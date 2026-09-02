Austria blinda su Constitución contra el islam político

Una ofensiva legal sin precedentes

El Ejecutivo austríaco ha activado la maquinaria legislativa para erradicar lo que define como la «mayor amenaza para la democracia»: la instrumentalización del islam con objetivos políticos.

La iniciativa, liderada por el canciller conservador Christian Stocker (ÖVP), trasciende la mera reforma penal para anclarse directamente en la Carta Magna del país, buscando blindar al Estado de derecho frente a cualquier intento de subordinar las instituciones a dogmas religiosos.

La estrategia no se limita a una declaración de intenciones, sino que despliega un arsenal jurídico diseñado para desmantelar las estructuras del islamismo dentro y fuera de las fronteras nacionales. Stocker ha sido categórico al señalar que, aunque la libertad de culto es sagrada, el uso de la fe como herramienta de ingeniería social es incompatible con los valores occidentales y requiere una respuesta de «máxima dureza».

El plan de batalla de Claudia Bauer

La ministra de Integración, Claudia Bauer, tiene la tarea de redactar una propuesta que será remitida urgentemente a sus socios de coalición, los socialdemócratas (SPÖ) y los liberales (Neos). Su objetivo es crear un marco legal tan robusto que permita actuar contra las organizaciones islamistas utilizando todas las herramientas disponibles, desde el derecho asociativo hasta la legislación religiosa.

Bauer no oculta su determinación y advierte que los promotores de esta ideología pretenden colocar sus principios por encima del Estado, una maniobra que el gobierno está dispuesto a cortar de raíz. El proyecto contempla medidas transversales que afectan directamente a la vida cotidiana y a la financiación pública, con especial énfasis en la protección de la igualdad de género y la convivencia democrática.

Escuelas y desradicalización en el punto de mira

Entre las medidas más visibles del paquete se encuentra la prohibición explícita del uso del velo en los centros educativos, una norma que busca proteger a las menores de la presión ideológica y garantizar su autonomía. Paralelamente, el gobierno ha iniciado una auditoría severa sobre el destino de los fondos públicos destinados a programas de integración y desradicalización.

Como primer movimiento tangible en esta dirección, Viena ha cortado los lazos con el centro Derad tras detectar, a través de los servicios de inteligencia, la infiltración de actores vinculados a la Hermandad Musulmana en sus operaciones. Esta decisión refleja la nueva doctrina de tolerancia cero: el Estado no financiará ni colaborará con entidades que, bajo la apariencia de moderación, puedan estar sirviendo de correa de transmisión para el radicalismo.

Un debate que divide a la coalición

Aunque la propuesta cuenta con el respaldo inicial de los socios de gobierno, su tramitación no estará exenta de fricciones. Mientras que los liberales de Neos se muestran dispuestos a estudiar la viabilidad jurídica de la iniciativa, insisten en la necesidad de una definición legal precisa para evitar recursos inconstitucionales. Por su parte, el SPÖ aboga por un debate más amplio que no se circunscriba únicamente a la seguridad, sino que aborde las causas sociales del fenómeno.

Esta ofensiva contra el islam político no es nueva en la agenda del ÖVP; anteriores cancilleres como Sebastian Kurz y Karl Nehammer ya la utilizaron como bandera electoral. Sin embargo, Stocker pretende dar un paso cualitativo al transformar el discurso político en una barrera constitucional infranqueable, argumentando que el Estado no puede permanecer pasivo ante comportamientos que desafían abiertamente las leyes, el idioma o el respeto a las mujeres.