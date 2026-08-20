Portugal da luz verde a la prohibición de cubrirse el rostro en espacios públicos

El presidente de Portugal, António José Seguro, ha promulgado la ley que impide cubrirse completamente el rostro en lugares públicos. El texto, aprobado por el Parlamento el pasado 17 de julio, fue impulsado por el partido ultraderechista Chega y salió adelante con el respaldo de las formaciones de derechas, entre ellas el gobernante Partido Social Demócrata (PSD).

La medida afecta, en la práctica, al uso de velos integrales como el burka o el niqab, aunque la redacción definitiva de la norma presenta la prohibición como una cuestión vinculada a la identificación, la seguridad y la convivencia ciudadana. También sanciona cualquier forma de coacción destinada a obligar a otra persona a ocultar su rostro por razones de género, religión, edad u origen.

El argumento de la igualdad

En un comunicado difundido por la Presidencia portuguesa, Seguro ha admitido que se trata de un asunto de “gran sensibilidad social y cultural”. A su juicio, encontrar un equilibrio entre libertades, derechos y obligaciones no resulta sencillo.

El jefe del Estado ha defendido, sin embargo, que la integración social, la igualdad entre hombres y mujeres y la seguridad justifican la entrada en vigor de la ley. También ha aludido a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera el rostro un elemento esencial de la identidad y de la comunicación entre las personas.

Para Seguro, imponer únicamente a las mujeres la obligación de ocultar completamente la cara generaría una desigualdad incompatible con la dignidad y la paridad. El presidente ha añadido que vivir de acuerdo con las propias convicciones debe encajar en unas normas comunes que permitan el reconocimiento mutuo y favorezcan la confianza social.

Multas y excepción

El proyecto presentado inicialmente por Chega contemplaba penas de hasta tres años de prisión para quienes se cubrirían el rostro en público. Durante su tramitación parlamentaria, esa previsión fue sustituida por sanciones económicas.

La ley establece multas de entre 150 y 750 euros cuando la infracción se comete por negligencia, y de entre 400 y 3.000 euros si existe intencionalidad. Obligar a otra persona a ocultarse el rostro puede acarrear consecuencias penales más graves.

La prohibición no se aplicará en todos los casos. El texto prevé excepciones cuando existan motivos sanitarios, profesionales, artísticos o relacionados con las condiciones meteorológicas. Tampoco se extenderá a determinados espacios, como lugares de culto, instalaciones diplomáticas y consulares o aeronaves.

La aprobación de la norma ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad individual, la integración de las comunidades musulmanas y el papel de la legislación en la defensa de la igualdad y la seguridad.