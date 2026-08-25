Marruecos, un país “seguro” para la UE: la etiqueta que dificulta el asilo en Ceuta

Las fotografías de miles de personas cruzando la frontera de Ceuta en apenas unos días han provocado un debate que trasciende lo que parecía una crisis puntual. La decisión de la Unión Europea de catalogar a Marruecos como un país “seguro” ha centrado el foco en una disputa política y legal que repercute directamente en el futuro de quienes buscan protección internacional. Esto lo detalla un reportaje de Infobae sobre el nuevo marco europeo en torno al asilo y su vínculo con Marruecos y la frontera ceutí Infobae.

Simultáneamente, el uso del término “invasores” por parte de algunos actores políticos aludiendo a los migrantes que llegan a Ceuta ha intensificado el debate público. Este discurso simplifica una realidad que abarca decisiones de la UE, relaciones bilaterales con Rabat, fallos del Tribunal Supremo y la presión de las entidades sociales que observan cómo se restringen las vías de acceso al asilo, al tiempo que se multiplican los retornos veloces.

Qué representa que Marruecos sea “país de origen seguro”

La clave de la novedad se encuentra en la reciente reforma europea del asilo, que ha incluido por primera vez una lista común de países de origen seguros. En esa relación figuran Marruecos, Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo y Túnez. La idea, por lo menos en teoría, es clara: si una persona proviene de uno de estos países, se asume que no enfrenta persecución ni riesgo grave para su integridad. Esto facilita que su solicitud de asilo pueda tramitarse de manera rápida o en frontera.

Sin embargo, en la práctica, esta etiqueta altera el equilibrio de fuerzas:

El solicitante debe probar que, en su situación particular, su país no es seguro.

Las autoridades pueden llevar a cabo procedimientos abreviados y rechazar con más facilidad las peticiones, especialmente si estas provienen de puntos críticos como Ceuta.

Los Estados obtienen más margen para declarar inadmisible una solicitud sin analizar su fondo, si la persona ha pasado por un “tercer país seguro” y no solicitó protección allí.

El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo refuerza este planteamiento: da a países como España la posibilidad de considerar inadmisibles las solicitudes de quienes crucen desde Marruecos, bajo la premisa de que pudieron pedir asilo en ese país antes de llegar a la UE. Esta norma se aplica tanto a Marruecos como a otros estados de la lista de terceros países seguros, endureciendo, de facto, el acceso a la protección internacional en las fronteras exteriores de la Unión.

Ceuta como campo de pruebas de la nueva política europea

La crisis en Ceuta ha convertido a la ciudad en un auténtico laboratorio político y jurídico. En solo unos días, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia el enclave español, en un clima de gran tensión en la frontera y acusaciones cruzadas entre Madrid y Rabat sobre sus responsabilidades y la coordinación. La UE ha expresado su apoyo a España, subrayando la necesidad de reforzar el control en sus únicas fronteras terrestres con África.

Algunos datos permiten dimensionar la magnitud del episodio reciente:

El Ministerio del Interior español y las autoridades europeas estiman que entre 50.000 y 70.000 personas llegaron a Ceuta en cuestión de días, aunque la inmensa mayoría ya ha sido devuelta a Marruecos.

llegaron a Ceuta en cuestión de días, aunque la inmensa mayoría ya ha sido devuelta a Marruecos. El número de personas que permanece en la ciudad fluctúa entre las 2.500 reportadas por el Gobierno central y las 3.000–5.000 que indican las autoridades locales.

reportadas por el Gobierno central y las que indican las autoridades locales. La mayoría de los retornos se han llevado a cabo de forma rápida, en coordinación con Marruecos, mientras que solo un pequeño porcentaje ha iniciado procedimientos de asilo o ha quedado bajo tutela como menores no acompañados.

En este contexto, llamar a los migrantes “invasores” resulta políticamente lucrativo para quienes desean reforzar un mensaje de amenaza y cerrar el debate sobre derechos. Sin embargo, esta visión discrepa con la realidad jurídica: incluso con Marruecos en la lista de países seguros, sus nacionales mantienen el derecho a solicitar asilo en España y en la UE, aunque la carga de la prueba recaiga casi íntegramente sobre ellos.

