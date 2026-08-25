Una filtración masiva sacude a Marruecos: Jabaroot expone a 70.000 agentes del espionaje marroquí

La crisis entre España y Marruecos ha sumado un nuevo frente: el digital. El colectivo hacker Jabaroot ha divulgado en redes sociales varios archivos que, según sostiene, contienen datos de unos 70.000 presuntos integrantes de los organismos de seguridad e inteligencia marroquíes.

La documentación, adelantada por El Confidencial, incluiría nombres, números de identidad, códigos laborales y fechas de acceso a la Administración. Junto a esa base de datos principal, el grupo habría difundido otra relación con información de alrededor de 1.400 personas, entre ellas referencias a sus cargos dentro de los cuerpos de seguridad y datos bancarios.

De confirmarse su alcance, la publicación supondría una de las mayores exposiciones de información sensible registrada en las estructuras de seguridad del país vecino.

Inteligencia y Policía, entre los afectados

Los archivos estarían vinculados a la Dirección General de Supervisión del Territorio (DGST), encargada de la inteligencia interior, y a la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN), el principal organismo policial marroquí.

Entre los perfiles que aparecen en las listas figurarían responsables de alto nivel de la DGST, como el director de Recursos Humanos, un mando adjunto del área de contraespionaje y el jefe de la Célula de Investigación.

Fuentes procedentes de la antigua inteligencia marroquí consultadas por El Confidencial habrían identificado a varios nombres como integrantes reales de la DGST. Esa validación es, sin embargo, limitada: no confirma el conjunto de la base de datos ni permite establecer cuándo se obtuvieron los documentos.

El diario apunta a la posibilidad de que el material fuera recopilado con anterioridad y se haya difundido ahora para aprovechar el contexto de tensión política y migratoria.

La supuesta operación de Ceuta

Jabaroot no ha presentado la filtración como un episodio aislado. El grupo vincula expresamente los documentos con los sucesos ocurridos en Ceuta y acusa a sectores de la seguridad marroquí de haber intervenido en una supuesta estrategia para facilitar el desplazamiento de ciudadanos hacia la frontera española.

Los hackers señalan directamente a Abdellatif Hammouchi, máximo responsable de los aparatos de inteligencia interior y seguridad del país. También anuncian que harán públicos los nombres de los agentes que, según su relato, participaron en la “orquestación” de lo ocurrido en Ceuta.

El colectivo afirma, además, haber accedido a copias de órdenes enviadas a agentes desplazados a Fnideq —la localidad conocida en España como Castillejos— antes y durante los acontecimientos. No obstante, estas acusaciones no han sido verificadas de forma independiente y los archivos difundidos no demuestran por sí mismos la existencia de un plan oficial.

Jabaroot sostiene asimismo que el rey Mohamed VI desconocía lo sucedido. La afirmación guarda cierta relación con testimonios publicados previamente por El Confidencial, procedentes de dos antiguos agentes marroquíes exiliados, aunque carece de confirmación pública.

Presión política desde Telegram

Desde el 7 de agosto, el grupo ha utilizado sus canales para lanzar mensajes sobre Ceuta y aumentar la presión sobre Rabat. Entre sus demandas figuran una disculpa oficial por lo ocurrido, la declaración de luto nacional y la suspensión de las elecciones legislativas previstas para el 23 de septiembre.

La identidad de los integrantes de Jabaroot continúa siendo desconocida. Algunas informaciones procedentes de Marruecos han situado al grupo en la órbita de Argelia, aunque no existen pruebas concluyentes que acrediten esa vinculación.

Un grupo con antecedentes

Jabaroot ya había protagonizado filtraciones de gran volumen en Telegram desde abril del año anterior. En sus publicaciones anteriores aparecieron supuestos registros de empleados de los palacios reales, afiliados a la Seguridad Social y documentación relativa a propiedades de figuras relevantes del país.

Entre los nombres asociados a aquellas revelaciones figuraban el ministro de Exteriores, Nasser Bourita; el jefe de la inteligencia exterior, Yassin Mansouri; y Mohamed Raji, relacionado con el área de escuchas de la DGST.

La nueva difusión coincide con un momento especialmente delicado en las relaciones hispano-marroquíes. Mientras se investiga la procedencia y autenticidad de los documentos, las acusaciones de Jabaroot añaden incertidumbre a una crisis que sigue proyectando consecuencias políticas a ambos lados del Estrecho.