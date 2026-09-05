Milagro en Nepal: sobreviven nueve días sepultados por un alud y son rescatados con vida

Cuando ya casi nadie se atrevía a albergar esperanzas, el Himalaya devolvió un soplo de vida. Este viernes, equipos de rescate lograron sacar con vida a dos obreros atrapados desde el 26 de agosto en un túnel de la presa Trishuli-3, en el norte de Nepal, tras el colosal deslave que arrasó valles enteros en la frontera con China.

Las imágenes difundidas por el Ministerio de Energía muestran a uno de los hombres, consciente, siendo elevado en camilla por varios rescatistas con casco; al salir, juntó las manos en un gesto de gratitud. El otro, cubierto de barro de pies a cabeza, logró ponerse de pie con ayuda del equipo y agradeció con un leve movimiento de mano.

Se trata de Sanjay Shah, capataz mecánico de 30 años, y Kabir Maharjan, supervisor de 45, los primeros en ser evacuados vivos del túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A, según confirmaron las autoridades nepalesas. Ambos fueron trasladados de inmediato en helicóptero a Katmandú para recibir atención médica; Maharjan permanece en estado crítico, mientras que Shah presenta heridas menos graves.

La noticia corrió como un alivio entre las familias. “Estoy tan feliz, ahora mi corazón está mucho más tranquilo”, declaró a la AFP Amir Maharjan, hermano de uno de los rescatados. Por su parte, el ejército nepalés subrayó que “las operaciones de búsqueda y rescate continúan”, en un contexto en el que se estima que podría haber alrededor de un centenar de personas aún atrapadas en el mismo túnel.

Una catástrofe de escala regional

El desastre, desencadenado por una avalancha de hielo, agua y escombros tras el colapso de un glaciar en las altas cumbres, ha dejado al menos 1.308 muertos y más de 5.600 desaparecidos, según los últimos balances oficiales. Del lado nepalí, decenas de equipos —con apoyo de India, China y Corea del Sur— trabajan contra reloj en varios túneles de proyectos hidroeléctricos afectados, donde hasta ahora solo habían logrado recuperar algunos cuerpos sin vida.

Entre los desaparecidos figuran más de 900 empleados y obreros vinculados a estas centrales, según las autoridades. En el caso concreto del túnel de Trishuli-3, los rescatistas avanzaban lentamente entre lodo y derrumbes; en sus primeras incursiones apenas hallaron restos humanos, lo que hacía aún más extraordinario el hallazgo de los dos supervivientes.

El momento del contacto

Horas antes del anuncio oficial, el especialista australiano Arnold Dix, participante en las labores de rescate en profundidad, reveló que se había establecido el primer contacto con el interior del túnel. Según Dix, los equipos percibieron una respuesta débil desde dentro: “hunchha”, es decir, “sí” u “OK” en nepalí. La réplica de los rescatistas fue contundente: “No se preocupen, vamos a rescatarlos”.

Poco después, el ministro de Energía, Biraj Bhakta Shrestha, confirmó en un grupo de chat con periodistas que “acaban de rescatar a una persona sana y salva del túnel de Trishuli-3”. Minutos más tarde, el titular de Interior, Sudan Gurung, añadió que había sido liberada una segunda persona, desatando una oleada de alivio y esperanza.

Qué sigue ahora

Con los dos primeros supervivientes ya a salvo, las autoridades nepalesas intensifican también la asistencia a decenas de miles de damnificados por la catástrofe, mientras los equipos en terreno prosiguen la búsqueda de otros posibles atrapados en la red de túneles hidroeléctricos. Por ahora, el rescate de Shah y Maharjan se ha convertido en el símbolo de que, incluso tras nueve días bajo tierra, el milagro fue posible.