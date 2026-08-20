Los ayatolás contra la voz: el caso de Hiva Seyfizadeh y la lucha por cantar en Irán

La escena es familiar en Irán: luces apagadas, un concierto que se ve interrumpido, agentes que irrumpen en la sala y un expediente judicial que culmina en prisión. Esta vez, el foco está sobre Hiva Seyfizadeh, quien ha sido condenada por cantar ante una audiencia mixta, tal y como informó El Español.

Este caso se enmarca en una tendencia preocupante: un incremento de sentencias contra artistas, especialmente las mujeres, bajo acusaciones de incitación a la corrupción o atentado contra la decencia pública. No se trata de un incidente aislado, sino más bien de un eslabón dentro de una cadena de castigos que incluye prisión, latigazos, prohibiciones laborales y restricciones para viajar.

Un concierto, cuatro años de cárcel

De acuerdo con la información disponible, Hiva Seyfizadeh, una cantante de música tradicional de 27 años, fue arrestada tras su actuación en el complejo cultural Rooberoo en Teherán, que se realizó sin autorización oficial ante un público mixto. La actuación fue detenida cuando estaba en su tercera canción; tanto ella como los miembros de su banda fueron arrestados, aunque posteriormente fueron liberados bajo fianza.

Recientemente, un tribunal iraní la ha sentenciado a cuatro años de prisión por “incitación a la corrupción y la prostitución”, un cargo que las autoridades utilizan de forma elástica para penalizar conductas que entran en conflicto con la interpretación más restrictiva de la sharía. La artista ha apelado la sentencia solicitando una revisión “independiente y exhaustiva”, una petición que en la práctica colisiona con un sistema judicial fuertemente politizado.

Para comprender la gravedad del caso, es vital recordar algunas prácticas comunes:

Las mujeres solo pueden cantar:

– ante un público exclusivamente femenino

– sin grabaciones ni cámaras

– o como acompañantes de cantantes hombres, nunca como voz principal ante una audiencia mixta

Cualquier concierto debe:

– contar con licencia previa

– pasar por filtros de letras, vestuario y escenografía

– cumplir con la estricta separación de géneros cuando así se exige

En la práctica, muchos conciertos operan en un espacio legal ambiguo: autorizaciones parciales, ambientes semiprivados y acuerdos informales que la policía moral puede deshacer en cualquier momento.

Precedentes: latigazos, vetos y un aviso a toda la sociedad

El caso de Hiva Seyfizadeh surge solo unas semanas después de que se emitiera otra decisión alarmante: la condena a 74 latigazos, junto a dos años de restricción profesional y prohibición de dejar el país, a la cantante Parastoo Ahmadi y varios integrantes de su equipo por un espectáculo grabado sin público y transmitido online, donde la artista apareció sin hiyab.

Este juicio, que tuvo lugar en la provincia de Qom, demuestra cómo el sistema judicial usa dos herramientas legales clave:

Artículo 638 del Código Penal Islámico

Penaliza acciones consideradas contrarias a la decencia pública, como presentarse sin velo o cantar ante hombres.

Artículo 743 de la Ley de Delitos Informáticos

Imparte sanciones por la difusión en internet de contenidos que el régimen considere “vulgares” o “inmorales”.

La combinación de estos artículos da pie a castigar desde conciertos en espacios íntimos hasta performances con público en vivo, tanto si hay hombres como si solo hay una cámara. En cada caso, el mensaje es inequívoco: el que cruce las fronteras de lo que se considera moral corre el riesgo de enfrentar severas consecuencias legales y económicas.

En este marco, la condena a Hiva Seyfizadeh se interpreta no solo como una reacción a un concierto específico, sino como una advertencia para:

músicos que actúan en entornos semiclandestinos

mujeres que se han activado políticamente tras las manifestaciones generadas por la muerte de Mahsa Amini

plataformas culturales que experimentan con formatos mixtos o transmisiones en directo

La represión no se limita a los escenarios. Frecuentemente incluye limitaciones para viajar, enseñar, grabar, acceder a estudios o plataformas digitales y, en muchos casos, ejercer presión sobre las familias.

