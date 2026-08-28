El seísmo que se avecina: la respuesta de Irán ante el ‘D-Day económico’ de Trump

La declaración “retaliaremos como un temblor” no es una simple frase llamativa. Resume la postura que Irán pretende mostrar frente a lo que en la capital estadounidense ya se conoce como el “D-Day económico” en contra de la República Islámica.

Este cambio, que busca pasar de los misiles al asedio financiero, ha sido detallado por CNN en su artículo *“We will retaliate like an earthquake: How Iran could respond to Trump’s economic ‘D-Day’”*.

En este contexto, seis meses después de que estallara el conflicto entre Estados Unidos e Israel, la guerra ha entrado en un estancamiento costoso. Mientras el frente militar se ha congelado, el campo de batalla ha cambiado a lo económico. Las tensiones ya no se cuantifican únicamente en misiles lanzados, sino en barriles de petróleo que dejan de fluír desde el Golfo y en bancos que pierden acceso al dólar.

Un conflicto que se desplaza de los cielos a los mercados

Washington ha optado por intensificar su presión con un nuevo paquete de sanciones que la Casa Blanca y el Tesoro califican como una ofensiva sin precedentes contra los ingresos petroleros, el sistema bancario y los socios comerciales de Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha caracterizado esta estrategia como una especie de desembarco económico que intenta cortar todas las líneas de financiación que sostienen la economía iraní.

En términos prácticos, esto implica tres acciones clave:

Endurecimiento de las sanciones primarias a empresas y entidades bancarias iraníes.

Amenazas de sanciones secundarias a países que continúen comprando petróleo o manteniendo comercio con Teherán, con China e India en la mira.

e en la mira. Un bloqueo naval liderado por Estados Unidos para restringir las exportaciones de crudo y el acceso a divisas fuertes.

A la par, el frente militar se encuentra en una situación de equilibrio inestable. El bombardeo inicial que acabó con la vida del líder supremo iraní y dejó herido a su sucesor no logró el objetivo de derribar al régimen. El gobierno aún se mantiene en pie, ha concentrado el poder alrededor de un núcleo de líderes más duros y ahora busca convertir la presión económica en un argumento para fortalecer la resistencia interna y aumentar la escalada controlada en el exterior.

La doctrina del “temblor”: disuasión a través de caos controlado

La nueva cúpula de seguridad en Irán ha dejado claro que no se limitará a recibir el golpe. El presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, se ha convertido en la voz detrás de esta estrategia. Sus mensajes son directos y rotundos:

“Si la guerra económica sigue, ni una sola gota de petróleo será exportada, ni por el Estrecho de Ormuz ni desde ningún otro sitio del Golfo Pérsico”.

“Cualquier involucramiento en la guerra económica contra el pueblo iraní será calificado como un acto de guerra”.

El término “temblor” no es una simple metáfora. Se refiere a una respuesta ajustada que combina:

Advertencias diplomáticas dirigidas a los países del Golfo y otros aliados para que no se alineen con el asedio estadounidense. Presión selectiva sobre infraestructuras y rutas energéticas de aquellos que ignoren estas advertencias: – Ataques limitados a barcos o puertos. – Sabotajes a oleoductos y terminales que no sean el Estrecho de Ormuz. Uso creciente de aliados regionales, como los hutíes en el mar Rojo, replicando un patrón de ataques esporádicos y negociaciones intermitentes para mantener la tensión sin llegar a un conflicto total.

La estrategia es clara: si Estados Unidos convierte la economía iraní en un campo de batalla, Teherán responde expandiendo ese campo a las economías de sus oponentes y a la seguridad energética mundial.

Estrangulamiento económico y capacidad de adaptación

El golpe económico está siendo severo. Las exportaciones de petróleo de Irán han caído cerca del 85 % en comparación a lo que eran antes de la guerra, reduciéndose a unos 250.000 barriles diarios, según estimaciones recientes. La inflación sube y el costo de vida aumenta mientras los ingresos por crudo se evaporan.

