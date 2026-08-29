Una ola de ataques rusos contra centros logísticos en Kiev deja al menos 37 muertos y más de 40 heridos

La guerra de desgaste en Ucrania ha vuelto a golpear con fuerza la retaguardia, dejando a su paso drones, llamas y destrucción.

Hayb quien dice que han sido drones, pero los expertos apuntan en otro sentido.

Un misil hipersónico ruso causó una explosión en un almacén cerca de Kiev, dejando al menos 30 personas muertas, según la información de CNN.

Este trágico episodio pone de manifiesto la fragilidad de la defensa aérea y el toll humano de una campaña que se centra cada vez más en destruir infraestructuras.

Este ataque se inscribe en una tendencia que se ha intensificado en las últimas semanas. Rusia enfoca sus esfuerzos en asediar depósitos, centros logísticos y nodos de distribución, mientras Ucrania lucha por mantener la vida civil, garantizar el abastecimiento y proteger la capital y su entorno. Recientemente, Reuters ya había reportado sobre una oleada de ataques a almacenes, centros de distribución y otros espacios comerciales en Kiev y sus alrededores, causando daños significativos a la red logística y dejando una víctima mortal en la región.

Qué pasó y por qué importa

De acuerdo con la información proporcionada por CNN, los drones rusos impactaron en un almacén y la detonación resultante amplificó el número de víctimas. La administración regional de Kiev elevó el recuento provisional a 27 muertes y advirtió que esa cifra podría aumentar. Más allá de las cifras, lo relevante es el tipo de blanco: un almacén. Esto indica que Moscú continúa su intención de dañar la cadena de suministro ucraniana, afectando tanto el material militar como los bienes civiles.

Por su parte, el gobierno ucraniano ha calificado estos ataques como ofensivas contra las infraestructuras que sostienen la resistencia del país. En agosto, Reuters reportó que se habían destruido o dañado almacenes de alimentos, depósitos de mensajería, instalaciones de grandes cadenas de distribución y espacios de empresas privadas en la región de Kiev. La magnitud de los daños ha llevado a las autoridades ucranianas a manifestar que se trata de una campaña deliberada contra la logística interna.

Un patrón que se intensifica

El desarrollo reciente revela tres características claras:

Elemento Tendencia reciente Impacto Tipo de blanco Almacenes, depósitos y centros logísticos Daño a suministros y transporte Método Drones, frecuentemente en oleadas Saturación de la defensa aérea Efecto político Mayor presión sobre Zelenskiy y sus aliados Urgencia en reforzar la defensa

A finales de agosto, Reuters ya había documentado que los ataques rusos a instalaciones comerciales y de almacenamiento estaban afectando gravemente la distribución de alimentos y a los operadores privados. Un alto funcionario ucraniano, citado por la agencia, llegó a mencionar una destrucción cercana al 90% de la logística alimentaria en algunas cadenas, lo que refleja hasta dónde quiere llegar Rusia para minar la capacidad de respuesta en la retaguardia.

La situación también contribuye a entender la escalada. En ataques anteriores, se reportaron incendios en la región de Kiev, daños en depósitos de alimentos y en almacenes de libros, además de impactos sobre centros de distribución de grandes marcas. Desde hace semanas, tanto BBC como Reuters han caracterizado una guerra aérea donde los drones rusos combinan presión militar con sanciones económicas, buscando encarecer la defensa ucraniana y obligando a constantes desvíos de recursos.

Qué dice el momento militar

La ofensiva rusa no se limita a la capital. Recientemente, Reuters y BBC han reportado ataques simultáneos en diversas ciudades y regiones ucranianas, con víctimas en Kharkiv, incendios en Kiev y daños a instalaciones industriales. Este patrón sugiere una campaña de amplio espectro, en la que Moscú intenta mantener a Ucrania bajo una presión constante, forzándola a defender demasiados frentes simultáneamente.

Mientras tanto, la respuesta de Ucrania se basa en la interceptación, dispersión de recursos y el apoyo occidental. No obstante, como han señalado fuentes citadas por Reuters, la defensa aérea no siempre logra cubrir todos los vectores de ataque, y el ritmo de las ofensivas rusas obliga a utilizar misiles y sistemas antiaéreos de manera costosa. Esto deja a la capital y su área metropolitana vulnerables, especialmente cuando los drones llegan en oleadas.

Qué puede pasar ahora

Si esta estrategia persiste, es probable que Rusia continúe presionando sobre almacenes, nodos de transporte y activos que sustentan la economía de guerra ucraniana. También podría reenviar ataques que combinen drones y misiles, buscando aumentar el impacto sobre la defensa aérea y maximizar los daños colaterales. Para Ucrania, la prioridad inmediata seguirá siendo proteger Kiev, mantener la cadena de suministros y evitar que la guerra altere la estabilidad cotidiana de las ciudades.

En el ámbito político, cada uno de estos ataques alimenta también el debate sobre una mayor ayuda militar occidental. Si los aliados no aceleran el suministro de interceptores y sistemas de defensa, la capacidad para proteger depósitos, viviendas y centros logísticos seguirá disminuyendo. Cada explosión en las cercanías de Kiev se convierte así en un episodio táctico, pero también en un signo de la guerra que Moscú pretende consolidar.

Un aspecto llamativo que surge de estos ataques es que los drones no solo afectan a las instalaciones, sino que también alteran las rutinas de la ciudad. Sirenas, cortes de luz, evacuaciones y humo son ya parte del día a día. En una capital que trata de funcionar, incluso un almacén puede convertirse en el escenario de una batalla.