aérea para minimizar el riesgo a la población civil. El ejército sostiene que:

Qawari estaba al mando de una compañía de la brigada de Khan Yunis de Hamas.

de Hamas. Coordinaba la formación de combatientes y el traslado de armamento a lo largo del sur de la Franja.

Trabajó en la reconstitución de la capacidad militar de Hamas tras los meses más intensos de la guerra.

Recientemente, promovía ataques contra tropas israelíes y civiles, lo cual habría llevado a su eliminación debido a su condición de “amenaza inmediata”.

Desde el terreno, diversas fuentes médicas palestinas citadas por agencias internacionales reportaron al menos un muerto en un ataque contra una motocicleta en una zona occidental de Khan Yunis, confirmando que se trataba de Qawari. La versión palestina lo señala como uno de los primeros fallecidos tras varios días sin bombardeos letales, en un escenario de aparente reducción de las operaciones ofensivas en Gaza, bajo presión de Estados Unidos.

La interacción de estos dos relatos, el militar israelí y el médico palestino, dibuja un panorama habitual en esta fase del conflicto: ataques puntuales contra objetivos específicos, sin grandes ofensivas terrestres, pero con repercusiones políticas y humanas en un territorio que sigue padeciendo devastación.

Una guerra que cambia: de grandes ofensivas a “ataques selectivos”

En los últimos meses, Israel ha disminuido las grandes operaciones de bombardeo, centrándose en lo que el propio ejército ha definido como “ataques selectivos”: intervenciones puntuales contra mandos o células que supuestamente planean nuevos ataques. Al mismo tiempo, se mantiene el despliegue de tropas en áreas estratégicas de la Franja, bajo el mando del Comando Sur, con la misión de neutralizar amenazas inmediatas.

La figura de Qawari ilustra una tendencia evidente:

Eliminación progresiva de cuadros medios y altos de Hamas en Khan Yunis y otras áreas del sur de Gaza, muchos de ellos relacionados con: – Túneles y logística de armamento. – Inteligencia y planificación de los ataques del 7 de octubre. – Custodia de rehenes y propaganda interna del movimiento.

Un mensaje hacia Hamas y la población de Gaza de que cualquier intento por reconstruir capacidad militar será respondido con nuevas operaciones aéreas.

Un ajuste en relación al acuerdo promovido por Washington para disminuir el nivel de violencia en Gaza, que ha llevado a Israel a suspender ataques contra ciertos responsables directos del 7 de octubre, aunque no contra aquellos que se considera que están preparando acciones inminentes.

En este contexto, la muerte de Qawari sirve como un aviso y recordatorio de que la guerra prosigue, aunque con variaciones en su intensidad y un enfoque especial en el sur.

La sombra del 7 de octubre y el debate sobre crímenes de guerra

Cualquier noticia sobre la eliminación de un mando de Hamas está inevitablemente ligada al ataque del 7 de octubre de 2023. En semanas recientes, han regresado a la palestra las denuncias sobre el uso de violencia sexual como arma de guerra durante esa ofensiva, con investigaciones y testimonios que apuntan a prácticas sistemáticas más que a abusos aislados.

La figura de Qawari se inserta en esta narrativa más amplia:

Era parte de una estructura militar en la que Israel atribuye la planificación y ejecución de los ataques del 7 de octubre.

La eliminación de cuadros como él se presenta como un modo de asegurar que esos hechos no se repitan, a la vez que alimenta la discusión sobre la proporcionalidad, la responsabilidad penal y la rendición de cuentas.

Paralelamente, las acusaciones de crímenes de guerra contra Hamas se entrelazan con las investigaciones sobre el impacto de los bombardeos israelíes en la población civil de Gaza. El balance humano sigue siendo trágico, y las organizaciones internacionales insisten en que tanto los ataques del 7 de octubre como la respuesta militar posterior deben ser objeto de un examen judicial.

Una manera didáctica de entender la situación actual es a través de la comparación de tres elementos clave:

Elemento Hamas Israel Estrategia en Gaza Reorganizar mandos y células en zonas como Khan Yunis Golpes selectivos contra cuadros medios y altos Relato sobre el conflicto Resistencia frente a ocupación y bloqueo Defensa ante los ataques del 7 de octubre y futuras amenazas Riesgo de nuevas escaladas Incertidumbre sobre la capacidad real tras múltiples bajas Presión interna y externa para contener las ofensivas

Esta tabla no agota la complejidad del conflicto, pero ofrece una perspectiva sobre por qué un ataque como el de Khan Yunis tiene importantes repercusiones políticas más allá del objetivo técnico.

Hacia dónde podría evolucionar este tipo de acciones

El patrón observado en las últimas semanas sugiere diversas posibles direcciones:

Continuidad de la guerra de baja intensidad

Israel sostiene un despliegue limitado pero constante en el sur de Gaza, con ataques precisos cada vez que identifica un mando que, como Qawari, es percibido como una amenaza directa. Mientras esta lógica se mantenga, es probable que la violencia siga siendo intermitente pero recurrente.

Dependencia de la agenda diplomática

Los períodos de mayor calma en Gaza suelen coincidir con fases de negociación impulsadas por Washington y otros actores, tanto sobre rehenes como sobre el futuro político de la Franja. Un acuerdo más sólido podría restringir este tipo de acciones o someterlas a un mayor control, pero hasta el momento, los anuncios de eliminación de mandos de Hamas continúan apareciendo con regularidad.

Impacto en la población de Khan Yunis

Cada acción de este tipo no solo afecta a un objetivo militar, sino también a un entorno urbano colmado de desplazados, ruinas y servicios colapsados. Las autoridades médicas locales consideran estos ataques como un retorno a la violencia tras breves pausas, complicando cualquier esfuerzo de reconstrucción o normalización.

En este sentido, el caso de Hudhaifa Qawari resume de manera efectiva el estado actual del conflicto: la guerra ha evolucionado de grandes ofensivas hacia golpes selectivos, aunque sigue marcando la vida cotidiana en Gaza y condicionando la política regional. Y mientras los nombres varían, la tensión entre operaciones militares y presión diplomática continúa, sin que se vislumbre una salida clara.

La sensación, desde Khan Yunis hasta Tel Aviv, es que aunque la guerra ha disminuido su intensidad, aún resuenan con fuerza sus ecos más dolorosos.