Un sistema legal diseñado para controlar la voz femenina

El marco legal iraní sitúa a las mujeres que cantan en una continua sospecha. Desde sus inicios, la República Islámica interpretó que la voz femenina puede “provocar excitación” en los hombres, y sobre esa premisa construyó un entramado normativo que convierte cada actuación en un potencial riesgo.

Algunos aspectos de este sistema:

Doble filtro

– Ministerio de Cultura y Guía Islámica: evalúa letras, música e imágenes.

– Poder judicial y órganos religiosos: supervisan el cumplimiento de las normas morales.

Distinción por género

– Hombres: pueden actuar de manera regular, aunque también bajo censura.

– Mujeres: muy restringidas en solitario; muchas optan por:

– conciertos solo para mujeres

– colaboraciones como coristas

– grabaciones para plataformas en el extranjero

Control digital

– Internet, controlada y con interrupciones en momentos de protesta.

– Contenido artístico vigilado, especialmente cuando se vuelve viral o se vincula a causas políticas o feministas.

A pesar de estas limitaciones legales, la escena musical iraní sigue en pie. Muchos proyectos se llevan a cabo en casas privadas, talleres, pequeños estudios y salas alternativas, combinando actividades legales y clandestinas. Las sanciones a cantantes como Hiva Seyfizadeh buscan precisamente desalentar a quienes buscan moverse en ese delicado equilibrio.

Cómo puede evolucionar el caso y qué dice del futuro de Irán

La apelación de Hiva Seyfizadeh abre una puerta estrecha, pero relevante. En los últimos años, algunos tribunales han disminuido o suspendido sentencias en casos notorios, sobre todo cuando:

se ejerce una fuerte presión por parte de organizaciones de derechos humanos el caso se coincide con momentos de diálogo internacional o negociaciones diplomáticas el régimen busca proyectar una imagen de flexibilidad táctica

Sin embargo, la tendencia dominante parece apuntar hacia lo opuesto: consolidar el miedo. La mezcla de prisión, latigazos y prohibiciones laborales revela que las autoridades ven el control sobre el cuerpo y la voz de las mujeres como un pilar del sistema, y no como un aspecto secundario.

Posibles escenarios a corto plazo:

Confirmación de la pena

Convertiría a Hiva Seyfizadeh en un nuevo símbolo, tanto en Irán como en la diáspora.

Conmutación parcial

Podría traducirse en una suspensión de la pena, una multa, una prohibición para actuar o la apertura de un nuevo caso si se la considera reincidente.

Aumento de la presión social

Cada nuevo caso alimenta redes de apoyo, tanto en plataformas digitales persas como en campañas internacionales.

Mientras tanto, las autoridades siguen a su vez insistiendo en que su objetivo es defender “la moral pública” y “las normas religiosas”, pero las cifras de protestas, la resistencia cotidiana y los manifiestos de organizaciones de mujeres ofrecen una narrativa diferente: se libra una guerra por definir quién decide qué se puede cantar, ante quién y en qué condiciones.

Un animal simbólico: el ruiseñor iraní

En la cultura persa, el ruiseñor simboliza la voz que persiste, incluso cuando no hay nadie que la escuche. No es casualidad que muchos artistas encuentren paralelismos entre cantantes como Hiva Seyfizadeh y este pequeño pájaro que canta en la oscuridad.

Algunas curiosidades sobre este símbolo ayudan a entender el momento actual:

El ruiseñor:

– canta con más intensidad ante una amenaza

– no diferencia entre público masculino o femenino

– continúa su canto incluso cuando es llevado a otro lugar

En la poesía persa se vincula:

– al deseo de libertad

– a la resistencia frente a la censura

– a la idea de que “la noche no puede silenciar la canción”

El régimen puede encarcelar cuerpos, aprobar leyes y redactar sentencias; lo que aún no ha podido es imponer un silencio absoluto. Mientras haya alguien dispuesto a subir a un escenario, aunque solo sea para entonar unas pocas canciones antes de que lleguen los agentes, el ruiseñor seguirá encontrando una rama desde la cual alzar su voz.