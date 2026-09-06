EE.UU. revienta tres petroleros iraníes después del ataque de la Guardia Revolucionaria a buques estadounidenses

Fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos han atacado y dejado fuera de combate este sábado tres petroleros vinculados a Irán, entre ellos uno fondeado junto a la isla de Kharg, la principal terminal de exportación de crudo iraní en el Golfo Pérsico.

El Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) ha explicado que la operación es una respuesta directa al lanzamiento de misiles balísticos por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra dos buques de guerra estadounidenses que patrullaban la zona.

Según el comunicado, los ataques iraníes fueron interceptados y evadidos sin causar daños ni heridos entre el personal estadounidense.

Los tres buques afectados

El CENTCOM ha detallado que sus fuerzas “inutilizaron de forma permanente” dos cargueros de crudo del IRGC: el M/T Downey , frente a Kharg, y el M/T Stark 1 , cerca del puerto de Jask, en el golfo de Omán.

Además, un tercer petrolero vacío, el M/T Kylo (también conocido como “Noxen”), fue “completamente destruido” en el golfo de Omán tras ordenar a su tripulación que abandonara el barco.

Agencias iraníes semioficiales como Tasnim habían informado antes de que cuatro misiles estadounidenses impactaron un buque cisterna en la zona de fondeo de Kharg, aunque aseguraron que no hubo víctimas y que la tripulación estaba siendo evacuada.al-monitor+1

El mensaje de Washington: “Coste económico aún mayor”

El almirante Brad Cooper , jefe del CENTCOM, ha lanzado un mensaje contundente a la Guardia Revolucionaria: “Si atacan dos de nuestros barcos, les impondremos un coste económico aún mayor: destruiremos tres de los suyos”.

Cooper ha añadido que EE UU “no dudará en defender a sus fuerzas y, si es necesario, destruir la limitada y expuesta flota petrolera de Irán”.

La advertencia de Teherán: ataques “más severos”

Irán ha respondido amenazando con intensificar sus acciones contra buques militares estadounidenses en la región si continúa lo que describe como “maldad, inseguridad y acoso” a sus buques, así como el bloqueo naval impuesto por Washington.

El mando militar iraní, en un comunicado difundido por medios estatales, ha advertido de que existe “la posibilidad de que [los ataques] se extiendan” si persisten las presiones.

Contexto de escalada y guerra en curso

Este intercambio de golpes se produce una semana después de que la tensión volviera a dispararse en un conflicto que arranca de los ataques de EE UU e Israel contra Irán en febrero, con interrupciones del suministro energético global y un creciente desgaste político en Washington antes de las legislativas de noviembre.al-monitor

El presidente Donald Trump había afirmado el 31 de agosto, en una publicación acompañada de un vídeo generado por IA, que la isla de Kharg estaba siendo “reducida a escombros”, una declaración que Teherán prometió responder con contundencia si se materializaba un ataque contra la isla.al-monitorYouTube

Aunque en junio Trump llegó a sugerir que quería “tomar el control” de Kharg, luego declaró que una operación militar allí quedaba “descartada por el momento”, días antes de que Teherán y Washington firmaran un acuerdo provisional el 17 de junio para intentar poner fin a la guerra.al-monitor

Impacto en el mercado del petróleo

Irán, tercer productor de la OPEP, exportaba el 90% de su crudo a través de Kharg antes del conflicto, pero los flujos se han visto interrumpidos desde que en abril EE UU impuso un bloqueo a las exportaciones petroleras iraníes.al-monitor

Este nuevo episodio de tensión ha empujado los futuros del crudo Brent a cerrar el viernes en su nivel más alto desde el 24 de julio, a 96,28 dólares el barril , ante el temor de que se agraven las disrupciones en el suministro mundial.al-monitor