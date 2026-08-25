Washington promete golpear con dureza la economía iraní

Estados Unidos prepara una nueva fase de presión contra Irán: una estrategia diseñada para privar al Gobierno de Teherán de sus vías de financiación, castigar a quienes mantengan relaciones comerciales con el país y reforzar su aislamiento internacional.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, presentó el lunes esta ofensiva económica como un intento de cortar los recursos que, según Washington, permiten al régimen iraní sostenerse pese a la guerra y las sanciones ya vigentes.

“Vamos a perseguir cada mecanismo que mantenga a flote a este régimen”, afirmó Bessent durante una comparecencia ante la prensa. El mensaje fue acompañado de una advertencia dirigida a otros gobiernos: los países que no se adhieran a las restricciones promovidas por Estados Unidos podrían acabar sufriendo consecuencias similares a las impuestas a Irán.

La Casa Blanca quiere convertir el sistema financiero internacional en una de sus principales herramientas de presión. Entre las medidas previstas figura la expulsión del circuito del dólar de compañías o entidades que, según Washington, ayuden a ocultar, transferir o blanquear fondos iraníes.

“El tiempo de advertencia ha terminado”, subrayó el titular del Tesoro, al señalar que cualquier actor implicado en operaciones financieras en favor de Teherán se arriesga a perder el acceso a la moneda estadounidense.

Cinco sectores en el punto de mira

El Departamento del Tesoro identificó cinco ámbitos considerados esenciales para la supervivencia económica iraní: los activos digitales, la tecnología, el oro, la aviación y el transporte marítimo. Según la Administración estadounidense, estos sectores han sido utilizados por Irán para sortear las restricciones internacionales y aliviar la presión sobre una economía debilitada.

Preguntado por la posibilidad de extender las medidas a bancos chinos que mantengan negocios con Teherán, Bessent evitó concretar casos, aunque dejó una frase contundente: nadie quedará fuera del alcance de las sanciones de Estados Unidos.

La campaña llega casi medio año después del comienzo de la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero tras una oleada de ataques de Estados Unidos e Israel. El conflicto permanece bloqueado, sin avances en las negociaciones de paz y con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado al tráfico marítimo.

El paso, vital para la salida de hidrocarburos desde el golfo Pérsico, se ha convertido en uno de los grandes frentes de la disputa. Washington exige su reapertura, mientras Irán condiciona esa decisión al fin del bloqueo naval sobre sus puertos, la retirada de las sanciones petroleras y el desbloqueo de sus activos en el extranjero.

Teherán desafía la presión

Donald Trump, sometido a una creciente presión interna por los efectos económicos de la guerra y ante la cercanía de las elecciones legislativas de noviembre, ha dado prioridad a la vía financiera frente a nuevas amenazas militares. El presidente estadounidense celebró en Truth Social el deterioro de la economía iraní con un mensaje en mayúsculas: “Irán está colapsando completamente”.

Pero Teherán no ha aceptado el relato de Washington. El vicecanciller Kazem Gharibabadi cuestionó que Estados Unidos proclame haber destruido la capacidad militar y nuclear iraní mientras moviliza, al mismo tiempo, todos sus instrumentos políticos y económicos contra el país.

“¿Se trata de una victoria o de una admisión de derrota?”, planteó el diplomático iraní.

La cancillería de Teherán también lanzó su propia advertencia a los países que decidan secundar las restricciones estadounidenses: quienes colaboren con la campaña de presión, avisó, deberán asumir las consecuencias de esa decisión.