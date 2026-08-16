Trump y el estrecho de Ormuz: la nueva línea roja en la geopolítica del petróleo

La declaración resonó como una típica bravata de campaña, pero impactó en uno de los lugares más críticos del mapa mundial. Durante un mitin en Long Island, Donald Trump afirmó que “declarará el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos” tras la derrota de Irán, tal como reportó Israel National News en su cobertura del evento Trump: I will declare the Strait of Hormuz US territory. La imagen, rodeada de aplausos y consignas de poder, refleja el enfrentamiento entre la retórica política y la realidad jurídica en plena contienda abierta con Teherán.

El anuncio se produce en un contexto de un estrecho bloqueado, barcos atrapados y mercados energéticos agitados. Trump lo presenta como parte de una estrategia de “aislamiento económico como el mundo nunca ha visto” y como parte de la continuidad del bloqueo naval que inmoviliza los puertos iraníes. Así, se superponen tres dimensiones: el conflicto militar, las normas del derecho del mar y la seguridad energética.

Qué ha dicho Trump exactamente y por qué importa

En sus discursos recientes, Trump ha repetido dos conceptos clave:

Estados Unidos tendría “control total” del estrecho gracias a una estrategia de bloqueo naval descrita como “muro de acero”.

del estrecho gracias a una estrategia de bloqueo naval descrita como “muro de acero”. Después de “derrotar a Irán”, declararía el estrecho “territorio de Estados Unidos”.

Estas afirmaciones tienen relevancia por varias razones:

El estrecho de Ormuz es el principal punto crítico para el comercio internacional de petróleo. Irán y Omán comparten jurisdicción sobre sus aguas costeras, mientras que el canal central opera bajo el marco del régimen de paso de tránsito según la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Una declaración unilateral de esa zona como “territorio estadounidense” chocaría directamente con el derecho internacional y la soberanía de los Estados ribereños.

Hasta ahora, Trump no ha especificado cómo se llevaría a cabo esa declaración ni qué fundamentos legales la respaldarían. Por el momento, su propuesta permanece en el ámbito de la retórica política, pero se asienta en una realidad incómoda: la presencia militar estadounidense ya determina de facto quién puede entrar y salir del estrecho.

La respuesta de Irán: Ormuz “seguirá siendo iraní”

Poco después, Teherán respondió de manera contundente. El viceministro de Exteriores Kazem Gharibabadi condensó la postura iraní en una afirmación que se ha vuelto un mantra político:

“El estrecho de Ormuz ha sido iraní, es iraní y seguirá siendo iraní”.

“No puede ser tomado por un tuit, ni por un portaaviones, ni por un discurso electoral”.

Irán despliega su estrategia en tres frentes:

Narrativo : rechazar cualquier prétit de control estadounidense sobre el estrecho y presentar a Washington como una potencia declinante.

: rechazar cualquier prétit de control estadounidense sobre el estrecho y presentar a Washington como una potencia declinante. Militar : mantener un bloqueo que impide el tránsito seguro de barcos comerciales sin autorización iraní, según ha insistido la Guardia Revolucionaria.

: mantener un bloqueo que impide el tránsito seguro de barcos comerciales sin autorización iraní, según ha insistido la Guardia Revolucionaria. Diplomático: condicionar la reapertura del estrecho al fin de la guerra, al levantamiento de las sanciones económicas y a acuerdos regionales más amplios, que incluyan a Líbano y Gaza.

Este tira y afloja se traduce en una reducción del tráfico y en un aumento de la incertidumbre. Informes recientes indican que hay una nueva disminución en el paso de petroleros y gaseros por la zona, mientras ambas partes difunden imágenes y relatos discordantes sobre quién realmente controla la ruta.

Impacto económico: cuando la geopolítica se nota en la gasolinera

El estrecho de Ormuz es crucial para el transporte de una parte significativa del petróleo y del gas natural licuado que consume el mundo. Cada amenaza sobre su estabilidad resuena de inmediato en:

el precio del crudo y del gas;

el aumento del coste del transporte marítimo y de las aseguradoras;

la presión sobre economías que dependen de las importaciones energéticas.

Trump ha comenzado a preparar a la opinión pública estadounidense para aceptar esa realidad. En entrevistas recientes, invita a recibir gasolina más cara mientras promete “golpear” a Irán económicamente y mantener el bloqueo. La lógica es clara: emplear la energía como un instrumento de presión sobre Teherán, aunque eso signifique costes internos.

Para los importantes consumidores en Asia y Europa, esta situación es aún más compleja. Muchos dependen de las rutas que transitan por Ormuz y observan cómo:

sus importaciones se encarecen;

la predictibilidad del suministro disminuye;

se limita su margen de maniobra en política exterior.

Mientras tanto, productores alternativos y rutas menos expuestas, como las que transitan por el mar Rojo o el Mediterráneo, intentan sacar partido de esta oportunidad, aunque no pueden reemplazar a corto plazo el volumen que circula por Ormuz.

El tablero jurídico y político: ¿se puede “apropiar” un estrecho?

El choque verbal entre Washington y Teherán también es una lucha por el control del relato legal.

Algunos puntos importantes a considerar:

El Derecho del Mar establece que en estrechos internacionales el paso debe permanecer abierto, incluso en tiempos de tensión.

el paso debe permanecer abierto, incluso en tiempos de tensión. La soberanía sobre un territorio no se puede modificar por la declaración unilateral de un tercero; requiere acuerdos, tratados o hechos consumados que sean aceptados por la comunidad internacional.

Convertir un espacio de paso internacional en “territorio nacional” sería visto como un precedente peligroso por otros Estados, incluidos los aliados de Estados Unidos.

Por ello, hasta medios de comunicación cercanos a la política estadounidense destacan las “serias dudas” sobre cómo podría implementarse una medida así. En la práctica, el mensaje de Trump parece estar orientado a:

movilizar apoyos internos con un discurso de fortaleza;

reafirmar la imagen de control militar;

ejercer presión sobre Irán en el marco de la guerra abierta y en la lucha por la opinión pública en el ámbito global.

Mientras tanto, actores regionales como los países del Golfo observan con inquietud cómo el estrecho se convierte, una vez más, en el epicentro de la disputa entre grandes potencias.

Detalles llamativos sobre el estrecho de Ormuz

Más allá de la tensión, el estrecho de Ormuz presenta una serie de datos y curiosidades que ilustran su papel como símbolo:

Es un paso relativamente angosto: en ciertos tramos, apenas 50 kilómetros separan las costas de Irán y Omán.

En años normales, por sus aguas han transitado cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel internacional.

La ruta obliga a los grandes superpetroleros a seguir canales de navegación muy establecidos, lo que los hace vulnerables a bloqueos, minas o incidentes.

Cada vez que un líder menciona su posible cierre o cambio de estatus, los mercados reaccionan al instante, como si el estrecho funcionara como un barómetro inmediato del riesgo geopolítico.

Hoy, ese medidor refleja algo más que una crisis regional: concentra la lucha entre una potencia que alega controlar el paso y otra que insiste en que “solo se abrirá y cerrará bajo mando iraní”. En ese hilo de agua, entre amenazas y declaraciones llamativas, se decide gran parte de la estabilidad económica del planeta.