Muere en La Haya Ratko Mladic, el “carnicero de Bosnia”, condenado por el genocidio de Srebrenica

Ratko Mladic, antiguo jefe militar de los serbobosnios y una de las figuras más señaladas de la guerra de Bosnia, ha muerto este jueves a los 84 años en la prisión de La Haya donde cumplía cadena perpetua.

El excomandante fue declarado culpable en noviembre de 2017 de diez delitos relacionados con crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos durante el conflicto bosnio, desarrollado entre 1992 y 1995. Entre las acusaciones figuraba su responsabilidad en el genocidio de Srebrenica, una de las peores matanzas perpetradas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) dictó contra él la máxima pena contemplada por la corte. Mladic permanecía encarcelado desde su detención y había sufrido varios derrames cerebrales durante los años de reclusión.

Su familia había reclamado que pudiera ser trasladado a Serbia para recibir atención médica. La petición también fue respaldada recientemente por el presidente serbio, Aleksandar Vucic. Sin embargo, la solicitud no llegó a materializarse: la televisión pública serbia RTS informó este jueves de su fallecimiento en La Haya.