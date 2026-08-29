Trump anuncia un megacuerdo petrolero con Venezuela y promete abaratar la gasolina en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado como un hito mundial el acuerdo petrolero alcanzado con Venezuela, una operación que, según sus cálculos, permitirá a Washington ampliar de forma significativa sus reservas energéticas y reforzar su acceso al crudo del país sudamericano.

Trump comunicó la noticia este viernes a través de Truth Social, donde aseguró que el pacto garantiza el control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en Venezuela. El mandatario sostuvo que la operación duplicará las reservas petroleras de Estados Unidos y contribuirá, a largo plazo, a reducir de manera notable el precio de los combustibles.

La iniciativa, definida por Trump como una alianza con el sector privado, habría sido coordinada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en colaboración con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela y figura central del nuevo diálogo entre ambos países.

Rubio destaca el impacto económico

Marco Rubio calificó el acuerdo de “gran victoria” para las dos naciones. El jefe de la diplomacia estadounidense calcula que la operación atraerá alrededor de 100.000 millones de dólares en capital privado, además de generar miles de empleos y favorecer la recuperación de la economía venezolana.

A juicio de Rubio, el pacto refleja la estrategia exterior promovida por Trump bajo el lema “Estados Unidos primero”: garantizar un suministro energético estable y de menor coste en el hemisferio occidental, al tiempo que se busca contener los precios de la gasolina dentro de Estados Unidos.

Trump también consideró que la operación abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales y consolida los vínculos con el Ejecutivo encabezado por Rodríguez, a quien ha reconocido como una interlocutora válida para las negociaciones.

El anuncio se produce meses después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el 3 de enero de 2026. Desde entonces, Washington y Caracas han dejado atrás la escalada de enfrentamientos y avanzan hacia una progresiva normalización, marcada por el levantamiento de sanciones y el restablecimiento de la cooperación económica.