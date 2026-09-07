25 años después del 11-S: los cerebros de Al Qaeda, entre la muerte y Guantánamo

El terrorismo del 11-S dejó cerca de 3.000 fallecidos y una herida profunda que aún condiciona la política de seguridad de Estados Unidos. Un cuarto de siglo después, el saldo de aquellos que idearon y ejecutaron el ataque de Al Qaeda mezcla muertes por operaciones militares, detenciones sin plazo y un juicio que sigue sin llegar a su fin, como resume.

La crónica del atentado terrorista no concluyó con la caída de las Torres Gemelas. Se fragmentó tras esa fecha, con persecuciones en Afganistán y Pakistán, operativos de la CIA, capturas en la clandestinidad y el traslado de los principales acusados a Guantánamo, donde la justicia militar se encuentra atrapada en un limbo burocrático.

La red que ideó el ataque quedó muy tocada

La mayoría de la cúpula histórica de Al Qaeda ha sido eliminada. Diversos líderes clave perdieron la vida en redadas, bombardeos o ataques con drones durante una prolongada caza internacional. Esta situación dejó al grupo sin la estructura que coordinó los atentados del 11-S y sin capacidad para operar como en el pasado.

Entre los pocos que sobreviven, resalta la figura de los detenidos en Guantánamo, siendo Jalid Sheij Mohamed el más relevante. Reuters reportó el 27 de agosto de 2026 que un juez militar estableció el 5 de junio de 2028 como fecha para el inicio del juicio que le corresponde, junto a tres coacusados: Walid Muhammad Salih Mubarak bin Atash, Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi y Ali Abdul Aziz Ali. Este cronograma confirma que la causa sigue en pie, pero también pone de relieve que el sistema no ha logrado avanzar en más de veinte años.

La situación judicial ilustra claramente el embotellamiento. En agosto de 2024, los acusados aceptaron acuerdos de culpabilidad para eludir la pena de muerte, pero el secretario de Defensa Lloyd Austin decidió revocarlos posteriormente, según lo informado por Reuters y replicado por otros medios. Desde entonces, el caso ha vuelto a una etapa donde las controversias anteriores al juicio pesan más que la propia vista.

Guantánamo, el símbolo que no desaparece

Guantánamo se mantiene como el símbolo más incómodo en la lucha contra el terrorismo. Inaugurada en 2002, la prisión ha llegado a ser sinónimo de detención indefinida, torturas y litigios sin un final a la vista. The New York Times indicó en enero de 2026 que la instalación entró en su vigésimo quinto año con los últimos 15 detenidos de la guerra contra Al Qaeda y los talibanes, confinados en un solo edificio desde el año anterior.

La gran paradoja se presenta así: Estados Unidos ha eliminado a buena parte de los responsables directos del 11-S, pero no ha conseguido cerrar el capítulo judicial más relevante. No se trata únicamente de un tema político. También hay implicaciones legales. La cadena de custodia de las pruebas, las declaraciones obtenidas bajo coerción y las dudas sobre los interrogatorios de la CIA han afectado al caso durante años.

The New York Times reveló en mayo de 2026 que un juez debía decidir hasta qué punto las torturas habían afectado el proceso judicial contra los acusados. Pocos días antes, otro informe del mismo diario detallaba que un magistrado había decidido no devolver a juicio a Ramzi bin al-Shibh, otro acusado por el 11-S, citando problemas de salud mental y la falta de fundamentos suficientes para reactivar el proceso. Esto presenta una imagen evidente: el sistema judicial militar sigue operativo, pero con muchos tropiezos.

Qué cambia ahora y qué puede pasar

La fecha de 2028 para el juicio de Jalid Sheij Mohamed no ofrece una solución por sí sola. No obstante, sí señala una dirección: tanto el Pentágono como los tribunales militares desean mantener activo el caso, aunque sea con un horizonte distante. Esto puede ayudar a organizar el calendario procesal, pero a su vez prolonga la sensación de provisionalidad que rodea a Guantánamo desde hace más de veinte años.

Hay tres escenarios posibles:

Escenario Qué implicaría Riesgo principal Juicio en 2028 El caso finalmente llega a la vista oral Más recursos, apelaciones y demoras Nuevo bloqueo Surge de nuevo la controversia sobre pruebas y confesiones Otro aplazamiento indefinido Cierre parcial Se logran acuerdos de culpabilidad o condenas limitadas No satisface ni a las víctimas ni al Departamento de Defensa

A su vez, el 11-S continúa teniendo un impacto notable en la política exterior y en la seguridad interna de Estados Unidos. El recuerdo del ataque aún influye en cómo Washington percibe Oriente Medio, el yihadismo global y su propia estructura antiterrorista. Veinticinco años más tarde, la gran lección radica no solo en que la red de Osama bin Laden fue desmantelada. También en que el precio político, legal y moral de la respuesta estadounidense sigue abierto.

Y hay un aspecto que siempre regresa a la dimensión humana de esta narrativa: el tiempo. Algunos de los acusados han permanecido más de dos décadas en cautiverio; otros fallecieron antes de que siquiera se dictara una sentencia. El caso del 11-S no se limita ya al deseo de justicia. También nos habla de cómo una democracia enfrenta, o no, su propia guerra interminable.

Por último, Guantánamo se erige como un lugar remoto, difícil de alcanzar y cargado de simbolismo. Su nombre resuena anualmente en debates sobre derechos, seguridad y memoria, además de surgir en conversaciones más pragmáticas: los costos de su mantenimiento, su utilidad real y la razón por la que, tantos años después, sigue sin una salida clara. Lo que comenzó como una respuesta urgente al 11-S se ha convertido en una trampa lenta, pesada y muy complicada de disolver.