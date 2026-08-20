Trump desata la mayor ofensiva financiera contra Irán y amenaza con castigos “tremendos” a quien lo apoye

Donald Trump ha dado el paso que el mercado y la diplomacia temían: convertir la presión sobre Irán en una campaña total de asfixia económica. El miércoles, el mandatario estadounidense lanzó desde su red social Truth Social lo que llamó “la operación económica más aplastante jamás emprendida contra ningún país”, una ofensiva que describió como “guerra económica y aislamiento a una escala sin precedentes”.

La amenaza no se limita a Teherán. Trump advirtió que cualquier nación que permita que sus bancos, empresas, aeropuertos o instituciones públicas sirvan de “salvavidas” a Irán enfrentará “tremendas consecuencias económicas”, aunque sin precisar países ni el tipo exacto de represalias.

Un conflicto que se estira y se endurece

El anuncio llega cuando la guerra entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel se acerca a su sexto mes, sin una salida clara en el horizonte. A pesar de una cierta disminución de los combates, las tensiones siguen vivas y los incidentes se multiplican.

Desde los ataques conjuntos del 28 de febrero contra blancos iraníes, Teherán respondió con bombardeos sobre países aliados de Washington y cerró el estrecho de Ormuz, el cuello de botella por donde pasa una parte crucial del petróleo mundial. La respuesta estadounidense fue un bloqueo a los puertos iraníes, completando un cerco militar y logístico.

Tres frentes de presión: finanzas, petróleo y aliados

Más allá del lenguaje beligerante, la estrategia apunta a tres ejes:

Finanzas y comercio oculto: cortar las redes que permiten a Irán mover dinero y vender petróleo al margen de las sanciones, incluyendo casas de cambio, empresas pantalla y registros de buques opacos.

cortar las redes que permiten a Irán mover dinero y vender petróleo al margen de las sanciones, incluyendo casas de cambio, empresas pantalla y registros de buques opacos. Bloqueo naval en Ormuz: impedir que la mercancía entre o salga de los puertos iraníes, reforzando el cerco marítimo.

impedir que la mercancía entre o salga de los puertos iraníes, reforzando el cerco marítimo. Presión a terceros países: disuadir a socios comerciales y financieros de mantener vínculos con Teherán bajo amenaza de sanciones secundarias “tremendas”.

Una semana antes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había anticipado en Newsmax que el mundo vería “un aislamiento económico como nunca se ha visto”, sentando las bases retóricas de esta nueva fase.

Incidentes recientes y ruptura con Emiratos

La escalada diplomática también golpea a los vecinos del Golfo. Emiratos Árabes Unidos acusó el martes a Irán de lanzar dos misiles balísticos que cayeron al mar y apuntaban contra la navegación marítima; Teherán lo negó “categóricamente”. Inmediatamente, Abu Dabi anunció la suspensión “hasta nuevo aviso” de los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Irán.

Horas antes, Irán había advertido a los países del Golfo que cualquier apoyo al ejército estadounidense equivaldría a “participar en las operaciones militares” de Washington, según un comunicado del general Alí Abdollahi, jefe de las Fuerzas Armadas, difundido por la agencia Mehr.

Costo político interno para Trump

La ofensiva económica no solo busca doblegar a Irán: también intenta reforzar la imagen de mano dura de Trump en un año electoral clave. Con las elecciones de medio mandato de noviembre a la vista, el republicano enfrenta un escrutinio renovado por la conducción de la guerra y sus costos políticos y económicos.

Hasta ahora, el texto no detalla qué países podrían ser los primeros en la lista de sanciones secundarias ni qué instrumentos legales se usarán para ejecutar esta “guerra económica”. Pero el mensaje es claro: quien se atreva a tenderle una mano a Irán, pagará un precio alto.