No obstante, la experiencia de Irán bajo sanciones prolongadas revela una capacidad notable para:

Establecer redes de buques “sombra” y empresas fantasmas que transportan crudo sin ser detectadas oficialmente.

y empresas fantasmas que transportan crudo sin ser detectadas oficialmente. Redefinir sus alianzas comerciales, dirigiendo ventas hacia Asia y utilizando monedas que no sean el dólar.

Ajustar el consumo interno y respaldar una economía informal que alivia en parte el impacto, aunque con consecuencias sociales significativas.

En este momento, Teherán apuesta por una combinación de resistencia económica y escalada gradual de costos para sus adversarios. No busca una victoria clásica, sino generar un equilibrio que haga que la presión sobre Irán se vuelva demasiado costosa para Estados Unidos y sus aliados.

Cómo podría responder Irán al ‘D-Day económico’

Las posibles reacciones de Irán no se limitan a una única estrategia. Más bien abarcan diversas capas que pueden combinarse:

Guerra de rutas energéticas – Amenaza de cerrar, de facto, el Estrecho de Ormuz, no solo mediante bloqueos directos, sino también atacando rutas alternativas y terminales en otros puntos del Golfo. – Golpes puntuales a barcos o infraestructuras para enviar mensajes sin cruzar la línea hacia un conflicto total.

Escalada nuclear calculada – Teherán insinúa que podría “utilizar” su programa nuclear, acelerando el enriquecimiento de uranio o disminuyendo la colaboración con inspectores, como herramienta de presión en futuras negociaciones. – Esto no se refiere únicamente a un potencial militar, sino a la amenaza política de acercarse nuevamente al umbral nuclear.

Presión asimétrica regional – Empleo de milicias aliadas en Irak, Siria, Líbano o Yemen para hostigar bases, embarcaciones o intereses económicos vinculados a Estados Unidos y sus socios. – Campañas de ciberataques dirigidos a bancos, empresas del sector energético o infraestructuras críticas.

Gestión de la opinión pública interna y externa – Promoción de la narrativa de “guerra económica” y “terrorismo económico” para legitimar medidas extraordinarias y frenar el descontento social. – Búsqueda de apoyo diplomático en foros internacionales, presentando las sanciones secundarias como una violación de la soberanía de otros Estados.

Este conjunto de respuestas brinda a Irán la flexibilidad de ajustar la intensidad de sus acciones sin comprometerse a una escalada lineal. Este enfoque es crucial en un escenario donde un error de cálculo podría desencadenar una espiral de violencia difícil de controlar.

Un estancamiento caro… y cada vez más amplio

Las últimas evaluaciones sugieren un panorama de estancamiento prolongado. Estados Unidos ha trasladado el peso del conflicto a la presión económica, creyendo que el desgaste finalmente doblegará a Teherán. Irán confía, por su parte, en que el tiempo y los costos de mantener el cerco erosionen la voluntad de sus adversarios más rápidamente que su propia resistencia.

Varios elementos podrían influir en este tablero:

La reacción de China e India , quienes sostienen parte de la economía iraní con sus adquisiciones y podrían resentirse si Washington aplica sanciones secundarias con agresividad.

e , quienes sostienen parte de la economía iraní con sus adquisiciones y podrían resentirse si Washington aplica sanciones secundarias con agresividad. La paciencia de los países del Golfo , que temen más una guerra de desgaste sobre sus infraestructuras y rutas de exportación que un estallido militar breve y controlado.

, que temen más una guerra de desgaste sobre sus infraestructuras y rutas de exportación que un estallido militar breve y controlado. La habilidad de Irán para evitar que el malestar económico interno se transforme en una crisis política abierta.

Con el petróleo en niveles altos y las rutas marítimas del Golfo sometidas a tensiones intermitentes, la partida excede lo bilateral. Cada ataque, cada sanción y cada gesto de “temblor” económico repercute en mercados, gobiernos y consumidores muy alejados de Teherán y Washington.

En última instancia, el verdadero seísmo podría no medirse en explosiones, sino en el impacto acumulado sobre una economía global que ya no puede permitirse otro frente crónico de inestabilidad energética.