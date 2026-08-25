Trump lanza la guerra económica contra Irán y amenaza a quienes comercien con Teherán

Trump recurre nuevamente a la presión económica como estrategia principal contra Irán. Esta nueva operación, que la Casa Blanca ha denominado Paria Económico, tiene como objetivo cortar los ingresos de Teherán y sancionar a los países y empresas que continúen comerciando con la República Islámica.

Este movimiento se presenta en un contexto complicado. Washington busca cerrar las brechas en el sistema de sanciones mientras Teherán intenta mantener su economía a flote mediante rutas alternativas para exportar petróleo, gestionar divisas y evadir controles. Aunque la tensión no es nueva, el tono ha cambiado: la Administración estadounidense ahora intensifica sus advertencias contra terceros países y extiende su presión a sectores como la energía, el transporte marítimo, el oro, la aviación y los activos digitales.

Qué está haciendo Washington

La esencia de la operación es clara: detener el flujo de dinero hacia Irán y perseguir a quienes faciliten estas transacciones. Según 20minutos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha afirmado que el Departamento del Tesoro ha identificado redes, facilitadores y nodos utilizados para el contrabando de petróleo y la elusión de sanciones. Además, advirtió que “nadie está exento” de ser señalado si mantiene negociaciones con el régimen iraní.

Este aviso coincide con lo que han reportado otros medios en los últimos días: Trump ha dado instrucciones para endurecer el cerco económico y ha manifestado que habrá consecuencias para aquellos países que permitan que sus bancos, aeropuertos, navieras o empresas proporcionen apoyo financiero a Irán. En la realidad, esto implica que Estados Unidos no solo pone el foco en entidades iraníes, sino también en intermediarios que operan fuera del país.

La estrategia se basa en las sanciones secundarias. Si un país o empresa adquiere petróleo iraní, transfiere fondos o presta servicios a redes vinculadas a Teherán, podría ser objeto de represalias por parte de Washington. Esta es la parte más delicada del plan, ya que ejerce presión sobre socios y aliados que mantienen algún tipo de relación económica con la República Islámica.

Por qué Irán sigue siendo vulnerable

Aunque Irán ha estado lidiando con sanciones durante décadas, su economía sigue dependiendo de unos pocos canales clave. La BBC ha indicado que una parte significativa de los fondos iraníes congelados se encuentra fuera de Estados Unidos, estimándose entre decenas de miles de millones y más de 100.000 millones de dólares, según diferentes fuentes. Gran parte de estos fondos está localizado en China, Irak, Corea del Sur, India, Japón y Luxemburgo.

Esto ayuda a entender por qué la nueva ofensiva no se limita solo a congelar activos. Washington aspira a cerrar el círculo completo: producción, transporte, pagos, seguros y compraventa. Si logra su objetivo, Irán enfrentará dificultades para sostener importaciones esenciales y financiar su aparato estatal y sus redes externas.

Sin embargo, el impacto real no se produce de forma inmediata. El país ha aprendido a sobrevivir utilizando intermediarios, trueques, empresas fachada y rutas discretas. Además, algunos grandes compradores, como China, todavía tienen la capacidad de mitigar parte del impacto, aunque no sin sobrecostos políticos y financieros.

Qué puede pasar ahora

Esta ofensiva abre múltiples escenarios, ninguno de ellos sencillo.

Escenario Efecto probable Riesgo principal Más sanciones y presión diplomática Descenso adicional de ingresos iraníes Agresión de Teherán que aumente el bloqueo y la tensión regional Cumplimiento parcial de terceros países Disminución del comercio con Irán, pero sin ruptura absoluta Sanciones selectivas y choques con aliados Desvío hacia redes opacas Irán conserva parte de su flujo económico Aumento del mercado negro y más costes para todos Negociación indirecta Posible alivio si se dan concesiones nucleares Acuerdo inestable y altamente dependiente de la política interna de EE.UU.

En este contexto, Irán ya ha reaccionado con firmeza. Abás Araqchí, su ministro de Exteriores, ha tildado la campaña de “terrorismo económico” y aseveró que persigue desviar la atención de los problemas internos de Estados Unidos. Esta respuesta, aunque predecible, es útil para calibrar el ambiente: Teherán no parece dispuesto a aceptar la presión sin incrementar el coste político de este enfrentamiento.

La gran incógnita radica en si Trump busca simplemente limitar los ingresos o si también pretende forzar una negociación más amplia sobre el programa nuclear y el papel regional de Irán. La experiencia reciente sugiere que la presión por sí sola rara vez modifica la conducta del régimen. Sin embargo, puede encarecer cada movimiento y obligar a sus socios comerciales a decidir entre negocios y sanciones.

Lo que revela este pulso

La operación trasciende la mera batalla de sanciones. Demuestra que Estados Unidos sigue confiando en la influencia del sistema financiero para imponer límites geopolíticos, y que Irán continúa dependiendo de una economía susceptible a los cortes externos. Asimismo, deja claro que la disputa ya no se limita únicamente al petróleo o los bancos: ahora engloba la tecnología, el transporte, los activos digitales y cualquier canal capaz de mover valore fuera del radar.

Si la estrategia de Trump avanza, es probable que se intensifique el choque en las próximas semanas con nuevas listas de sanciones, mayor presión sobre los compradores de crudo iraní y más tensiones con aquellos países que prefieren mantener relaciones pragmáticas con Teherán. Si fracasa, se volverá a la misma realidad: sancionar a Irán es más sencillo que aislarlo por completo.

Dato curioso: el petróleo iraní ha logrado sobrevivir durante años a diferentes oleadas de sanciones gracias a rutas discretas, cambios de bandera en buques y pagos indirectos. La economía de este país, al igual que su política exterior, ha aprendido a moverse en los márgenes.