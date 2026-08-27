La crisis provocada por la filtración masiva de datos de los servicios secretos marroquíes va más allá de ser simplemente una anécdota sobre hackers y bases de datos.

Se trata, por encima de todo, de un inquietante reflejo del poder en Rabat y de cómo se estructura la maquinaria de espionaje que, según los Jabaroot, estaría implicada en el asalto a Ceuta.

Esto es lo que revela El Debate en su análisis de los 21 líderes del espionaje marroquí Los cabecillas del espionaje marroquí: quién es quién entre los señalados por los Jabaroot por el asalto a Ceuta.

En apenas unos días, hemos pasado de una lista anónima publicada en Telegram a un mapa bastante claro que traza la cúpula de la DGST y la DGSN, las dos columnas fundamentales del aparato de seguridad marroquí.

Y esto no es un detalle menor para España y Europa: impacta en la gestión de fronteras, en la colaboración policial, en el uso de herramientas como Pegasus y en la interpretación política del episodio de Ceuta.

Un dispositivo de espionaje expuesto como nunca antes

El punto de partida es rotundo: los Jabaroot han hecho públicos cuatro documentos en formato Excel que contienen los datos de aproximadamente 70.000 agentes y funcionarios relacionados con la Dirección General de Supervisión del Territorio (DGST) y la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN). Los archivos incluyen:

Nombres y apellidos

Número de identificación nacional

Fecha de nacimiento

Año de reclutamiento

Rango y número interno

Datos bancarios en los casos de mayor responsabilidad

Medios españoles afirman que los servicios de inteligencia han comenzado a cruzar esa información con registros propios y diplomáticos, dándole validez a los documentos. Sin embargo, advierten que no todos los nombres corresponden a espías en sentido estricto, sino también a policías y personal administrativo.

La novedad en las últimas horas radica en que, además de la extensa lista, ya está en circulación un listado más reducido de 21 nombres que los Jabaroot identifican como responsables directos de la planificación y coordinación del asalto a Ceuta. La labor de El Debate se centra precisamente en desentrañar la identidad de estos personajes clave y cómo se distribuye el poder en el entramado de seguridad marroquí.

El núcleo duro: desde Hammouchi hasta el círculo palaciego

En esta lista de 21 se pueden identificar, según la prensa española:

Altos cargos de la DGST , bajo la dirección de Abdellatif Hammouchi , una figura central en el ámbito de la inteligencia interior.

, bajo la dirección de , una figura central en el ámbito de la inteligencia interior. Generales y comisarios de la DGSN , encargados de las operaciones policiales en la zona de Fnideq–Castillejos y del control operativo en el terreno.

, encargados de las operaciones policiales en la zona de Fnideq–Castillejos y del control operativo en el terreno. Perfiles cercanos al entorno palaciego, asociados al asesor Fouad Ali El Himma, quien ha sido señalado por Jabaroot como uno de los arquitectos políticos tras esta operación.

La lógica que plantean los hackers es clara: se establece una cadena de mando que integra el brazo técnico (DGST), el brazo policial (DGSN) y el brazo político, con un objetivo: ejercer presión sobre España usando la palanca migratoria tras las revelaciones sobre Pegasus y el espionaje dirigido a líderes españoles.

Ceuta como “operación” y el choque de narrativas

La filtración se produce unas semanas después de que alrededor de 80.000 personas llegaran a Ceuta a finales de julio, un episodio que el Gobierno español describió como ataque a la integridad territorial y a la soberanía, y que varios análisis vinculan a una represalia por parte de los servicios secretos marroquíes.

Los Jabaroot afirman que:

Agentes de la DGST y la DGSN realizaron viajes a Castillejos (Fnideq) y la zona fronteriza antes y durante el asalto. Estos agentes recibieron órdenes para orquestar y coordinar la entrada masiva, gestionando rutas, tiempos y puntos de acceso. Parte de esa estructura también habría creado operaciones en Europa, con misiones de espionaje, escuchas y sobornos dirigidos a políticos y empresarios.

Por otro lado, un informe OSINT reciente subraya que, aunque existen indicios sólidos de planificación, todavía faltan pruebas documentales directas –órdenes firmadas, registros internos– que permitan atribuir de forma inequívoca la decisión política de la operación. En otras palabras, la filtración ofrece una oportunidad sin precedentes, pero no cierra el caso.

La tensión en la narrativa es palpable en dos frentes:

Rabat mantiene un silencio oficial sobre la autenticidad de los documentos y evita confirmar o desmentir la lista.

Parte de la prensa marroquí insinúa que Argelia podría ser el origen de Jabaroot, en el marco de la rivalidad regional.

Impacto en España y en la relación con Rabat

Para España, esta filtración genera tres efectos inmediatos:

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otros organismos cuentan ahora con una gran cantidad de datos para identificar agentes marroquíes activos en territorio español, incluidos al menos cinco miembros de la Embajada marroquí en Madrid, conforme a una investigación reciente.

y otros organismos cuentan ahora con una gran cantidad de datos para identificar agentes marroquíes activos en territorio español, incluidos al menos cinco miembros de la Embajada marroquí en Madrid, conforme a una investigación reciente. La colaboración en asuntos de migración y seguridad se vuelve más compleja: Madrid se encuentra negociando con un socio cuyo aparato de inteligencia se ve implicado en presuntas operaciones de presión contra su frontera.

El asunto reaviva el debate sobre Pegasus y el espionaje al móvil del presidente del Gobierno, después de que Jabaroot insinuara que posee archivos relacionados con esa operación.

Desde la perspectiva de la UE, el tema también tiene su peso: los documentos sugieren actividades de espionaje marroquí en diversos países europeos, lo que ya ha llevado a los servicios de inteligencia de la región a revisar sus protocolos de cooperación y vigilancia.

Quién está detrás de Jabaroot y qué podría suceder ahora

La incertidumbre en torno a los propios Jabaroot añade otra capa de tensión a la situación. Un reciente reportaje menciona a un exespía marroquí radicado en Alemania como un posible “cerebro” del grupo, descrito por servicios europeos como un “lobo solitario” con un profundo conocimiento del interior de la DGST y la DGSN. Si esta hipótesis se confirma, podría arrojar luz sobre el nivel de detalle de las bases de datos filtradas.

Respecto a la evolución del caso, los propios hackers han anunciado:

Nuevas publicaciones centradas en los agentes que “dirigieron y coordinaron” la operación de Ceuta.

Más información sobre operaciones de espionaje en Europa y sobre el uso de Pegasus contra activistas y figuras políticas.

Si llevan a cabo sus amenazas, Rabat podría enfrentarse a:

Mayor presión diplomática de España y otros aliados europeos.

Riesgos internos, que van desde la desconfianza dentro de su aparato de seguridad hasta potenciales purgas o reestructuraciones en la cúpula.

Un deterioro sostenido de la imagen de Mohamed VI y de su círculo cercano, aunque los Jabaroot se empeñan en presentar al rey como ajeno a la planificación de Ceuta.

En definitiva, la lista de 21 líderes del espionaje marroquí marca un hito: por primera vez, la opinión pública en España y Europa puede asociar nombres y apellidos al poder en la sombra que opera en Rabat. Y eso, para quienes habitualmente actúan en la penumbra, resulta tal vez en la forma más incómoda de quedar al descubierto.

El eco del episodio de Ceuta y de Jabaroot seguirá resonando en la frontera sur europea durante un tiempo, porque la verdadera batalla ahora se libra en el terreno que menos tolera la inteligencia: la luz pública.