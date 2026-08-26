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Afectaría a personas que ingresaron al país con visa de visitante y posteriormente iniciaron un proceso para pedir asilo

Trump endurece su política migratoria: prepara una revocación masiva de visas a solicitantes de asilo

El Departamento de Estado evalúa retirar visas de no inmigrante a extranjeros que pidieron protección en Estados Unidos; la medida podría afectar hasta a 200.000 personas

Trump endurece su política migratoria: prepara una revocación masiva de visas a solicitantes de asilo
Trump PD.
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La Administración Trump estudia revocar las visas de no inmigrante de ciudadanos extranjeros que hayan solicitado asilo en Estados Unidos, una decisión que profundizaría la estrategia de endurecimiento migratorio impulsada por la Casa Blanca.

La iniciativa, atribuida al Departamento de Estado, podría convertirse en la cancelación colectiva de visas más amplias registradas en el país si finalmente se pone en marcha. Según informó The Associated Press, el alcance potencial de la medida rondaría las 200.000 visas, aunque el Gobierno estadounidense no ha confirmado oficialmente esa estimación.

El Departamento de Estado señaló que trabajará junto con el Departamento de Seguridad Nacional para localizar a las personas que entraron en territorio estadounidense como visitantes por períodos breves y que, posteriormente, presentó una solicitud de asilo.

La eventual política elevaría la presión sobre quienes utilizan visas temporales para ingresar en Estados Unidos y después buscan protección frente a persecución o amenazas en sus países de origen. Por ahora, no se han detallado los criterios concretos que se aplicarían ni la fecha en que comenzaría el proceso.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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