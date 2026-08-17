Trump y la decisión inesperada: reduce los ejercicios militares sobre Corea del Sur

La nueva advertencia del presidente Donald Trump se materializó a través de un mensaje en redes sociales y declaraciones recogidas por CNN en medio de la agudización de la crisis con Irán. En este anuncio, Trump comunica que Estados Unidos disminuirá sus ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, un elemento central en su esquema de seguridad en Asia. En su mensaje, accesible gracias a la cobertura de CNN, asocia la decisión no solo a los costos de las maniobras, sino también a la negativa de Seúl a unirse a Washington en su esfuerzo para “desnuclearizar” Irán.

Este no es un gesto baladí. Las maniobras conjuntas constituyen el núcleo de la disuasión tradicional frente a Corea del Norte, y su modificación es interpretada en Seúl y otras capitales de Asia como un mensaje claro sobre las prioridades de la Casa Blanca: primero Irán, después la estabilidad en la península coreana.

Qué ha decidido exactamente Trump

En su publicación en Truth Social, Trump indica que ha instruido al Pentágono a “reducir sustancialmente” los ejercicios conjuntos programados con Corea del Sur, argumentando que:

Son “costosos” y que Estados Unidos asume “como de costumbre” la mayor parte de la carga financiera.

Envían un mensaje “totalmente inapropiado y hostil” a un Corea del Norte que, según él, ha actuado de forma “respetuosa” durante su período presidencial.

que, según él, ha actuado de forma “respetuosa” durante su período presidencial. Corea del Sur rechazó unirse a sus esfuerzos por la “desnuclearización” de Irán, respondiendo, según su versión, “no, gracias”.

La medida se presenta justo horas antes del inicio de uno de los principales ejercicios anuales, que durará 11 días y que involucra a miles de soldados surcoreanos, diseñado para reforzar la preparación ante posibles amenazas del Norte. Trump admite que ya es “demasiado tarde para cancelar” por completo, pero aun así ordena una reducción significativa.

En medio de esta situación, la versión oficial de Seúl asegura que las maniobras proseguirán “como estaba previsto”, enfatizando su carácter defensivo. Esta disparidad de tono ya anticipa posibles inconvenientes: mientras Washington habla de una reducción importante, Corea del Sur se esfuerza por proyectar una imagen de continuidad.

Antecedentes: seguridad en Asia y el factor Irán

El anuncio no surge de la nada. Tres hilos se entrelazan:

Relación personal con Kim Jong-un Trump enfatiza su “muy buena relación” con el líder norcoreano Kim Jong-un, usando esto como justificante para limitar ejercicios que considera provocadores. No es la primera vez que la Casa Blanca recurre a esta relación como argumento para reducir o reajustar maniobras, siguiendo la misma línea que se observó tras las cumbres de Singapur y Hanói en su mandato anterior.

Tensión con Irán Esta decisión se produce en un contexto de escalada con Teherán, con amenazas de “muerte, fuego y furia” y negociaciones para evitar confrontaciones directas, según informes recientes. En este contexto, Trump busca que aliados no tradicionales en Oriente Próximo se sumen a su cruzada de “desnuclearización” de Irán, al tiempo que critica abiertamente a Corea del Sur por mantenerse al margen.

Debate sobre costes y reparto de cargas La queja respecto al costo de las maniobras y la contribución financiera de Seúl sigue un patrón claro en el discurso de Trump hacia sus aliados: más gasto propio, menor dependencia de los fondos estadounidenses. Un enfoque que ya se había escuchado en el ámbito de la OTAN y que ahora se traslada al entorno de la península coreana.

Paralelamente, analistas mencionados en medios internacionales destacan un cuarto factor: la inquietud en Washington por la política de Corea del Sur hacia China, vista como “demasiado amigable”, lo que podría haber llevado a utilizar las maniobras como herramienta de presión.

Cómo puede evolucionar este choque

Aunque el anuncio es inmediato, las repercusiones se apreciarán a medio plazo en tres dimensiones:

Disuasión frente a Corea del Norte

La reducción de ejercicios llega tras recientes lanzamientos de misiles balísticos por parte de Pyongyang, que habitualmente responde a estos entrenamientos con demostraciones de fuerza. Si las maniobras pierden en escala o complejidad, muchos expertos temen que esto degrade la preparación militar conjunta y transmita un mensaje ambiguo sobre el compromiso.

Credibilidad de la alianza con Corea del Sur

Al vincular la seguridad en la península coreana con la postura de Seúl frente a Irán, Trump abre la puerta a una politización de la defensa conjunta. La percepción de que Washington utiliza la alianza como una moneda de cambio puede suscitar debates internos en Corea del Sur sobre la búsqueda de una mayor autonomía estratégica y la diversificación de socios.

Señal al resto de Asia y a Europa

Aliados como Japón, Australia y otros observan con atención cómo la Casa Blanca condiciona el despliegue de fuerzas y ejercicios a la alineación con su agenda global, más allá del contexto inmediato. Esta interpretación no se limitará a Asia: en Europa, cualquier movimiento que sugiera menos previsibilidad en los compromisos de defensa será visto como una advertencia.

En este marco, la habilidad de Seúl se verá reflejada en su capacidad para mantener los ejercicios en la práctica, adaptándose al nuevo tono político de la relación. Washington, mientras tanto, utiliza este recorte como un mensaje, tanto hacia Irán como hacia Corea del Sur y China.

Un movimiento con efectos inesperados

Más allá de los cálculos estratégicos, la decisión de Trump abre un capítulo interesante sobre la política de comunicación en la seguridad internacional. Un simple post en Truth Social se convierte de nuevo en una herramienta de diplomacia y presión sobre un aliado clave, entrelazando referencias a Irán, a Kim Jong-un y a los costos de unas maniobras que han estado en la agenda durante décadas.

Entre las curiosidades que surgen de este episodio:

Trump introduce un “aunque algo no relacionado” antes de mencionar la negativa de Corea del Sur sobre Irán, señalando que es consciente de que mezcla temas distintos, pero lo hace de todos modos.

Seúl responde con un tono técnico, reafirmando que los ejercicios continuarán “como estaba previsto”, aunque en la práctica deberá ajustar el formato al nuevo orden del presidente estadounidense.

El gesto también podría interpretarse como un guiño personal a Kim Jong-un, a quien Trump presenta como “respetuoso” y “no amenazante” durante su presidencia, a pesar del historial de pruebas de misiles.

En un mundo donde casi todo se mide en capacidades y cifras, este episodio recuerda que a veces, unas pocas palabras en redes pueden modificar el ritmo de los ejercicios militares y el nivel de confianza entre aliados.