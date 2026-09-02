Putin refuerza sus ataques contra Ucrania y descarta cualquier negociación

La reciente declaración de Vladímir Putin se produce en un instante crítico de la guerra. Moscú proclama tener avances militares, asegura que “el enemigo caerá” y rechaza cualquier negociación con lo que denomina “terroristas”. Este mensaje, emitido desde una cumbre en Kirguistán y reflejado por Reuters en su artículo Putin says Russia is winning on battlefield, will not negotiate with ‘terrorists’, tiene una intención clara: Rusia triunfa, Ucrania carece de legitimidad y el desenlace se impondrá por la fuerza.

Sin embargo, el terreno no parece moverse con la rapidez que sugiere esa retórica. Informes independientes indican que se trata de una guerra de desgaste, con progresos rusos limitados y combates continuos en Donetsk, Zaporiyia y en el eje oriental. A su vez, Kiev experimenta ataques con misiles y drones que impactan en infraestructuras y barrios residenciales. Este desajuste entre el discurso y la realidad se convierte en un tema central de la narrativa internacional.

¿Qué ha declarado exactamente Putin y por qué en este momento?

Durante su conferencia de prensa, Putin afirmó que Rusia está “ganando la guerra” y que sus fuerzas han capturado alrededor de 270 kilómetros cuadrados y varias localidades en la región de Donetsk en agosto. Subrayó que la ofensiva continúa, que el ritmo de avance se incrementa y que no considera necesaria una nueva movilización, tachando los rumores al respecto de “disparates absolutos”.

Al mismo tiempo, intensificó su discurso contra la dirección ucraniana. Acusó a Volodímir Zelenski y a su equipo de cometer actos de “terrorismo de Estado”, aludiendo a ataques y amenazas sobre la aviación civil rusa. En este contexto, sostuvo que no se puede dialogar con “terroristas”, aunque dejó entrever que Moscú estaría dispuesto a considerar propuestas “concretas” de arreglo si surgiera un nuevo impulso diplomático.

Esta combinación de fuerza y aparente apertura se alinea con la narrativa que el Kremlin repite desde hace meses:

Rusia solo aceptará negociar si se cumplen sus condiciones esenciales: control sobre las cuatro regiones anexionadas y garantías de seguridad ante la OTAN.

Cualquier iniciativa que no contemple estos puntos se considera una maniobra propagandística de Kiev o de Occidente.

La guerra no se describe únicamente como un conflicto con Ucrania, sino como un enfrentamiento con Estados Unidos y la OTAN, alcanzando niveles de justificación para el esfuerzo prolongado.

La realidad en el frente: avances lentos y guerra de desgaste

Los datos sobre el terreno presentan un panorama que dista de lo triunfal. Evaluaciones independientes, como las del Instituto para el Estudio de la Guerra, estiman que Rusia ha avanzado en agosto entre 90 y 120 kilómetros cuadrados, centrados principalmente en el cinturón defensivo de Donetsk. Aunque esta cifra es notable, se encuentra muy lejos de los miles de kilómetros cuadrados que el Kremlin ha mencionado en otras ocasiones.

Además, los partes ucranianos informan sobre:

Decenas de asaltos rusos diarios en lugares como Pokrovsk, Toretsk, Kupiansk o Novopavlivka, con considerables pérdidas humanas y escasos cambios en las líneas de frente.

Bombardeos constantes en ciudades como Sloviansk, Kramatorsk, Jersón y Zaporiyia, además de ataques precisos sobre depósitos de munición y centros logísticos.

Rotación de unidades y el refuerzo de defensas para hacer frente a un ritmo de combate que se mantiene elevado, aunque sin grandes avances significativos.

Por otro lado, se intensifican las campañas de drones y misiles dirigidas hacia el interior de Ucrania. En las últimas 48 horas, Kiev y su región han sido objeto de nuevos ataques, con víctimas civiles y daños en hospitales, depósitos y edificios habitacionales. El fin de esta estrategia parece ser doble:

Desgastar la capacidad militar ucraniana, atacando depósitos y nodos logísticos.

Erosionar la moral de la población, demostrando que Rusia puede seguir golpeando la capital cuando lo decida.

En este contexto, la afirmación de que Rusia está “ganando” se relaciona más con la narrativa interna que con una ventaja clara en el terreno: la guerra se presenta en un delicado equilibrio, con Moscú realizando avances tácticos mientras que Kiev mantiene su resistencia y contraataques localizados.

Impacto político y posibles evoluciones del conflicto

El discurso de Putin cumple diversas funciones políticas. Internamente, refuerza la percepción de que la estrategia está dando frutos, que no habrá reclutamientos masivos adicionales y que el sacrificio es válido porque la victoria es solo cuestión de tiempo. Hacia el exterior, transmite tres mensajes principales:

A Kiev: cualquier negociación se llevará a cabo solamente si acepta las pérdidas territoriales y las condiciones de seguridad que exige Moscú. A Occidente: Rusia está dispuesta a afrontar una guerra prolongada y no se dejará presionar hacia un alto el fuego que congele la situación sin reconocimiento de sus anexiones. Al resto del mundo: Moscú intenta convencer a actores como China, India o países del Sur global de que es una potencia paciente que resiste la presión occidental y que busca un acuerdo “concreto” y estable.

A corto plazo, los analistas prevén:

La continuación de la ofensiva rusa de desgaste en Donetsk, con intentos de consolidar pequeños avances y rodear núcleos como Kostyantynivka.

Aumento de ataques aéreos y con drones sobre Kiev y otras áreas urbanas, para seguir creando incertidumbre y presión sobre la población.

Esfuerzos ucranianos enfocados en frenar estos avances, proteger infraestructuras críticas y mantener el apoyo occidental, esencial para la defensa aérea y artillería.

Parece que el margen para un verdadero cambio negociador es, por el momento, muy estrecho. La etiqueta de “terroristas” aplicada al liderazgo ucraniano dificulta cualquier contacto directo, y convierte cualquier concesión en un riesgo político para el Kremlin. A su vez, Kiev no puede aceptar un acuerdo que legitime las anexiones sin comprometer su propia supervivencia política y territorial.

Un conflicto que se estanca

Así, la guerra se adentra en una fase donde los mapas apenas cambian, pero el coste humano y material crece cada día. Rusia intenta consolidar su mensaje de victoria inminente, Ucrania muestra resistencia ante un adversario superior en recursos, y la comunidad internacional trabaja para evitar que el conflicto escale hacia una confrontación más amplia. En las trincheras del Donbás y los refugios antibombas de Kiev, la afirmación de Putin sobre el colapso del enemigo suena menos a certeza militar y más a un arriesgado cálculo político. En esta guerra, cada kilómetro avanzado tiene un alto coste, y la salida negociada parece, por ahora, más lejana que nunca.