Tabla: etiqueta “país seguro” y consecuencias en Ceuta

Elemento clave Qué implica en la práctica en Ceuta País de origen seguro (Marruecos) Presunción de ausencia de persecución; trámite acelerado del asilo Tercer país seguro Permite declarar inadmisible la solicitud si no se pidió asilo allí Procedimientos en frontera Más decisiones rápidas, menos análisis detallado del caso individual Derecho a pedir asilo Se mantiene, pero con mayores obstáculos probatorios para el solicitante

Esta combinación de la etiqueta de seguridad y los procedimientos acelerados explica por qué organizaciones como CEAR y otras ONG advierten que el marco europeo parece responder más a intereses de cooperación migratoria y gestión diplomática que a una evaluación exhaustiva de la situación de derechos humanos en Marruecos. La Agencia de Asilo de la UE sostiene que no existe una persecución sistemática ni un riesgo grave en términos generales, sin embargo, los colectivos sociales señalan las áreas oscuras: individuos LGTBI, opositores políticos, periodistas críticos o aquellos que huyen de violencia localizada suelen quedar atrapados en esta supuesta seguridad.

Debate político: del Supremo a la frontera

El debate no se limita a Bruselas. En España, la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que restringe las devoluciones sumarias de quienes entran por mar a Ceuta y Melilla, ha añadido una nueva dimensión a esta problemática. El fallo resalta que incluso en situaciones de presión migratoria, se deben respetar las garantías básicas —información, acceso a procedimientos, evaluación individual—.

Al mismo tiempo, voces políticas como la de Cuca Gamarra han aprovechado la nueva lista de países seguros para sostener que los marroquíes “no tienen derecho a asilo en España”, una interpretación que muchos expertos en asilo consideran errónea. Si bien la normativa europea complica la concesión de esa protección, no la elimina: continúa siendo viable si la persona logra demostrar un temor fundado de persecución o riesgo grave al ser devuelta.

Tres elementos resumen el choque actual:

La UE busca control y rapidez en la frontera, y Ceuta se erige como un punto crítico. España intenta conciliar la presión política interna con sus obligaciones internacionales. Las entidades sociales se esfuerzan por evitar que la etiqueta de “país seguro” se transforme en una negación automática del asilo.

Ceuta, Marruecos y diversas curiosidades incomodas

Ceuta y Melilla son los únicos territorios de la UE ubicados en suelo africano, y operan bajo normas especiales en materia de movilidad: llegar a estas ciudades no garantiza automáticamente el acceso al resto de España o Europa. Esta singularidad convierte cada crisis en una suerte de experimento sobre hasta dónde pueden llegar los controles, las devoluciones y las excepciones.

Algunas curiosidades ayudan a comprender la unicidad de este enclave fronterizo:

A pesar del gran número de personas que ha llegado en los últimos meses, las autoridades europeas insisten en que no ha habido un movimiento masivo hacia la península , lo que refuerza la noción de Ceuta como un “tapón” territorial.

, lo que refuerza la noción de Ceuta como un “tapón” territorial. El discurso oficial se centra en la “coordinación ejemplar” entre Madrid y Rabat para repatriar a quienes cruzaron la frontera, mientras que en el terreno, las ONG denuncian falta de información y condiciones precarias en los dispositivos de acogida.

Las crisis en Ceuta suelen coincidir con momentos de tensión diplomática entre España y Marruecos, lo que transforma la frontera en un termómetro político tan sensible como las cifras de llegadas o devoluciones.

En medio de esta compleja arquitectura legal y geopolítica, la etiqueta de “país seguro” para Marruecos, junto a la palabra “invasores” para quienes cruzan hacia Ceuta, refleja con claridad las prioridades políticas de la UE y España, más que la realidad de quienes siguen arriesgando su futuro en una travesía de unos pocos metros de mar.