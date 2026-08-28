Fallece Harald V de Noruega, el rey que convirtió la discreción en legado

El rey Harald V de Noruega ha fallecido este 28 de agosto de 2026 en el Hospital Nacional de Oslo, a la edad de 89 años, tras un deterioro de salud provocado por una infección bacteriana en la sangre y una anemia hemolítica que lo había llevado a ingresar días antes.

La Casa Real confirmó su muerte a primera hora de la mañana, y el país se sumió de inmediato en duelo, con el heredero Haakon asumiendo las funciones de jefe del Estado. En un primer artículo publicado por OKDIARIO, se destacaba ya este acontecimiento como el cierre de una era en la monarquía noruega.

La muerte de Harald marca el final de más de tres décadas de un reinado que se caracterizó por la continuidad institucional, una cercanía notable con el pueblo, y una marcada austeridad personal. Se convirtió en el monarca más longevo en Europa y uno de los más venerados de su tiempo, no tanto por el glamur ceremonial sino por un estilo de gobierno sereno, constante y poco enfocado en el protagonismo. Su figura se identificó con una concepción muy noruega de la Corona: menos distancia, más compromiso.

Un rey destinado a una historia singular

Harald llegó al mundo el 21 de febrero de 1937 en Skaugum, Asker, como único hijo varón del rey Olav V y de la princesa Marta de Suecia. Se convirtió en el primer príncipe nacido en Noruega en 567 años, un dato que la biografía del monarca logró convertir en un símbolo de continuidad nacional. Su infancia transcurrió en el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, una vivencia que marcó a su familia y reforzó la imagen de un heredero sobrio, disciplinado y poco inclinado a la grandilocuencia.

Su educación fue una mezcla de formación militar y estudios universitarios. Se graduó en la Academia Militar Noruega y más tarde continuó su formación en la Universidad de Oslo. Esa combinación de experiencia castrense e intelectual lo acompañó a lo largo de su etapa como jefe de Estado: prudente, reservado y siempre atento al consenso. Antes de llegar al trono, ya había representado a Noruega en el ámbito internacional, incluso como deportista olímpico en vela, una faceta que utilizó para conectarse mejor con el público.

Tres décadas en el trono

Harald asumió el trono en 1991, tras la muerte de su padre, y reinó durante 35 años. En este período, Noruega logró consolidar una monarquía parlamentaria estable, donde un rey se mantuvo al margen de la política activa y cultivó un perfil institucional ejemplar. Su reinado coincidió con profundas transformaciones en el país: el auge económico, la discusión sobre la identidad nacional, la modernización del Estado del bienestar y el creciente reconocimiento internacional de Noruega.

Entre sus logros más destacados figuran:

Su papel como garante de la estabilidad constitucional .

. Su impulso a una monarquía cercana y austera .

. Su participación continua en actos nacionales de memoria y cohesión.

Su habilidad para proyectar una imagen de unidad en tiempos de crisis.

El respeto que cosechó trascendía a menudo las inclinaciones políticas. Una de las virtudes más valoradas de Harald fue su talento para unir sin imponer. El monarca fue visto como una figura de servicio más que de poder, lo que ayudó a reforzar la legitimidad de la Corona en una época en que otras casas reales europeas recibían un escrutinio más intenso.

Salud frágil, disciplina intacta

En sus últimos años, su salud se vio comprometida. Pasó por varias hospitalizaciones y enfrentó problemas que generaron preocupación entre la opinión pública noruega. Sin embargo, su entorno subrayó hasta el final que mantenía el espíritu y la disciplina que siempre lo caracterizaron. El deterioro de su salud en agosto activó un protocolo de sucesión que se realizó con normalidad: Haakon asumió las funciones regias sin interrupciones.

Su fallecimiento ha dado paso a los actos de duelo establecidos por la tradición noruega. Se prevé la capilla ardiente en el Palacio Real de Oslo, el izado de banderas a media asta y un funeral de Estado al que asistirán autoridades noruegas y representantes de otras casas reales. Además, se está planificando el traslado del féretro a la Fortaleza de Akershus, donde descansan los monarcas noruegos, en un recorrido cargado de simbolismo nacional.

Un legado medido por la confianza

Harald V deja tras de sí una institución más accesible en sus formas y más cercana a los ciudadanos. Su legado no se define por gestos espectaculares, sino por la constancia de una idea: la monarquía puede perdurar si se ejerce con seriedad, dignidad y un sentido del deber. En un contexto de ruido político, su voz fue casi siempre moderada; y precisamente por ello, su autoridad se mantuvo vigente.

Quienes lo conocieron han resaltado a menudo su humor sutil, su lealtad familiar y su forma directa de relacionarse con la gente. Esa combinación de formalidad y cercanía ayuda a explicar parte de su permanencia en la memoria colectiva. En Noruega, su nombre quedará vinculado a una Corona que logró modernizarse sin romper con su tradición, y a un rey que comprendió que la discreción puede ser también una forma de grandeza.

Nacimiento: 21 de febrero de 1937, Skaugum, Asker, Noruega.

21 de febrero de 1937, Skaugum, Asker, Noruega. Formación: Academia Militar Noruega y Universidad de Oslo.

Academia Militar Noruega y Universidad de Oslo. Hitos de carrera: príncipe heredero, representante olímpico en vela y rey desde 1991.

príncipe heredero, representante olímpico en vela y rey desde 1991. Obras y logros más reconocidos: consolidación de la monarquía parlamentaria, papel de cohesión nacional y proyección internacional de Noruega.

consolidación de la monarquía parlamentaria, papel de cohesión nacional y proyección internacional de Noruega. Premios y reconocimientos: amplio reconocimiento público nacional e internacional por su servicio al Estado.

amplio reconocimiento público nacional e internacional por su servicio al Estado. Familia: hijo de Olav V y la princesa Marta de Suecia; casado con la reina Sonia; padre de Haakon y Märtha Louise.

Entre los recuerdos más compartidos por los noruegos destaca uno que refleja su esencia: su pasión por la vela, que lo acompañó desde joven y que se convirtió en una metáfora de su trayectoria, navegar con serenidad incluso cuando soplan vientos adversos.