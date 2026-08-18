Trump apunta ahora a Omán en su pulso por Ormuz: “Si se interponen, los volamos”

Donald Trump ha endurecido su retórica en el golfo Pérsico al asegurar que Estados Unidos podría bombardear Omán si el sultanato “se interpone” en las negociaciones para desbloquear el estrecho de Ormuz. La frase, pronunciada este lunes en una entrevista con Fox News, marca la segunda vez en pocos meses que el mandatario dirige una amenaza de este calibre contra Mascate, un socio histórico de Washington y pieza clave como intermediario con Irán.

La advertencia llega el mismo día en que expiró el memorando de entendimiento de 60 días firmado en junio entre Estados Unidos e Irán, un alto el fuego que debía abrir la puerta a un acuerdo definitivo para poner fin a una guerra que ya se extiende medio año.

El detonante: un plan Irán-Omán para Ormuz

Lo que ha encendido la ira de Trump es la información de que Teherán y Mascate estaban avanzando en un nuevo esquema conjunto para reabrir el estrecho. Poco después de las declaraciones del presidente, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, confirmó que “se ha alcanzado un entendimiento sobre el mapa de la ruta de tránsito”, en referencia al paso marítimo crítico para el petróleo mundial.

Aunque no se han divulgado todos los detalles, varias fuentes apuntan a un diseño en el que los buques entrarían por una ruta próxima a aguas iraníes y saldrían por otra cercana a Omán, en una fase inicial sin gravámenes adelante ni tasas, que podrían aplicarse más. Este acuerdo bilateral se negocia desde hace meses y, según Irán, es independiente de cualquier pacto con Washington.

Trump quiere “control total” del estrecho

Para Trump, la reapertura de Ormuz es uno de los grandes objetivos de su estrategia de salida de una guerra que se ha prolongado más de lo previsto y que resulta cada vez más impopular. La semana pasada insistió en que Estados Unidos ya “controla” el estrecho mediante un bloqueo naval, una afirmación que repitió hoy desde el Despacho Oval sin aportar detalles operativos.

«Me encanta la idea de controlarlo. Lo controlamos con el bloqueo. Tenemos control total sobre el estrecho», dijo el presidente, en una línea que choca con la realidad de los últimos ataques iraníes contra buques que intentan cruzar la zona.

Un pulso en tres bandas

La crisis de Ormuz se ha convertido en un pulso en tres bandas: Washington, que busca una salida “digna” y en sus términos; Irán, que negocia con Omán una gestión propia del tránsito; y Mascate, atrapado entre su alianza tradicional con EE UU y su papel de mediador regional.

La amenaza de Trump contra Omán refleja la frustración de una Casa Blanca que ve cómo el reloj de los 60 días se agota sin un acuerdo global y cómo Teherán y Mascate avanzan por su cuenta en un punto neurálgico para el comercio energético mundial.