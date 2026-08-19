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Movimiento telúrico en una zona montañosa del noroeste

Un terremoto de magnitud 5,9 sacude la provincia china de Qinghai

El temblor ocurrió a poca profundidad cerca de la prefectura de Haixi. Hasta ahora no se han reportado víctimas ni daños materiales

Un terremoto de magnitud 5,9 sacude la provincia china de Qinghai
Teremoto en China PD.
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Un terremoto de magnitud 5,9 estremeció este miércoles la provincia china de Qinghai, en el noroeste del país, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento se produjo a las 5:36 de la mañana, hora de Beijing, en una zona montañosa y escasamente poblada de la prefectura autónoma mongola y tibetana de Haixi. Según el USGS, el epicentro se localizó a unos 269 kilómetros al sureste de Dunhuang y el foco sísmico se encontraba a 10 kilómetros bajo la superficie.

El Centro de Redes Sismológicas de China (CENC), por su parte, calculó una magnitud de 5,6 y situó el epicentro en las coordenadas 37,81 grados de latitud norte y 95,63 grados de longitud este.

La poca profundidad del sismo pudo favorecer que el movimiento fuera perceptible en áreas cercanas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado de personas heridas, fallecidas o daños en infraestructuras.

Los equipos de emergencia y los organismos especializados mantienen el seguimiento de la situación, mientras continúan las evaluaciones en la región afectada.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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