Un ferry con 270 personas se hunde frente al norte de Chipre y deja al menos seis muertos

Al menos seis personas han fallecido este domingo tras el naufragio del ferry Diana frente a la costa septentrional de Chipre. La embarcación, que transportaba a unas 270 personas entre pasajeros y miembros de la tripulación, cubría la ruta entre Girne -Kirenia– y el puerto turco de Tasucu.

El accidente se produjo a primera hora de la tarde, aproximadamente a cuatro millas náuticas al norte de la costa chipriota, en las proximidades del Nuevo Puerto de Girne. Las autoridades de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre han activado un dispositivo de emergencia para localizar y poner a salvo a quienes se encontraban a bordo.

El primer ministro turcochipriota, Unal Ustel, ha señalado que más de 172 personas ya habían sido rescatadas. El embajador de Turquía en Nicosia, Ali Murat Basceri, también confirmó que la operación había permitido salvar a un número elevado de pasajeros, aunque advirtió de que se habían producido víctimas mortales.

La información sobre el estado exacto del buque ha sido inicialmente contradictoria. Mientras algunos medios apuntaban a que la nave había volcado, el ministro de Transportes turcochipriota, Erhan Arikli, explicó que el ferry se encontraba al borde del hundimiento. Poco después, el alcalde de Girne, Murat Senkul, confirmó el naufragio a través de sus redes sociales.

Según el regidor, el Diana, un buque de pasajeros y carga perteneciente a la compañía Filo Maritime, se hundió frente a la playa que lleva su mismo nombre. Senkul describió el escenario como “extremadamente grave” y detalló que en las labores de rescate participan unidades de la guardia costera, el buque Express, operado por Akgünler, y numerosas embarcaciones privadas.

Un helicóptero se ha incorporado al operativo como refuerzo, mientras varias lanchas han salido del puerto de Girne para colaborar en la búsqueda y evacuación de los afectados. Por el momento, las autoridades no han informado de las causas que provocaron el accidente.