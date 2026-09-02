EEUU ataca a la Guardia Revolucionaria en Irán y reabre el tablero del estrecho de Ormuz

Los bombardeos más recientes de Estados Unidos contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica han vuelto a colocar al estrecho de Ormuz en el centro del juego geopolítico. Este operativo, que cuenta con la confirmación del Mando Central de EEUU, se dirige a unidades implicadas en intentos recientes de atacar barcos comerciales y bases que albergan a tropas estadounidenses, según ha informado Infobae en su cobertura sobre el tema Estados Unidos ataca objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán.

El mensaje que envía Washington resulta neto, tanto en su aspecto político como militar: busca limitar la presión ejercida por Irán sobre el tráfico energético y sus posiciones en la región, pero lo hace intentando no cruzar el umbral de una guerra abierta. Esa zona intermedia, donde se dan cita ataques selectivos, advertencias públicas y negociaciones discretas, es el verdadero escenario en el que ahora se desarrolla la crisis.

Qué ha sucedido exactamente

De acuerdo con el Mando Central estadounidense, los ataques iniciaron a las 12:00 hora de la Costa Este (16:00 GMT) y fueron dirigidos contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Irán, como respuesta a intentos recientes de agresión contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses que están desplegados en la zona.

Los puntos más relevantes de la operación, según las informaciones recientes, son:

Bombardeos dirigidos a unidades del IRGC involucradas en minados y ataques con cohetes.

Se han reportado impactos y explosiones en áreas cercanas al estrecho de Ormuz, incluida la isla de Qeshm y la región de Bandar Abbas, según fuentes iraníes.

Washington ha presentado la operación como “limitada y precisa” con el objetivo de neutralizar una amenaza inminente al tráfico marítimo.

Tanto los medios regionales como los occidentales coinciden en que, antes de esta ofensiva, EEUU ya había atacado lanzadores iraníes localizados en la isla de Larek, también relacionados con cohetes y minas marinas que apuntan a buques comerciales. La secuencia de estos acontecimientos sugiere un patrón claro: detectar intentos de minado o acoso a barcos y responder con ataques quirúrgicos contra los equipos del IRGC.

Una vez más, el estrecho de Ormuz en el centro de la atención

La geografía desempeña un papel crucial en esta tensión. A través del estrecho de Ormuz transita cerca de una quinta parte del suministro global de hidrocarburos, según las estimaciones más recientes. Cualquier alteración sostenida de esta ruta acarrea consecuencias como:

Riesgo de aumento en los precios del petróleo y del gas.

Mayor volatilidad financiera en las economías que dependen de las importaciones energéticas.

Presión adicional sobre los países con poco margen fiscal para afrontar choques energéticos.

Durante las últimas semanas, se ha observado un incremento en las actividades del IRGC, que incluye:

Intentos de colocar minas en rutas de paso para petroleros y cargueros. Acoso a barcos comerciales mediante el uso de drones y artillería costera. Ataques a posiciones estadounidenses en la región, abarcando desde bases en el Golfo hasta objetivos en Jordania, según informes anteriores.

Washington interpreta estos movimientos como parte de una estrategia iraní para utilizar el estrecho de Ormuz como instrumento de presión. Por su parte, Teherán argumenta que son respuestas defensivas a la presencia militar estadounidense y a las sanciones impuestas. Esta disparidad en las narrativas hace más complicada una desescalada rápida.

Antecedentes: de la frágil tregua al choque

Los ataques del 1 de septiembre no son un fenómeno aislado. En los últimos meses se han desarrollado varios episodios significativos:

Un alto el fuego informal entre EEUU e Irán se ha deteriorado con intercambios regulares de fuego en el sur de Irán y en bases estadounidenses en Bahréin y Kuwait.

Durante julio, se realizaron bombardeos estadounidenses casi diarios contra infraestructuras militares iraníes, incluidos depósitos de armas y capacidades marítimas en Hormozgan.

Una ofensiva más amplia de EEUU se ha centrado en atacar sistemas de defensa aérea, radares y embarcaciones iraníes con el fin de disminuir su habilidad para controlar el estrecho.

Todo esto se desarrolla en un ambiente regional cargado de tensiones: guerra en Gaza, conflictos en Líbano, ataques de grupos afines a Irán contra intereses occidentales y creciente presión interna en Teherán tras las recientes sanciones. Los nuevos ataques contra la Guardia Revolucionaria se inscriben en este contexto: no son meramente un conflicto aislado, sino otra pieza dentro de una lucha prolongada.

Posibles evoluciones: tres escenarios

Con la información actual y la experiencia de crisis pasadas entre Washington y Teherán, surgen tres posibles trayectorias a corto plazo:

Escalada controlada – EEUU continúa realizando ataques selectivos contra activos del IRGC cuando identifica amenazas directas al tráfico marítimo. – Irán reacciona con acciones calibradas, evitando causar víctimas masivas entre los estadounidenses. – Se establece un alto nivel de tensión, generando un impacto moderado pero consistente en los mercados energéticos.

Desbordamiento regional – Un ataque iraní resulta en muertos estadounidenses o en el hundimiento de un gran petrolero. – La respuesta de EEUU deja de ser limitada y se expande hacia la infraestructura militar y económica crucial en Irán. – Milicias aliadas a Teherán en Irak, Siria, Líbano o Yemen actúan de forma coordinada, lo que podría arrastrar a otras potencias al conflicto.

Desescalada negociada – Mediadores como Qatar, Omán o la Unión Europea retoman canales discretos para establecer límites sobre las operaciones en el estrecho. – Irán disminuye su actividad de minado y ataques indirectos, mientras que EEUU ajusta sus bombardeos y su presencia naval. – Se negocian garantías mínimas respecto a la seguridad de los buques comerciales, sin abordar la raíz del conflicto político.

Hasta el momento, el patrón y el discurso oficial indican que la tendencia es hacia el primer escenario: una escalada contenida. Washington sostiene que se trata de operaciones defensivas para proteger a los marinos y las mercaderías, mientras que Teherán denuncia agresiones pero parece evitar, por ahora, respuestas que crucen ciertas líneas rojas.

Lo que está en juego para el resto del mundo

A pesar de que la confrontación se centre en el Golfo, sus repercusiones se dejan sentir mucho más allá:

Los importadores netos de energía, como la Unión Europea, Japón o India, siguen con interés la situación en Ormuz, siendo conscientes de su influencia en la inflación y el crecimiento económico.

Los mercados evalúan cada declaración del Mando Central y de la Guardia Revolucionaria, teniendo en cuenta el riesgo de suministro.

Países del Golfo, desde Arabia Saudí hasta Emiratos Árabes Unidos, procuran mantener un delicado equilibrio entre la seguridad que proporciona EEUU y la prevención de que su vecindad se transforme en un escenario de guerra abierta.

En este contexto, cada ataque contra la Guardia Revolucionaria en Irán trasciende un simple golpe táctico: se convierte en un movimiento de una partida mayor donde interactúan energía, seguridad y poder. Mientras el estrecho de Ormuz siga siendo una arteria vital del sistema económico global, cualquier explosión en sus inmediaciones resonará mucho más allá del Golfo.