Trump reduce los ejercicios militares con Corea del Sur por su postura sobre Irán y Kim Jong-un

Donald Trump ha dado un nuevo vuelco a la política de seguridad en el Pacífico al ordenar una reducción drástica de los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, programados para arrancar este lunes bajo el nombre de Ulchi Freedom Shield. La decisión, anunciada en Truth Social, llega en un momento de alta tensión tras las recientes pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte, prohibidas por la ONU, y en medio de un debate interno en Washington sobre el despliegue de tropas estadounidenses en la península.

El mandatario justificó la medida con tres argumentos entrelazados: el alto coste de las maniobras —que, según él, asume en gran parte Washington—, la “señal hostil” que envían a un Pyongyang que califica de “respetuoso” desde su regreso a la Casa Blanca, y, de forma más explícita, la negativa de Seúl a unirse a lo que Trump denomina la “desnuclearización de Irán”.

“Recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y me dijo: ‘¡No, gracias!’”, escribió Trump, en un mensaje que deja entrever su frustración con un aliado clave en Asia.

Maniobras en la cuerda floja

Los ejercicios, de 11 días de duración y con la participación prevista de unos 18.000 efectivos surcoreanos y una parte significativa de los 28.500 soldados estadounidenses desplegados en el país, estaban diseñados para reforzar la preparación conjunta ante amenazas norcoreanas. Sin embargo, Trump ha señalado que, aunque es “demasiado tarde para cancelar”, ha instruido al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que los recorte de forma “sustancial”.

La decisión no es completamente inédita: durante su primer mandato, Trump suspendió por completo las maniobras en 2018 como gesto de buena voluntad en las negociaciones de desnuclearización con Kim Jong Un, y las redujo nuevamente en 2020 por la pandemia. Ahora, el presidente vuelve a poner sobre la mesa la idea de que la presencia militar estadounidense en la región debe reevaluarse en función de sus prioridades geopolíticas, que incluyen un acercamiento personal a Pyongyang y una campaña de presión máxima contra Teherán.

Reacciones y contexto regional

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha respondido con cautela, indicando que las maniobras se llevarán a cabo “conforme a lo programado”, lo que sugiere que, al menos por ahora, Seúl mantiene su compromiso con el plan original. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte ha reiterado su rechazo a cualquier “amenaza o desafío” y ha reafirmado su derecho a la autodefensa, en un contexto en el que Pyongyang ha acelerado sus programas nucleares y de misiles desde el colapso de la diplomacia de alto nivel en 2019.

La tensión se ha visto alimentada también por el despliegue de tropas norcoreanas en apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania, un factor que los mandos militares estadounidenses y surcoreanos mencionaron en una rueda de prensa conjunta la semana pasada como una “amenaza” que sus entrenamientos tienen en cuenta.

Una jugada con múltiples lecturas

La reducción de los ejercicios puede interpretarse como un movimiento de presión sobre Seúl para que se alinee con la estrategia de Trump frente a Irán, pero también como un gesto de acercamiento a Kim Jong Un, con quien el presidente estadounidense ha cultivado una relación personal desde su primer mandato. En cualquier caso, la decisión refleja una visión de la seguridad en el Pacífico cada vez más centrada en las prioridades personales y geopolíticas de Trump, y menos en los consensos tradicionales de la alianza.

Mientras tanto, la región observa con atención cómo se desarrollarán las maniobras recortadas y qué señales enviarán a Pyongyang, Seúl y, por extensión, a Teherán.